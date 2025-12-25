Gli alberi di Natale più belli nei film: 10 idee per addobbi "da cinema"

L’albero è il fulcro della narrazione: è lì sotto che la piccola Susan incontra Kris Kringle e dove i suoi desideri - avere una famiglia vera - iniziano a prendere forma. Qui l’albero, con sue stelline, le lune e i fiocchi di neve , è simbolo di speranza e lieto fine, come da tradizione natalizia, nel remake di un classico imperdibile delle feste.

Miracolo sulla 34esima Strada (1994)

Il Grinch (2000)

A Whoville, anche l’albero è eccessivo: gigantesco, conico, esageratamente addobbato in rosso, oro e zuccheri colorati. È un'esplosione visiva di kitsch natalizio che riflette l’anima del villaggio, fatto di entusiasmo infantile e stravaganza. Ogni casa ha un proprio mini-capolavoro decorativo, nella città dove tutti vivono e aspettano il Natale con gioia… tranne uno.

Edward Mani di Forbice (1991)

L’albero bianco, decorato con sfere classiche rosse e verdi, è il perfetto contrappunto alla poetica invernale di Edward. Un albero bianco, addobbato con cura da Kim (Winona Ryder) con palline colorate in un’atmosfera casalinga. La preparazione è solo il preludio alla sua danza sotto ai fiocchi di ghiaccio tagliuzzati con cura da Johnny Depp.