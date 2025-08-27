Mediaset Infinity logo
27 agosto 2025

Venezia 82, si comincia: gli arrivi delle star in Laguna

Dalla conduttrice della Mostra Emanuela Fanelli alle star di Hollywood più attese: il festival è ufficialmente iniziato

Con la passeggiata inaugurale di Emanuela Fanelli al Lido ha ufficialmente preso il via l'82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice, quest'anno conduttrice della serata inaugurale e della chiusura, è arrivata in Laguna con un completo firmato Armani per poi cambiarsi e farsi immortalare lungo la spiaggia per le foto di rito che segnano il via del festival.

La star italiana, però, era in ottima compagnia. A Venezia, infatti, sono già arrivati altri grandissimi nomi del cinema, compresi gli attesissimi George Clooney (con la moglie Amal Alamuddin) e Julia Roberts. Ma anche Emma Stone, un po' in incognito con berretto e occhiali da sole, Noomi Rapace e gli italiani Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Anna Ferzetti.

