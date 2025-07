La routine di cura dei capelli spesso si riduce al momento della detersione: se le lunghezze appaiono spente o disidratate ci limitiamo a cambiare cleanser senza considerare che la loro salute dipende in modo diretto anche dallo stato del cuoio capelluto. Al quale andrebbero dedicate le stesse attenzioni riservate alle altre parti del corpo, sulle quali sperimentiamo ogni sorta di elisir e ingrediente ritenuto miracoloso. Da questa considerazione nasce probabilmente la skinification dell’haircare, ovvero la tendenza che vuole i prodotti per la cura della testa infusi con ingredienti che siamo soliti associare ai trattamenti viso come acido ialuronico, ceramidi e betaidrossiacidi.

Ricco di follicoli piliferi, il cuoio capelluto è molto permeabile e delicato, motivo per cui può essere soggetto ad arrossamenti e irritazioni. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, lavarlo regolarmente è fondamentale per mantenerlo in buono stato proprio perché permette di rimuovere accumuli di sebo, cheratina, smog e prodotti per lo styling che, soffocando i bulbi, possono anche causare la caduta dei capelli. Ecco perché ricorrere a gommage e impacchi all’argilla non solo aiuta a ossigenare i tessuti in quest’area ma ha un effetto seboregolatore particolarmente utile nei mesi molto caldi. Lo scalp-care, quindi, dovrebbe sempre iniziare con un trattamento pre-shampoo purificante che, rimuovendo le cosiddette cellule morte, permette un migliore assorbimento dei prodotti applicati in seguito, a partire da shampoo e balsamo. Attenzione a non esagerare, però: lo scrub può essere fatto una o due volte a settimana, sempre con movimenti circolari, lenti e non aggressivi, in modo che risulti simile a un massaggio. Anche i tool possono fare la differenza, perché favoriscono la mobilità del cuoio capelluto e aiutano a ossigenare i follicoli. Meglio, quindi, scegliere pettini e spazzole con un occhio di riguardo, valutandone forma e qualità delle setole che devono al tempo stesso risultare gentili sulle lunghezze in modo da non aggredirle rischiando di spezzarle.

Infuso con la Dynamic Blackbee Repair Technology e arricchito con miele dell’ape nera dell’isola di Ouessant, Abeille Royale Scalp and Hair Youth in Oil Serum di Guerlain triplica la vitalità del cuoio capelluto e rende la fibra capillare più resistente grazie anche al D-pantenolo fortificante.

Migliora la salute dei capelli dalle radici: The Scalp Treatment di Augustinus Bader è un siero leggero da massaggiare sullo scalpo con il pettine o i polpastrelli, che lenisce eventuali irritazioni e stimola la crescita dei capelli.

Realizzata con fibre di nylon ultrafini progettate per stimolare il cuoio capelluto, The Miracle Detangling Scalp Brush di Augustinus Bader x La Bonne Brosse districa i nodi senza danneggiare il capello e garantisce una distribuzione uniforme dei prodotti migliorandone l’assorbimento.

Molecular Hair & Scalp Serum di Dr. Barbara Sturm nutre in profondità il cuoio capelluto e contrasta la caduta dei capelli grazie alla formula arricchita con estratto di camelia e larice, che agiscono sul follicolo pilifero rafforzando la fibra capillare, provitamina B5 nutriente e riparatrice e acido ialuronico idratante.

Ideale come trattamento detox, per purificare e riequilibrare il cuoio capelluto sensibile ma anche come trattamento post colorazione, Cleansing Purifying Scrub Cristophe Robin racchiude sale marino riequilibrante, bisabolo e olio di mandola dolce idratati e lenitivi.

Ispirato alla skincare, Honey Gloss Ceramide Therapy Hydrating Shampoo di Gisou combina AHA esfolianti che favoriscono il rinnovamento del cuoio capelluto, miele fermentato che aiuta a riequilibrare il microbioma, acido ialuronico e ceramidi per capelli più forti e luminosi.

Formulato per ridurre prurito e irritazione tipici del cuoio capelluto molto secco, Scalp Care Hydrating Treatment di Living Proof è un trattamento senza risciacquo che riequilibra il cuoio capelluto grazie al mix di acido ialuronico e vitamina B3.

Pre-Shampoo Purifying Mask di Sisley si applica sulla testa prima della detersione: grazie alla presenza di argilla bianca rimuove le impurità, lenisce e dona equilibrio al cuoio capelluto.

