I pantaloni cargo non sono solo un capo di moda, ma uno status symbol che vanta una lunga storia. La loro origine risale agli anni ’30, quando l’esercito britannico introdusse una nuova uniforme più funzionale: il Battle Dress, ufficialmente rilasciato nel 1938. Rispetto alle divise precedenti, si distingueva per la praticità, e proprio i pantaloni subirono la trasformazione più significativa. Dotati di tasche strategiche – una per le mappe e una per le medicazioni – gettarono le basi per quello che oggi conosciamo come cargo.

Dalla seconda metà del secolo, con il boom del surplus militare, questo capo entrò nell’abbigliamento quotidiano delle classi popolari e delle sottoculture giovanili, diventando un simbolo di praticità e ribellione. Negli anni ’80 i cargo conobbero un vero exploit nella moda civile, trasformandosi in un must-have per uomini e donne. Oggi, tornati in auge grazie allo street style e alle passerelle, i pantaloni cargo si confermano come uno dei capi più versatili e di tendenza per la nuova stagione.

Ecco 6 idee di abbinamenti moda per l’autunno 2025 ispirati allo streetstyle visto fuori dalle fashion week.

Credit Getty Images

Pantaloni cargo a vita alta con trench lungo

Un trench leggero e fluido indossato sopra un paio di cargo neri dimostra che questo capo non è solo casual. L’abbinamento con una camicia minimal e scarpe dal taglio maschile crea un look urbano e raffinato, perfetto per la mezza stagione.

Credit Getty Images

Cargo verde militare con giacca in pelle e stivali

Un grande classico rivisitato: il contrasto tra il verde militare e la pelle nera dona carattere immediato. Un paio di stivaletti, sempre neri, col tacco texano, completano l’outfit, ideale per chi ama l’estetica utility ma con un tocco grunge.

Credit Getty Images

Total look camouflage

Per chi ama osare, il camouflage su camouflage è la scelta giusta. Cargo mimetici abbinati a una camicia oversize nella stessa fantasia trasformano l’outfit in una dichiarazione di stile. Il segreto sta negli accessori minimali, così da non appesantire l’insieme.

Credit Getty Images

Completo pantaloni cargo e camicia en pendant

Un mix street e sofisticato: i cargo marroni si sposano con un bomber leggermente oversize in pelle e décolleté. L’aggiunta di una borsa structured eleva il look, portandolo oltre la semplice estetica da streetwear.

Credit Getty Images

Pantaloni cargo, t-shirt bianca e bomber stile montone

Sporty e cool: i pantaloni cargo beige trovano la loro perfetta sintonia con una giacca varsity oversize e una t-shirt o un maglioncino basic. Questo look è l’ideale per il tempo libero e richiama le vibrazioni anni 2000, oggi tornate fortemente in auge.

Credit Getty Images

Cargo oversize con giacca tecnica

Un approccio genderless e contemporaneo: i cargo ampi grigi si abbinano a una camicia tecnica oversize in tonalità neutra. Sneakers chunky e occhiali da sole completano un outfit che richiama le nuove tendenze minimal-funzionali.

Leggi anche:

Settembre andiamo, è tempo di sperimentare: colori e tendenze della nuova stagione