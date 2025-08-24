Scarpe d'autunno, le novità ai nostri piedi
Con il calare delle temperature in arrivo tendenze comfy ma anche audaci: dalle hybrid sneakers perfette per il giorno, a tacchi “architettonici” per la sera. Pronte a calzare il nuovo glam?
Sarà un autunno all’insegna del comfort, della nostalgia e allo stesso tempo della raffinatezza, almeno per quanto riguarda le tendenze scarpe.
Ecco alcuni suggerimenti che X-Style ha selezionato per voi e i vostri piedi.
I modelli must-have
Da Fendi a Miu Miu passando per Ferragamo, il rientro dalle vacanze avverrà all’insegna della nostalgia ma non per le giornate assolate e i lunghissimi pomeriggi in spiaggia, bensì per il ritorno di certe calzature tradizionali proposte in chiave contemporanea come le decolleté satinate o le peep-toe shoes abbinate alle parigine.
Sempre più maison si sono lasciate trasportare dalla fantasia e, rispolverando qualche vecchio manuale di architettura, hanno rivisitato il classico stiletto dando vita a tacchi scultorei o geometrici, metallici o loggati.
Eleganza e romanticismo saranno complici del proseguire della stagione delle Mary Janes, declinate anche nella versione maschile quasi a rimarcare quella volontà della moda di cercare sempre di più un guardaroba condivisibile tra uomo e donna …persino nell’impensabile mondo delle calzature.
Mentre brand come Valentino e Dolce & Gabbana, tra perle, ricami e strass, ribadiscono quanto la femminilità di una signora si possa misurare dal tipo di scarpa che indossa.
Per la gioia dei tanti appassionati, tornano le sneakers in tutte le loro declinazioni e sfaccettature. Anche se un ruolo da protagonista lo giocheranno quelle che vantano suole sottili e un’estetica che strizza l’occhio agli anni dai ’70 ai ’90.
Ibridazioni autunnali geniali ed imperfette
L'obiettivo della prossima stagione sarà dunque ritrovare il giusto equilibrio tra comfort, funzionalità ed eleganza: ce l'hanno suggerito le passerelle del pret-à-porter, le anticipazioni del fast fashion e i tanti influencer tra Tik-Tok e Instagram.
Ecco allora tornare a circolare tra il popolo del web le famose (e criticatissime) scarpe a cinque dita…Quelle che ami o che odi, quelle che Vibram aveva lanciato già qualche stagione fa, quelle che oggi hanno calcato le passerelle parigine con la complicità di brand innovativi come Coperni.
Ma a mettere d’accordo tutti quest’autunno, secondo noi, ci penserà Lacoste con la prima versione di stiletto che unendo il comfort della sneakers e all’eleganza della decolletè non esclude nessuno… Geniale, no?
Leggi anche:
Tendenza sandali ugly but chic | Mediaset Infinity
Moda golf, la tendenza del momento | Mediaset Infinity
Borse da viaggio, i modelli più comodi e chic | Mediaset Infinity
Contenuti consigliati
- Living
Tendenza Dark: il nuovo imperdibile mood del design
Atmosfere gotiche, ironia horror e dettagli teatrali
- Entertainment
Venezia 82, l"effetto nostalgia" di Julia Roberts e gli altri divi Anni 90
Qual è la differenza tra gli attori di ieri e oggi?
- fashion
Vite in passerella: Alex Consani, il volto transgender della Gen Z
Storia della prima modella trans che sta rivoluzionando il fashion system
- beauty
Gli accessori giusti per raccolti chic in un solo gesto
Con gli strumenti giusti e un po’ di fantasia è possibile creare acconciature ricercate e originali in pochi istanti
- fashion
La scarpa da calcio diventa fashion, è la tendenza dell'estate
Non semplici sneakers. Sotto un paio di jeans o un abito da sera, ecco come abbinare le "sporty"
- Entertainment
Dua Lipa spegne 30 candeline in un’estate tutta italiana
La pop star immortalata in una romantica vacanza in Campania
- beauty
Trattamenti anti-crespo, il segreto di una chioma impeccabile (anche al mare)
Spenta, arida e indomabile a causa del clima ma anche dell’uso di strumenti a caldo e decolorazioni, la chioma riprende vita grazie a soin mirati, idratanti e impermeabilizzanti
- Lifestyle
Vivienne Westwood in mostra a Lisbona e a Melbourne
In esposizione abiti e accessori con cui la stilista britannica ha riscritto le convenzioni della moda
- beauty
Manicure fai da te: tre semplici passaggi per mani sempre curate
In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori
- Lifestyle
Giornata mondiale della fotografia. Ecco i fotografi di moda da (ri)vedere
Da Richard Avedon a Mario Testino, come la fotografia ha rivoluzionato il mondo del fashion
- Fashion
Gonna crochet, 5 modi originali per abbinarla
Le gonne all’uncinetto sono il nuovo must dell’estate: fresche, comode e colorate
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista
JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"
- Lifestyle
I Festival di fine estate (da non perdere!)
Appuntamenti culturali ormai consolidati e nuovi formati
- Living
Lettini da giardino: invito al dolce far niente
Linee eleganti e materiali naturali per piccoli paradisi privati
- Living
Granita: la Sicilia in un bicchiere, un lusso gourmet a tutte le latitudini
I trucchi e i consigli ad hoc per gustarla come a Palermo
- Fashion
Vite in passerella: Liu Wen e Fei Fei Sun, "new faces" dalla Cina
La nuova generazione di modelle cinesi conquista il fashion system
- Lifestyle
Ferragosto chic in montagna
Per vacanze a tutta natura tra trekking e sapori ad alto tasso di stile
- Fashion
Continuano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2. Protagonista? Il look mannish
Il seguito del cult del 2006 sta prendendo forma sul set. Ecco da quali passerelle arriva l’ispirazione
- entertainment
Jennifer Lawrence: il mio consiglio alle donne che si sentono inadeguate
Dopo l’ultimo film presentato a Cannes (dove interpreta una neomamma in crisi) l’attrice festeggia il suo compleanno a Ferragosto. 35 anni di successi e fragilità
- fashion
Estate è tempo di crop top! I modelli più glam tra passerelle e street style
Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età
- beauty
Olio per capelli, il segreto per una chioma morbida e luminosa
Nutre, ripara e tiene a bada il crespo
- Lifestyle
Tre motivi per scegliere la Thailandia per le vacanze
Nelle isole thailandesi si può trovare il perfetto mix tra salute, divertimento e piacere
- beauty
Profumi solidi e in formato mini, le novità da portare sempre con sé
Perfetti per chi è sempre in movimento ma anche per ritocchi on the go