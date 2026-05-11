Tendenza rosso 2026: quando il colore prende il comando nel design

C'è un colore che nel cinema ha sempre preceduto il potere prima ancora che il potere entrasse in scena. Nel film Il Diavolo Veste Prada, per esempio, il rosso non è mai stato un accessorio, ma un linguaggio. Il rosso di Miranda Priestly governava l'inquadratura, ogni volta, senza appello. Un tono che non chiedeva attenzione perché l'attenzione era già sua, da sempre, per diritto acquisito. Non è una scelta casuale. E non lo è nemmeno oggi, nel sequel. E nemmeno solo al cinema.

Il rosso porta con sé una simbologia antica e senza mediazioni - sangue, pericolo, desiderio, potere – che nella contemporaneità restituisce qualcosa di più preciso: il rosso come postura e come significato. Non una sfumatura, ma una presenza che arriva prima del corpo o dell’oggetto. È esattamente questa logica ad attraversare il design del 2026. Il rosso ha abbandonato le buone maniere. È diventato viscerale, architettonico, a tratti elettrico. Quello che i critici chiamano già Punk-Bourgeois si porta come un abito couture con l'anfibio nascosto sotto il tavolo: la forma è impeccabile, l'intenzione è sovversiva. Il colore non interpreta più lo spazio. Lo costruisce. Lo occupa. Lo dichiara suo.

Il rosso come struttura

C'è chi lavora per sottrazione estrema, come la sedia a slitta BOB di Park per Billiani. Un profilo netto, ridotto all'osso, dove forma e colore coincidono senza appoggi. Miranda Priestly avrebbe approvato: il potere vero non ha bisogno di ornamenti. All'opposto, ma con pari intensità, la collezione Pachamama di Debonademeo Studio per Adrenalina scava in una dimensione più profonda. Le forme si fanno archetipiche, quasi votive. Il rosso qui avvolge e protegge, ma resta attraversato da una tensione primordiale.

Anche i materiali più industriali cambiano passo. Con Linnéa, Luca Nichetto per Infiniti lavora sul polipropilene come fosse materia nobile, portando il colore dentro una dimensione fluida, capace di muoversi tra interno ed esterno senza perdere forza.