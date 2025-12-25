Gli alberi di Natale più belli nei film: 10 idee per addobbi "da cinema"
Nel giorno più importante delle feste, per aggiungere un tocco magico alle decorazioni di casa l’ispirazione perfetta potrebbe arrivare direttamente dal grande schermo. Ecco dieci film in cui l’albero di Natale non è solo decorazione, ma vero e proprio simbolo narrativo, capace di evocare emozione e atmosfera
Miracolo sulla 34esima Strada (1994)
L’albero è il fulcro della narrazione: è lì sotto che la piccola Susan incontra Kris Kringle e dove i suoi desideri - avere una famiglia vera - iniziano a prendere forma. Qui l’albero, con sue stelline, le lune e i fiocchi di neve, è simbolo di speranza e lieto fine, come da tradizione natalizia, nel remake di un classico imperdibile delle feste.
Il Grinch (2000)
A Whoville, anche l’albero è eccessivo: gigantesco, conico, esageratamente addobbato in rosso, oro e zuccheri colorati. È un'esplosione visiva di kitsch natalizio che riflette l’anima del villaggio, fatto di entusiasmo infantile e stravaganza. Ogni casa ha un proprio mini-capolavoro decorativo, nella città dove tutti vivono e aspettano il Natale con gioia… tranne uno.
Edward Mani di Forbice (1991)
L’albero bianco, decorato con sfere classiche rosse e verdi, è il perfetto contrappunto alla poetica invernale di Edward. Un albero bianco, addobbato con cura da Kim (Winona Ryder) con palline colorate in un’atmosfera casalinga. La preparazione è solo il preludio alla sua danza sotto ai fiocchi di ghiaccio tagliuzzati con cura da Johnny Depp.
Elf - Un elfo di nome Buddy (2003)
Nella casa di Buddy, l’albero è una vera esplosione di creatività infantile: addobbi coloratissimi, lucine dappertutto, figure buffe e un tocco handmade che sembra uscito da un laboratorio degli elfi. Perfetto per chi ama esagerare con gioia, tra kitsch e meraviglia. Un’ispirazione festosa, piena di spirito natalizio. Di certo, poco minimalista.
Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001)
Nel primo Natale di Harry a Hogwarts, la Sala Grande si trasforma in un luogo incantato: enormi abeti decorati con luci scintillanti, ghirlande, fiocchi e stelle, tra neve che cade dal soffitto incantato. Un’idea perfetta per chi vuole ricreare la magia classica del Natale con un tocco solenne e fiabesco.
Harry Potter e la Camera dei Segreti (2002)
Nel secondo capitolo di Harry Potter, nella Sala Grande gli alberi svettano maestosi lungo le pareti, illuminati da candele fluttuanti e decorati con gusto classico e antico. Oro, verde, e un tocco gotico per un Natale che unisce la solennità del castello alla meraviglia della magia. L’effetto scenico è spettacolare, maestoso e allo stesso tempo accogliente.
Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992)
C’è una scena che è diventata leggenda: Kevin da solo davanti al Rockefeller Center Christmas Tree, illuminato da migliaia di luci rosse e dorate. L’albero, gigantesco e solenne, è un faro nel buio della città e un simbolo eterno del Natale americano. Forse l’albero più iconico del cinema natalizio.
La La Land (2016)
Gli addobbi scintillanti in verde e rosso, tra orsetti natalizi e luci, fanno da sfondo alla nascita dell’amore tra Mia e Seb, fugace e brillante come le feste di Natale. Un'atmosfera da musical dolceamara, perfetta per chi ama sognare con un po' di malinconia.
10 giorni con Babbo Natale (2020)
Nel cuore della fabbrica di Babbo Natale, l’albero è gigantesco, abbagliante e coloratissimo. Decorato con palline rosse, luci multicolore e fiocchi, circondato da pacchi e aiutanti in divisa verde, sembra uscito da un luna park natalizio. Perfetto per chi ama un’atmosfera fiabesca, giocosa e spettacolare. Come il film da cui è tratto.
Carol (2015)
Sullo sfondo di una scena intima e silenziosa, in una casa borghese degli anni Cinquanta, l’albero di Carol è sobrio ed elegante. Verde intenso, con luci calde, sfere rosse e una stella in cima. Ispirazione perfetta per chi desidera un Natale vintage e dalle atmosfere raffinate.