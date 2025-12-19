9 profumi che sanno di festa da indossare a Natale

I profumi fanno parte della nostra memoria, ecco perché in occasione di eventi importanti è bene scegliere con cura le composizioni da indossare. Natale, poi, è legato a tante suggestioni olfattive: alcuni lo associano al legno dell’abete addobbato, altri al camino scoppiettante. Per altri ancora, le feste sono legate alle tradizioni della tavola, in particolare ai dolci che in questo periodo ci si concede più spesso. Se dovessimo descrivere la sensazione di calore evocata dal ritrovarsi con amici e parenti, poi, la si potrebbe paragonare a un maglione caldo, dal confortante aroma di pulito. Difficile scegliere tra tanti spunti, motivo per cui abbiamo raggruppato le eaux de toilette più adatte all’atmosfera di questo periodo in tre grandi famiglie olfattive che soddisferanno i gusti di tutti, inclusi i più esigenti.
Fragranze legnose
Perfette per chi ama le composizioni genderless e rinfrescanti, ricreano l’atmosfera di una baita profumata, di un bosco e persino del camino acceso, mescolando note di legni a tocchi balsamici e affumicati. White Forest di Björk and Berries, si ispira a una foresta svedese abbinando mirtillo, vetiver, cedro e bergamotto, mentre Woody Mood di Olfactive Studio invita a compiere una suggestiva passeggiata tra le querce secolari, che fondono il loro aroma con quello di tè nero, bergamotto e zenzero. By The Fireplace di Maison Margiela Replica, invece, ci porta davanti al camino acceso, dove accenti di castagna, guaiaco e ginepro si uniscono al sentore di pepe, cashmeran e vaniglia.
Fragranze gourmand
Dolci e invitanti, non solo ricordano le specialità della tavola, ma risultano particolarmente piacevoli quando fuori fa freddo e si ha voglia di una composizione che coccoli i sensi con note zuccherine, che fanno venire l’acquolina in bocca. Come Crumble Me Softly di Mes Bisous, che si ispira proprio all’aroma dei biscotti appena sfornati, unendo note di noce moscata, caramello e zafferano. Anche Ginger Biscuit Cologne di Jo Malone sa di biscotto fragrante, burroso e speziato, grazie al mix di zenzero, nocciole tostate e vaniglia, mentre Bianco Latte di Giardini di Toscana è come un caldo abbraccio rassicurante. Merito dell’accordo di caramello, vaniglia e miele che ricorda momenti felici.
Fragranze muschiate
Non tutti desiderano lasciare la scia, in particolare a Natale quando si trascorre la giornata con amici e parenti che potrebbero non avere i nostri stessi gusti in fatto di eaux de parfum. In questo caso le fragranze che ricordano la pelle calda e pulita, sono perfette. Confortanti ma discrete, hanno una piramide olfattiva che avvolge come un soffice maglione in cashmere. Proprio come For Her Pure Musc di Narciso Rodriguez, che abbina il muschio a un bouquet di fiori bianchi e cremosi, mentre Fleur de Peau di Diptyque ha note cotonose e vellutate date dall’incontro tra iris, muschio e semi di ambretta. L’Eau d’Hiver di Frederic Malle, invece, mescola una nuvola di iris a biancospino e hedione, per dar vita a una composizione intima e avvolgente.