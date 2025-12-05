Le merende di Natale più eleganti di Milano: dove il gusto incontra la magia
Dall’artigianalità dei panettoni d’autore alle cioccolate firmate, fino alle suite incantate: gli hotel più prestigiosi di Milano celebrano le feste con merende natalizie ad alto tasso di atmosfera
Palazzo Touring Club Milan - Credits: Courtesy Press Office
A Milano basta entrare in uno degli hotel storici del centro per capire che il Natale è arrivato davvero: luci calde, alberi monumentali, decorazioni curate al millimetro e quell’atmosfera di festa che non ha bisogno di essere spiegata e che ti trasporta subito in un mondo immaginifico e fatato. In questi ambienti la merenda diventa un momento speciale, fatto di panettoni d’autore, cioccolate preparate come ricette sartoriali e dolci talmente profumati e belli che sembra quasi un peccato addentarli. Un momento da concedersi con la stessa cura con cui si sceglie un regalo speciale.
Ogni indirizzo interpreta la magia delle feste con un proprio stile: dagli allestimenti spettacolari alla precisione dell’alta pasticceria fino alle musiche in sottofondo che creano subito atmosfera. Il risultato è un percorso di merende che unisce gusto e scenografia, perfetto per chi vuole vivere il Natale milanese nel suo lato più luminoso.
Ecco le quattro location più affascinanti e raffinate da scoprire (e provare).
Excelsior Hotel Gallia
Dal 5 al 24 dicembre, il Gallia Lounge & Bar propone una merenda che valorizza la tradizione milanese con un taglio decisamente contemporaneo. La degustazione inizia con una bevanda a scelta tra cocktail, flûte di Prosecco oppure una proposta calda e prosegue con due panettoni artigianali firmati dall’Executive Chef Vincenzo Lebano, il Tradizionale e l’Anima Esotica. Di una sofficità e un gusto che sorprende, sono accompagnati da crema al mascarpone e da un dolce natalizio dal carrello.
Accanto alla proposta principale, due tasting elevano l’esperienza: il Gallia Gin Tonic & Panettone, che mette in dialogo le note aromatiche del gin con la dolcezza del lievitato, e l’abbinamento Panettone & Louis XIII, pensato per chi vuole concedersi un momento più raro. Completano l’offerta tre miscele analcoliche dedicate al Natale, ideali per chi preferisce una pausa più delicata e healthy.
Gallia Lounge & Bar - Credits: Courtesy Press Office
Palazzo Touring Club Milan
Nel Bistrot Bertarelli 1894 la merenda è un omaggio alla pasticceria tradizionale, servita in un ambiente che conserva il fascino del palazzo storico. In tavola arrivano biscotti natalizi, mini panettoni glassati, cupcake al cioccolato, tartellette di frutta, sandwich salati, cioccolatini, torroni e una selezione di tè. Chi vuole assaggiare un’autentica specialità milanese può scegliere la Barbajada, la bevanda calda a base di caffè, cioccolata e latte.
Dopo la merenda, gli ospiti possono visitare la “Suite di Babbo Natale”, allestita all’interno della Presidential Suite tra luci, addobbi e dettagli scenografici. È uno spazio pensato per ricreare la magia delle feste: si scattano foto, si scrivono letterine e ci si immerge in un’atmosfera che ricorda le grandi pellicole natalizie. A completare il programma, durante il weekend, le Movie Nights dedicate ai film cult delle feste, con proposte gastronomiche a tema.
Il Principe di Savoia accoglie come sempre la stagione natalizia con decorazioni sontuose: alberi maestosi, ghirlande luminose, scenografie ispirate ai paesaggi di montagna e una palette di rosso e oro che richiama immediatamente il Natale classico. In questo contesto prende forma la Merenda del Principe, disponibile fino al 24 dicembre.
Il panettone artigianale del Maître-Pâtissier Beniamino Passannante è il cuore della proposta, servito nelle varianti tradizionale e al cioccolato con crema alla vaniglia. Accanto, una selezione di dolci tipici natalizi: omini di pan di zenzero, struffoli al miele, torroni, torroncini, biscotti e torte appena sfornate.
La merenda offre anche in questo caso l’accesso alla Suite di Babbo Natale e alla nuova Camera degli Elfi, due ambienti allestiti come piccoli mondi incantati, pensati per far vivere lo spirito delle feste e far tornare bambini visitatori di ogni età.
Hotel Principe di Savoia - Credits: Courtesy Press Office
Four Seasons Hotel
Quest’anno il Four Seasons punta su un allestimento spettacolare: “Il Sentiero dei Balocchi”, ideato dall’interior designer Vincenzo Dascanio, che trasforma l’hotel in una fiaba moderna. Una foresta di abeti dalle sfumature sofisticate, elfi giganti in velluto, casette retroilluminate e stelle rivestite accompagnano gli ospiti da Stilla Bar a Zelo, creando un percorso immersivo da mille e una notte.
Four Seasons Hotel - Credits: Courtesy Press Office
La Merenda delle Feste si inserisce in questo scenario con un’idea precisa: raccontare il cioccolato attraverso quattro miscele pregiate. Dal fondente Sur Del Lago 100% venezuelano al rarissimo Criollo 75%, fino al latte Akan 38% e al bianco vegano AlmondCoa 36%, ogni cioccolata è abbinata a un dolce studiato appositamente: biscotti pan di zenzero, florentine all’arancia, pralinati e marshmallow vegani.
Completano l’esperienza i cocktail signature Mandarin Punch e Vin Brulè e il panettone realizzato dal Pastry Chef Stefano Trovisi, disponibile anche in una raffinata limited edition Mango e Albicocca. Una merenda che unisce alta cucina, decorazioni spettacolari e un servizio impeccabile, perfetta per chi cerca un momento di pura atmosfera natalizia nel cuore della città.
Four Seasons Hotel, XMAS Merenda - Credits: Courtesy Press Office