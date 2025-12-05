Le merende di Natale più eleganti di Milano: dove il gusto incontra la magia

Palazzo Touring Club Milan - Credits: Courtesy Press Office

A Milano basta entrare in uno degli hotel storici del centro per capire che il Natale è arrivato davvero: luci calde, alberi monumentali, decorazioni curate al millimetro e quell’atmosfera di festa che non ha bisogno di essere spiegata e che ti trasporta subito in un mondo immaginifico e fatato. In questi ambienti la merenda diventa un momento speciale, fatto di panettoni d’autore, cioccolate preparate come ricette sartoriali e dolci talmente profumati e belli che sembra quasi un peccato addentarli. Un momento da concedersi con la stessa cura con cui si sceglie un regalo speciale.

Ogni indirizzo interpreta la magia delle feste con un proprio stile: dagli allestimenti spettacolari alla precisione dell’alta pasticceria fino alle musiche in sottofondo che creano subito atmosfera. Il risultato è un percorso di merende che unisce gusto e scenografia, perfetto per chi vuole vivere il Natale milanese nel suo lato più luminoso.

Ecco le quattro location più affascinanti e raffinate da scoprire (e provare).

Excelsior Hotel Gallia

Dal 5 al 24 dicembre, il Gallia Lounge & Bar propone una merenda che valorizza la tradizione milanese con un taglio decisamente contemporaneo. La degustazione inizia con una bevanda a scelta tra cocktail, flûte di Prosecco oppure una proposta calda e prosegue con due panettoni artigianali firmati dall’Executive Chef Vincenzo Lebano, il Tradizionale e l’Anima Esotica. Di una sofficità e un gusto che sorprende, sono accompagnati da crema al mascarpone e da un dolce natalizio dal carrello.

Accanto alla proposta principale, due tasting elevano l’esperienza: il Gallia Gin Tonic & Panettone, che mette in dialogo le note aromatiche del gin con la dolcezza del lievitato, e l’abbinamento Panettone & Louis XIII, pensato per chi vuole concedersi un momento più raro. Completano l’offerta tre miscele analcoliche dedicate al Natale, ideali per chi preferisce una pausa più delicata e healthy.