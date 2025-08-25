Mediaset Infinity logo
25 agosto 2025

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Sempre riservata e lontana dai clamori mondani, Claudia Schiffer è riuscita a trasformare la sua immagine da icona sexy a modello di stile intramontabile.

Un esempio di come si possa invecchiare con grazia e restare punto di riferimento per generazioni diverse.

Oggi, a 55 anni, Claudia vive in Inghilterra con la famiglia e si dedica a progetti di moda e design, collaborando con brand di lusso e firmando capsule collection.

La Schiffer fu notata, giovanissima, a soli 17 anni in una discoteca di Düsseldorf da un talent scout di Elite Model Management.

Da allora, la sua somiglianza con Brigitte Bardot contribuì a farla diventare la musa prediletta di Karl Lagerfeld.

Negli Anni '90 era tra le modelle più pagate al mondo, tanto da entrare nel Guinness dei Primati come top model più fotografata della sua generazione.

1
Claudia Schiffer alla sfilata di Versace durante la Milano Fashion Week 2024 Credit Getty Images

La modella tedesca ha calcato le passerelle dei brand più prestigiosi, diventando icona della golden age delle supermodelle insieme a Naomi Campbell, Linda Evangelista e Cindy Crawford.

Indimenticabili le sue sfilate per Chanel, in cui Lagerfeld la consacrò come volto simbolo della maison, ma anche per Versace, dove con abiti scintillanti e silhouette iper-femminili incarnò l’eccesso glamour della fine del millennio.

Memorabili i suoi look da dea eterea per Valentino, gli abiti gioiello di Dolce & Gabbana, fino alla sensualità sofisticata di Yves Saint Laurent.

Ogni sua apparizione era un evento, un mix perfetto di eleganza e charme.

I 5 momenti (più) iconici della sua carriera

La campagna Guess

Lo shooting in bianco e nero firmato nel 1989 da Ellen von Unwerth la trasformò nella nuova Bardot, consacrandola a star mondiale.

La sposa di Chanel

Lagerfeld le fece chiudere diverse sfilate in abiti nuziali da sogno: immagini che restano tra le più iconiche nella storia della maison.

Foto Articoli 169
Claudia Schiffer sfila per Chanel, 1990. Credit Getty Images

Il glamour Versace

Con mini abiti dorati, scollature vertiginose e silhouette scolpite, Claudia fu la quintessenza della donna Anni ’90 secondo Gianni Versace.

Il Met Gala 1992

In abito scintillante, al braccio di Valentino, rubò la scena a star e colleghi, diventando simbolo di un’epoca d’oro per la moda.

La copertina di Vogue con le supermodelle

Insieme a Cindy, Naomi, Christy e Linda: lo scatto firmato da Herb Ritts che sancì ufficialmente la nascita della mitologia delle top model.

GettyImages-851600604
Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Helena Christensen alla sfilata di Versace durante la Milano Fashion Week 2018 Credit Getty Images

Claudia Schiffer, il segreto di bellezza è nell'alimentazione

Uno dei segreti di eterna bellezza della Super Top è il cibo, unito a una vita sana e all'aria aperta.

Claudia Schiffer segue da sempre un’alimentazione semplice e naturale: solo cibi sani e niente eccessi.

La sua giornata inizia con una colazione a base di frutta e yogurt, accompagnata dal tè verde.

foto 4
Foto tratte dal profilo Instagram di Claudia Schiffer

A pranzo insalate, zuppe o pesce e a cena verdure, proteine e pochissimi carboidrati.

Due le sue regole: niente fritti e niente bibite gassate.

Soltanto un bicchiere di vino ogni tanto.

