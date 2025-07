Borse da viaggio, i modelli più comodi e chic

C’è chi viaggia leggero, chi si porta dietro mezza cabina armadio. Ma se c’è un accessorio che mette tutti d’accordo, è il borsone da viaggio. Come orientarsi tra i diversi modelli

Morbido, capiente, versatile: il borsone è il compagno ideale di fughe improvvise, weekend fuori porta o vacanze all’insegna dello stile.

Per l'estate 2025, le maison propongono borsoni che uniscono praticità e design, con stampe iconiche e tocchi couture.

Maria Grazia Chiuri punta su un’estetica sofisticata e disinvolta: tra i protagonisti della stagione spicca il nuovo Dior D-Journey, un borsone morbido e oversize che abbina funzionalità e savoir-faire.

C’è la versione in pelle, quella in tela jacquard e persino un denim deluxe.

Maestri dell’arte del viaggio, da sempre, Louis Vuitton non può mancare negli omaggi alla mobilità chic.

La Keepall Bandoulière si rinnova con dettagli in corda e reinterpretazioni monogram su canvas leggerissimo e colori accesi.

Resta un classico intramontabile quella in pelle nera monogram.

Ferragamo guarda ai materiali e propone borsoni strutturati in pelle martellata o canvas cerato con dettagli in cuoio: perfetti sia un weekend fuoriporta che per una trasferta d’affari.

Bottega Veneta, invece, firma alcuni dei modelli più iconici della stagione grazie al suo intrecciato che si fa ancora più fluido.

Dries Van Noten SS26 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Il designer belga Dries Van Noten, invece, lancia borsoni oversize in tessuto con texture geometriche coloratissime.

Stilosissimo sia in aeroporto che in spiaggia.

Lacoste SS25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Linee minimal, colori urbani e materiali tecnici resistenti all’acqua, le borse viaggio di Lacoste che punta su modelli leggeri in tessuto con dettagli in pelle mentre MCM gioca col suo celebre monogram su borse capienti e ultra glamour.

Valextra SS25 Credit Launchmetrics.com/Spotlight

Valextra, con il suo approccio sartoriale alla pelletteria, propone borsoni da viaggio che sembrano progettati da un architetto tra chiusure invisibili e interni modulari.

Audrey Hepburn sul set del film “Sabrina” (1954), diretto da Billy Wilder

Il borsone dunque è un lasciapassare per viaggiare con stile.

Perché, come diceva Audrey Hepburn, “la vera eleganza è ovunque: anche nella valigia con cui viaggi”.

