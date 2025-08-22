C’è una voce potente che con il suo fascino magnetico e la sua storia così particolare, nonostante la sua giovane età, ha conquistato prima la Gen Z e poi il mondo intero.

Alex Consani sul red carpet dell’ultima edizione del Film Festival di Cannes Credit: Getty Images

Alex Consani, 22 anni, è la prima modella transgender ad essersi aggiudicata il titolo di Model of The Year, nel dicembre 2024. Oggi, con il suo spirito vivace e spesso irriverente, sta rivoluzionando il fashion business e non solo, tra attivismo, social media e divertentissimi “subway dance”.

Ma come si diventa il volto transgender della Gen Z?

Nata il 23 luglio 2003 a Petaluma, California, Alex Monette Consani – americana di origini italiane, inglesi e tedesche – a 8 anni, grazie al supporto dei genitori, ha intrapreso una terapia ormonale che le ha consentito di diventare un’altra Alex.

Nel mondo della moda da quando ne aveva 12 - quando firma con l’agenzia Slay Model Management, diventando la più giovane modella transgender della storia - deve il suo successo al pubblico di TikTok.

Con lo pseudonimo di @captincroook e a colpi di video comici, creativi, caotici e danzanti, tra il 2020 e il 2023 è riuscita a scalare la prestigiosa classifica Top Creators Fashion 50 di Forbes. Da quel momento, il passo per il debutto in passerella per Alex è stato breve.

Alex Consani in passerella da Marc Jacobs per la Fall/Winter 2026 Credit: Getty Images

Tom Ford, Versace, Alexander McQueen, Chanel, Roberto Cavalli e addirittura Victoria’s Secret: Alex Consani trascende i canoni della bellezza tradizionale e con la sua falcata in passerella compie un passo importantissimo per la comunità LGBTQ+ davanti a cui la GenZ – generazione tra le più attente ai diritti civili e sociali - non può essere indifferente.

Alex Consani in passerella Victoria’s Secret Fashion Show 2024 Credit: Getty Images

Oltre la moda: “il cambiamento è più che possibile: è necessario”

Alex non è solo una modella: è un’icona che ha saputo fondere social media, moda e attivismo. Ambasciatrice di una bellezza libera, queer e trasgressiva, quotidianamente rende omaggio alle pioniere trans e black della moda come Connie Fleming, protagonista di questa edizione del mitico Calendario Pirelli.

Alex Consani alla presentazione del Calendario Pirelli 2025 a New York

Il suo look distintivo, caratterizzato da capelli e un sopracciglio decolorati, eyeliner netto, e la sua presenza magnetica l’hanno trasformata nella più richiesta “fashion’s new it girl”.

Una testimonianza potente di come visibilità e autenticità possano davvero rompere barriere e portare temi delicati davanti a platee globali, catturando l'attenzione non solo del pubblico più giovane, ma anche dei media e della politica.

Alex Consani nel backstage di Moschino durante la Milano Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 Credit: Getty Images

Leggi anche:

Top model Anni 90, i costumi che hanno fatto storia