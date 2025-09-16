Margot Robbie: i look sul red carpet lasciano senza fiato
L'ex Barbie continua a riscrivere le regole dell'eleganza, alternando outfit contrapposti che diventano (sempre) iconici
Margot Robbie continua a dettare tendenza con un’eleganza che sa essere al tempo stesso audace e sofisticata.
L’attrice australiana, sempre più seguita, alterna con naturalezza outfit che giocano sui contrasti: dal fascino scultoreo del bianco e nero alla sensualità dei nude dress.
Ogni apparizione fa discutere, indimenticabili i suoi look per le premiere di Barbie, in giro per il mondo, che l'hanno consacrata come una delle protagoniste indiscusse della scena fashion internazionale.
Il look bianco e nero vintage Mugler
Ieri sera, per la première a New York di A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie ha indossato un corsetto vintage di Thierry Mugler della collezione Spring 1998.
Lo scollo profondo, i doppi spacchi laterali che salgono fino alle cosce, il contrasto tra il bianco e il dettaglio nero al collo: ogni elemento è studiato per bilanciare la struttura dell'abito.
A completare l'outfit, gioielli argentati importanti, open toe minimal, insieme a un’acconciatura raccolta e trucco corallo-rosato, che rendono il look assolutamente da copiare!
Il nude dress Armani Privé
Qualche giorno prima, la Robbie, aveva indossato il nude dress durante la première londinese dello stesso film.
Un Armani Privé Spring 2025, omaggio allo stilista scomparso.
Un vestito quasi totalmente trasparente, decorato con ricami, perline, motivi floreali e paisley, con schiena scollata e spalline sottili.
Il trucco, bronze glow, labbra pescate e capelli raccolti in un elegante chignon stile anni ’90, hanno completato il look.
