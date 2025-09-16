Autunno a vita alta: il ritorno delle maxi cinture

Questa stagione la silhouette si ridisegna: protagonista assoluta la cintura maxi, un accessorio che non è più semplice dettaglio, ma un elemento centrale del look

Oversize, scultoree, ricche di loghi o in pelle, le cinture stringono la vita e tornano come accessorio di primo piano.

Schiaparelli crea enormi fibbie, sovrapposizioni di cinture che diventano maxi belt. Opere d'arte da indossare, più vicine a gioielli che ad accessori.

Balenciaga non rinuncia al contrasto: cinture dalle proporzioni esagerate su cappotti over e abiti minimal.

Dsquared2 rispolvera il lato più audace: cinture larghe in pelle, fibbie metal rock e dettagli che ricordano il mood clubbing anni Duemila. Perfette su jeans baggy o minidress.

Olivier Rousteing per Balmain sceglie cinture imponenti che marcano la vita sugli iconici blazer doppiopetto, con richiami militari e decori gioiello. La cintura diventa un’armatura scintillante, simbolo di potere e seduzione.

Emporio Armani punta sul minimalismo: cinture ampie in pelle liscia, in toni neutri come nero e grigio, che avvolgono cappotti fluidi e abiti morbidi.

Il designer belga Dries Van Noten porta la cintura maxi nel suo universo fatto di pelle. Perfette su abiti fluidi, creando volumi e contrasti.

Marco Rambaldi, tra i più creativi della scena italiana, osa con cinture in crochet, fibbie colorate e dettagli ironici. Un accessorio nostalgico e fresco.

Come si indossano? Il consiglio di X-Style

Sopra l’abito lungo: per interrompere la verticalità e sottolineare la vita Sul cappotto: per ridefinire le proporzioni. Su felpe e giacche bomber: per un contrasto sportivo e chic.

