Pupa Milano ti invita alla Milano Beauty Week per quattro giorni di beauty experience, masterclass e special guest
SPONSORED CONTENT
L'anima di Pupa Milano si svela durante la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere con un evento nel cuore della città. Il brand apre le porte di Spazio San Babila, in Corso Venezia 2: 300 metri quadri su due piani per permettere ad appassionati e curiosi di immergersi nel mondo dello storico marchio Made in Italy, scoprirne le novità e, perché no, sorseggiare un caffè in attesa di farsi coccolare da una seduta di make-up personalizzato.
L’appuntamento, dal 18 al 21 settembre nel corso della Milano Beauty Week, permette di conoscere meglio l’universo Pupa Milano lasciandosi anche sorprendere dagli incontri con le personalità più amate e seguite dei social. “Partecipare alla Milano Beauty Week significa celebrare non solo la bellezza, ma anche i valori che ci guidano da sempre: qualità, creatività e innovazione. Vogliamo regalare un’esperienza che racconti chi siamo oggi e come interpretiamo il futuro del beauty”, racconta Valerio Gatti, CEO di Pupa.
Due piani di bellezza, scoperte e tante sorprese
Impossibile non notarlo: il pop-up firmato Pupa Milano regala a piazza San Babila un tocco di rosso acceso che attira lo sguardo. All’interno della grande location, due piani di attività divertenti e coinvolgenti tutte da scoprire. Si comincia dall’ingresso, dove ogni ospite riceve subito una shopping bag in tessuto. Si sale poi al primo piano per essere accolti nel Pupa Café, il corner in cui concedersi un momento di relax con caffè e biscotti della fortuna personalizzati da Pupa Milano, che racchiudono un messaggio segreto da parte del brand. A questo punto, guardandosi intorno, non resta che decidere a quale attività dedicarsi.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta: da un lato, nelle postazioni Lip Goals, Lashes That Dare e The Face Call si è invitati a scoprire alcuni dei prodotti labbra, occhi e viso più iconici della maison. Dall’altro, è possibile sedere al Beauty Bar, dove truccatori professionisti realizzeranno brevi make-up session gratuite, permettendo agli ospiti di provare in prima persona qualità e performance del beauty firmato Pupa Milano. Proprio dietro la postazione maquillage, poi, si trova il corner Pupa 50, che espone i cosmetici e le fragranze che hanno fatto la storia delle ultime cinque decadi, come le mitiche palette dal design divertente e innovativo. Tra una attività e l’altra, è possibile concedersi qualche attimo di pausa nell’area lounge allestita su un lato della sala. Prima di andare via, si scatta una foto ricordo al photoboot vicino all’uscita.
Un ricco calendario di appuntamenti
Le esperienze, però, non finiscono qui. Perché Pupa Milano affacciata su piazza San Babila offre un calendario con invitati d’eccezione, a cui è possibile iscriversi su Pupa.it.
Si inizia giovedì 18 con Marisol Castellanos, content creator e finalista di Amici 2023, che, dalle 15 alle 16, realizzerà un beauty look e dialogherà con Giorgio Forgani, Global Make-up Artist Ambassador di Pupa. Il 19, invece, dalle 11 alle 15, l’artista Stella Bellingeri personalizzerà la tote bag Pupa di tessuto con grafiche originali, un omaggio per tutti gli ospiti; dalle 16 alle 17, invece, sarà possibile partecipare alla masterclass che avrà come protagonista l’influencer Rebecca Maurino. Per iniziare il weekend in bellezza, sabato dalle 10 alle 14 si potrà ritirare presso il Flower Bar un bouquet di fiori freschi realizzato dai flower designer, mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 19 è dedicato alla manicure con Michela May, conosciuta on-line come La Coach delle Unghie, che realizzerà nail-art personalizzate ispirate alle infinite possibilità creative degli smalti Pupa Milano. Se domenica mattina, dalle 10 alle 14, ci sarà un nuovo appuntamento con Tote Bag Lab insieme con Stella Bellingeri, il pomeriggio, dalle 17 alle 18, la star dei social con milioni di followers Elisa Maino condurrà live una puntata del suo podcast GRWMaino intervistando la ginnasta olimpica Carlotta Ferlito. Non resta che segnare in agenda i propri eventi preferiti, confermare la propria partecipazione on-line e dirigersi verso il cuore di Milano per tuffarsi nell’universo beauty firmato Pupa Milano.
