Settembre, ripartire è già difficile, ma farlo senza sbagliare, con la mente ancora alle spiagge e al sole, è un’impresa. Scegliamo allora pochi capi feticcio e di sicuro effetto da procurarsi subito e da abbinare il mille modi. Look composti, confortevoli ma glam, pass-partout che ci portino dentro la stagione a passo sicuro e ovviamente, fashion.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il trench corto

Trench sì ma corto. Sarebbe un peccato coprire le gambe ancora abbronzate. Le sfilate dedicate all’Autunno/Inverno 2025-2026 avevano già lasciato intendere che la versione cropped del tradizionale capospalla caratterizzato dalla chiusura doppiopetto sarebbe stata protagonista.

Da sinistra verso destra: Chika Kisada F25, Kseniaschnaider F25, Watanabe F25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

È cortissimo quello di Ksenia Schnaider; appena sopra i fianchi quello di Chika Kisada. Saint Laurent lo propone verde brillante e senza bottoni, portato con la cintura chiusa a segnare il punto vita. Diventa corto il modello di Watanabe perché riempito da cubotti che sollevano il tessuto, creando una versione tridimensionale del trench.

Il cardigan

Tolto il soprabito, se ci sentiamo ancora troppo ingessate con le giacche dal taglio sartoriale, è questo il momento di puntare sul cardigan, nuovo must have di stagione.

Julia Roberts indossa un cardigan con il volto di Luca Guadagnino al Festival di Venezia 2025 Credit: Getty Images

Lo ha sdoganato Julia Roberts al suo debutto al Festival di Venezia 82. L’attrice di Pretty Woman ha stupito con un modello a sfondo bianco, con decine di stampe nere del volto di Luca Guadagnino. Un omaggio al regista italiano che l'ha diretta in After the Hunt, il dramma psicologico presentato fuori concorso al Lido.

Da sinistra verso destra: Gucci F25, Chanel F25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il cardigan, dunque, non è più quel capo da indossare al volo per scendere a comprare le cose che mancano per la cena. Diventa protagonista del look se è quello tempestato della doppia G di Gucci; è over con le stampe dei cocktail se c'è in programma un aperitivo serale; è bianco e strutturato nella versione di Chanel.

La polo

Sotto il cardigan la camicia può aspettare. Largo dunque alla polo, capo sporty-chic che da tempo ha lasciato il campo per entrare nella quotidianità.

Da sinistra verso destra: Latta F25, Mithirdate F25, Paris Street F25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Sulle passerelle della stagione Autunno/Inverno 2025-2026 l’abbiamo vista “scomposta”, come quella del brand americano Eckhaus Latta, oppure addolcita nelle forme e nei colori come quella firmata dalla griffe londinese Mithridate, rosa confetto, con le maniche allungate e il colletto dagli angoli smussati. Lo street fashion poi regala la versione mille righe, perfetta da abbinare a un look da lavoro, e quella rosso fuoco, per un aspetto un po’ ribelle da sfoggiare nel week end.

La borsa bianca

E l’accessorio? Per non sbagliare basta seguire i suggerimenti lanciati dalle griffe: scegliere nostra signora la borsa bianca.

Credit: Getty Images

A sancire la sua superiorità è stata Amal Clooney, al suo arrivo in Laguna al Festival di Venezia, con un vestito giallo con maxi fibbia abbinato a décolleté in pelle bianca e una – appunto – a una borsa coordinata a forma di mezzaluna.

Da sinistra verso destra: Valli F25, Elie Saab F25, Lacoste F25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Altro che riciclo dell’estate, la white bag è stata onnipresente sulle passerelle A/I. Ampia e a ventaglio quella pensata da Lacoste, intrecciata e con manico lungo quella di Gianbattista Valli, a forma di globo quella di Pierre Cardin. E per chi inizia a soffrire già i primi freddi serali, c’è la versione pelosa Elie Saab, una soluzione per scaldare le gambe mentre prendiamo l’aperitivo ancora all’aperto.

Le scarpe da barca

Dalla testa, ai piedi. Da abbinare al trench, al cardigan e alla Polo c’è una scarpa perfetta su tutto: la boat shoe.

Credit: Getty Images

Non è ancora tempo per la scarpa da barca di andare in pensione dopo il duro lavoro estivo, perché la sua forma si adatta come per magia a ogni look, dalla gonna lunga portata con la t-shirt, al jeans e camicia morbida, fino alla skirt a pieghe da liceale. Che sia classica in pelle da portare con il calzino bianco, o scamosciata e con le frange. Impossibile sbagliare. E poi, portare in città un po’ di mare, non ha mai fatto male a nessuno.

Leggi anche:

Fiocchi, la tendenza bow style per un autunno-inverno bon ton

Come indossare i pantaloni cargo: 6 outfit streetstyle da copiare