Dimmi che tipo sei e ti dirò quale toast ordinare: 9 indirizzi gourmet imperdibili

Ci sono persone che scelgono il ristorante in base alla carta dei vini e altre che, in fondo, vogliono solo una cosa (apparentemente) semplice, fatta bene: il toast. Croccante fuori, filante dentro, rassicurante ma mai banale. Perché anche questo meraviglioso panino oggi, racconta uno stile preciso. C’è quello impeccabile e minimal, quello nostalgico da bar milanese, quello gourmet che sembra quasi couture. Perché alla fine il toast perfetto assomiglia un po’ a chi lo ordina.
Ecco quale scegliere in base alla propria identità (perlomeno quella gastronomica).
La modaiola sofisticata: il toast del Camparino in Galleria, Milano
Lo riconosci subito: pane dorato in modo impeccabile, prosciutto cotto alla brace, Asiago, calibrati al millimetro e quel dettaglio che dona quel quid in più: un velo di senape all’interno, elegante senza diventare invasivo. È il toast da ordinare alle cinque del pomeriggio con un cocktail ghiacciato davanti e gli occhiali da sole ancora addosso. Il fascino è lo stesso del locale: milanese, storico, ma con la capacità di restare contemporaneo senza sforzarsi troppo.
La classica senza tempo: il club sandwich del Mandarin Oriental, Milano
Più che un toast, una dichiarazione d’intenti. Qui tutto è eseguito con precisione: pane tostato perfettamente, fontina e spalla cotta di San Secondo. Nessuna sorpresa, nessun effetto speciale. Solo la versione più impeccabile possibile di un grande classico. È il piatto di chi ama i cappotti ben tagliati, le camicie bianche e i posti dove il lusso non ha bisogno di alzare la voce.
Il comfort food con un accento diverso: il toast di NOИla solita vineria, Milano
Il toast in questo caso è basato su un gioco di consistenze e ingredienti che spostano l’asticella un po’ più in alto. Shokupan imburrato e tostato, casera di alpeggio, spalla cotta Zavoli e giardiniera di Miro: una costruzione che parte dalla semplicità per diventare qualcosa di più stratificato. Lo chiamano “pridetoast”, e in effetti è un piccolo manifesto di come anche un classico possa cambiare forma senza perdere immediatezza.
NOИ toast - Courtesy Press Office
La precisione assoluta: il toast di Spazio Niko Romito, Roma
Se sei quella che cerca il comfort preciso, senza sbavature, il toast di Spazio Niko Romito Bar e Cucina di Roma è esattamente quello che promette di essere: pane in cassetta tostato con attenzione, prosciutto cotto e Comté. Nessuna deviazione, nessun orpello creativo. È un esercizio di essenzialità costruito con metodo da cucina d’autore, dove anche la semplicità ha una struttura precisa. È il toast di chi non vuole sorprese, ma la certezza che ogni elemento sia al posto giusto.
La nostalgica chic: il toast di Bar Basso, Milano
Spesso i toast migliori arrivano dai posti che non hanno mai sentito il bisogno di reinventarli. Quello di Bar Basso resta fedele all’idea originaria: abbondante, leggermente rétro, con quel sapore da tarda serata milanese che profuma di aperitivi lunghi e tavolini rimasti occupati fino a notte. È il toast di chi colleziona vecchie riviste, ama gli interni anni Sessanta e considera il Negroni Sbagliato un genere estetico prima ancora che un cocktail.
L’esterofila gastronomica: il french toast del Caffè dell’Oro, Firenze
Burro, crosta dorata con precisione quasi scenografica. È un toast che guarda a Parigi senza nasconderlo, anzi facendone un’estetica. Qui ci si sposta sul lato dolce e internazionale della colazione, tutto è più morbido, più rotondo, dichiaratamente francese. È il piatto di chi associa il viaggio all’idea di un bistrot, il comfort da hotel che diventa linguaggio di viaggio.
Quella che cerca sempre il twist: il toast di Onest, Milano
Non è il toast che ti aspetti. Qui il comfort food prende una direzione più netta: prosciutto cotto e formaggio, pickles di cipolle, maionese alla senape, una costruzione più intensa che spinge tutto verso il sapore, senza perdere l’idea di immediatezza. È il toast di chi fa una colazione che diventa quasi più un brunch e non si accontenta del classico.
Onest toast - Courtesy Press Office
La creativa che viaggia sempre: il croque-monsieur di Marchesi 1824, Milano
Tecnicamente non è un toast, ma ha la stessa funzione emotiva: comfort food con un accento internazionale. Da Marchesi 1924 in versione raffinata: burroso, con la crosta dorata e quella sensualità francese che fa sembrare tutto immediatamente più elegante. Perfetto per chi prenota weekend a Parigi senza motivo preciso, salva hotel su Instagram e trasforma ogni colazione in un piccolo rituale estetico.
Ogni viaggio una ricerca gastronomica: il Bikini di Barcellona
A Barcellona il toast cambia nome e diventa bikini, dal celebre locale Sala Bikini che negli anni Cinquanta contribuì a renderlo un’istituzione cittadina. Pane tostato, formaggio filante, prosciutto cotto e quell’estetica semplice ma perfetta che la città riesce a dare anche alle cose più quotidiane. Si mangia nei bar storici, nelle cafeterías rétro o nei nuovi indirizzi contemporanei dove il comfort food incontra il vino naturale. È il toast di chi viaggia per atmosfere prima ancora che per monumenti.
Perché il toast, in fondo, è questo: una forma semplice che cambia completamente a seconda di chi sei. E a volte dice di più di qualunque piatto elaborato.
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