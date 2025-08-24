Sarà un autunno all’insegna del comfort, della nostalgia e allo stesso tempo della raffinatezza, almeno per quanto riguarda le tendenze scarpe.

Ecco alcuni suggerimenti che X-Style ha selezionato per voi e i vostri piedi.

I modelli must-have

Da Fendi a Miu Miu passando per Ferragamo, il rientro dalle vacanze avverrà all’insegna della nostalgia ma non per le giornate assolate e i lunghissimi pomeriggi in spiaggia, bensì per il ritorno di certe calzature tradizionali proposte in chiave contemporanea come le decolleté satinate o le peep-toe shoes abbinate alle parigine.

Décolleté satinate e peep-toe shoes





Sempre più maison si sono lasciate trasportare dalla fantasia e, rispolverando qualche vecchio manuale di architettura, hanno rivisitato il classico stiletto dando vita a tacchi scultorei o geometrici, metallici o loggati.

Tacchi scultorei







Eleganza e romanticismo saranno complici del proseguire della stagione delle Mary Janes, declinate anche nella versione maschile quasi a rimarcare quella volontà della moda di cercare sempre di più un guardaroba condivisibile tra uomo e donna …persino nell’impensabile mondo delle calzature.

Mentre brand come Valentino e Dolce & Gabbana, tra perle, ricami e strass, ribadiscono quanto la femminilità di una signora si possa misurare dal tipo di scarpa che indossa.

Dolce&Gabbana

Per la gioia dei tanti appassionati, tornano le sneakers in tutte le loro declinazioni e sfaccettature. Anche se un ruolo da protagonista lo giocheranno quelle che vantano suole sottili e un’estetica che strizza l’occhio agli anni dai ’70 ai ’90.

Sneakers per l'autunno





Ibridazioni autunnali geniali ed imperfette

L'obiettivo della prossima stagione sarà dunque ritrovare il giusto equilibrio tra comfort, funzionalità ed eleganza: ce l'hanno suggerito le passerelle del pret-à-porter, le anticipazioni del fast fashion e i tanti influencer tra Tik-Tok e Instagram.

Ecco allora tornare a circolare tra il popolo del web le famose (e criticatissime) scarpe a cinque dita…Quelle che ami o che odi, quelle che Vibram aveva lanciato già qualche stagione fa, quelle che oggi hanno calcato le passerelle parigine con la complicità di brand innovativi come Coperni.

Coperni FW25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Ma a mettere d’accordo tutti quest’autunno, secondo noi, ci penserà Lacoste con la prima versione di stiletto che unendo il comfort della sneakers e all’eleganza della decolletè non esclude nessuno… Geniale, no?

Lacoste FW25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

