9 profumi che sanno di festa da indossare a Natale

I profumi fanno parte della nostra memoria, ecco perché in occasione di eventi importanti è bene scegliere con cura le composizioni da indossare. Natale, poi, è legato a tante suggestioni olfattive: alcuni lo associano al legno dell’abete addobbato, altri al camino scoppiettante. Per altri ancora, le feste sono legate alle tradizioni della tavola, in particolare ai dolci che in questo periodo ci si concede più spesso. Se dovessimo descrivere la sensazione di calore evocata dal ritrovarsi con amici e parenti, poi, la si potrebbe paragonare a un maglione caldo, dal confortante aroma di pulito. Difficile scegliere tra tanti spunti, motivo per cui abbiamo raggruppato le eaux de toilette più adatte all’atmosfera di questo periodo in tre grandi famiglie olfattive che soddisferanno i gusti di tutti, inclusi i più esigenti.

Fragranze legnose

Perfette per chi ama le composizioni genderless e rinfrescanti, ricreano l’atmosfera di una baita profumata, di un bosco e persino del camino acceso, mescolando note di legni a tocchi balsamici e affumicati. White Forest di Björk and Berries, si ispira a una foresta svedese abbinando mirtillo, vetiver, cedro e bergamotto, mentre Woody Mood di Olfactive Studio invita a compiere una suggestiva passeggiata tra le querce secolari, che fondono il loro aroma con quello di tè nero, bergamotto e zenzero. By The Fireplace di Maison Margiela Replica, invece, ci porta davanti al camino acceso, dove accenti di castagna, guaiaco e ginepro si uniscono al sentore di pepe, cashmeran e vaniglia.