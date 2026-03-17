Giacca di pelle: il capo più potente del guardaroba domina la Primavera Estate 2026

fashion 17 marzo 2026

Sartoriale, biker, scultorea o iper-decorata: la giacca di pelle torna protagonista delle passerelle Primavera Estate 2026. Da Hermès a Prada, da Margiela a Versace, ecco le quattro direzioni estetiche che stanno riscrivendo uno dei capi più iconici della moda

Di Giuditta Avellina

Nel 1953 Marlon Brando sale su una moto in The Wild One indossando una giacca di pelle nera. Non è solo un costume di scena ma la nascita di un’icona culturale. Il capo che il suo personaggio, il biker Johnny Strabler, porta sullo schermo è una Perfecto, la giacca motociclistica progettata nel 1928 dal designer newyorkese Irving Schott per proteggere i motociclisti dal vento e dagli urti durante la guida. Con la sua zip diagonale, la cintura in vita e la pelle robusta, era pensata come un oggetto puramente funzionale ma il film la trasforma in qualcos’altro ovvero nel simbolo visivo della ribellione giovanile. Dopo l’uscita del film la giacca diventa talmente associata all’immaginario dei “bad boys” che in alcune scuole americane viene persino vietata.

Marlon Brando con la sorella Jocelyn in The Wild One - Credits Getty Images

Da quel momento la giacca di pelle entra stabilmente nella cultura popolare. Il cinema la lega alla figura del ribelle, da Brando a James Dean, mentre la musica la trasforma in una vera uniforme estetica. Negli anni Settanta i Ramones adottano la Perfecto nera come parte del loro look fisso insieme a jeans e T-shirt, contribuendo a consolidare l’associazione tra giacca di pelle, attitudine rock e controcultura urbana.

The Ramones, 1979 - Credits Getty Images

In Italia questo capo viene spesso chiamato “chiodo”. Il nome deriva dai rivetti e dalle borchie metalliche che decoravano o rinforzavano le prime giacche da motociclista: nel gergo sartoriale e motociclistico questi elementi metallici erano chiamati appunto “chiodi”, e il termine è diventato nel tempo sinonimo dell’intera giacca. Anche il colore non è casuale. Le prime giacche motociclistiche erano quasi sempre nere perché il pellame scuro, spesso in horsehide o cowhide, era più resistente allo sporco, agli oli dei motori e all’usura della strada. Il nero diventò presto anche un codice visivo: una tonalità associata alla strada e alla ribellione. Non sorprende quindi che la biker jacket nera sia stata adottata nel tempo da sottoculture molto diverse, dai biker ai punk, fino ai musicisti rock, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop del Novecento. È da questa stratificazione di funzioni, cinema e musica che nasce la forza simbolica della giacca di pelle. Da uniforme tecnica per motociclisti si trasforma in un oggetto culturale capace di attraversare decenni di immaginario collettivo ed è proprio questa storia a spiegare perché, nelle collezioni Primavera Estate 2026, il capo torni ancora una volta al centro delle passerelle internazionali: non come revival nostalgico, ma come uno dei materiali più versatili con cui i designer ridefiniscono silhouette e attitudine.

Hailey Bieber - Credits Getty Images

Leather tailoring, la pelle diventa sartoria Una delle evoluzioni più interessanti della stagione riguarda l’uso della pelle come materiale sartoriale: non più solo biker o outerwear, ma vero e proprio linguaggio tailoring. Da Hermès la giacca in pelle trapuntata assume la struttura di un blazer, con cintura sottile in vita e costruzione impeccabile che richiama il mondo equestre della maison. La pelle è lavorata con una precisione quasi tessile, trasformando un materiale tradizionalmente rigido in una silhouette elegante e controllata. Un approccio simile si vede anche da Bottega Veneta, dove la camicia-giacca in pelle nera è costruita con tasche utility e dettagli intrecciati che richiamano l’iconico intrecciato del brand. Qui la pelle diventa superficie artigianale, quasi oggetto di design. Anche Loewe lavora sulla sottrazione: la giacca in pelle nera senza colletto, con apertura pulita e styling con denim morbido, dimostra come il materiale possa funzionare perfettamente dentro una grammatica minimal contemporanea.

Da sinistra: Loewe; Hermès; Bottega Veneta SS26 - Credits Launchmetrics.com

La nuova biker, dal rock alla borghesia contemporanea Il secondo filone dominante riguarda la reinterpretazione della biker jacket, forse il modello più iconico della storia della pelle. Da Céline la giacca motociclistica perde l’aggressività classica e diventa quasi un capo borghese: indossata sopra una blusa con fiocco e pantaloni sartoriali, costruisce un contrasto elegante tra ribellione e raffinatezza. Maison Margiela porta invece la biker in territori più sperimentali e la giacca in pelle nera viene abbinata a un abito lingerie in chiffon con inserti di pizzo, creando un dialogo tra struttura e fragilità tipico del linguaggio decostruito della maison. In questa direzione si inserisce anche Sportmax, dove la biker assume un taglio più architettonico e pulito, mentre il pantalone ampio con cui viene abbinata mantiene l’attitudine urbana del capo. Leather couture, quando la pelle diventa scultura Un’altra tendenza evidente è l’uso della pelle come materiale scultoreo e quasi couture. Da Givenchy la giacca si trasforma in un volume architettonico con colletto monumentale e proporzioni amplificate, indossata sopra un body nero. La pelle diventa quasi un materiale plastico, capace di costruire forme. Lo stesso approccio si ritrova da Alaïa, dove la pelle segue la logica delle linee del corpo e della struttura sartoriale, trasformandosi in un oggetto tridimensionale. Anche Stella McCartney esplora questa direzione con volumi morbidi e quasi gonfi, che allontanano definitivamente la giacca di pelle dalla sua origine motociclistica.

Da sinistra: Alaïa; Stella McCartney; Givenchy SS26 - Credits Launchmetrics.com

Rock glamour, la pelle da sera La quarta direzione riguarda la pelle come elemento notturno e spettacolare. Da Saint Laurent la biker viene stretta in vita con una cintura e indossata con pantaloni in pelle coordinati, creando una silhouette sensuale e affilata tipica dell’estetica della maison. Versace invece porta il capo verso una dimensione più teatrale: giacche biker decorate con borchie, catene e applicazioni metalliche trasformano la pelle in un oggetto quasi gioiello, pensato per la sera. Lo stesso spirito glam si ritrova da Philipp Plein, dove la biker tempestata di studs accompagna un abito nero con spacco profondo, fondendo immaginario rock e glamour da red carpet. La giacca di pelle non è semplicemente tornata di moda ma è diventata uno dei principali strumenti di espressione stilistica della Primavera Estate 2026. Sartoriale da Hermès, minimal da Loewe, decostruita da Margiela, spettacolare da Versace o sensuale da Saint Laurent, la pelle dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di adattarsi ai linguaggi più diversi ed è forse proprio questo il segreto della sua longevità nella moda: pochi capi riescono a essere allo stesso tempo ribelli ed eleganti.

Da sinistra: Saint Laurent; Philipp Plein; Versace SS26 - Credits Launchmetrics.com

La conferma arriva anche dalle celebrity La fotografia è scattata il 18 ottobre 1995 a Burbank, davanti agli studi Warner Bros. Gwyneth Paltrow arriva alla première di Copycat con una giacca di pelle nera portata sopra una T-shirt bianca e un paio di jeans. Accanto a lei c’è Brad Pitt, maglione verde chiaro, jeans e berretto rosso e giallo. L’immagine, oggi, sembra quasi uno scatto di street style ante litteram: niente costruzione da red carpet, nessuna teatralità, solo l’eleganza casual di due star degli anni Novanta. Eppure proprio quella semplicità racconta perfettamente il potere della giacca di pelle. Non è un capo spettacolare, ma un oggetto che attraversa epoche, estetiche e generazioni restando sempre immediatamente riconoscibile.

Gwyneth Paltrow indossa una giacca di pelle nera sopra una maglietta bianca e dei jeans - Credits Getty Images