Tendenza rosso 2026: quando il colore prende il comando nel design

Tobie Round Dining Table, Caracole - Courtesy Caracole
C'è un colore che nel cinema ha sempre preceduto il potere prima ancora che il potere entrasse in scena. Nel film Il Diavolo Veste Prada, per esempio, il rosso non è mai stato un accessorio, ma un linguaggio. Il rosso di Miranda Priestly governava l'inquadratura, ogni volta, senza appello. Un tono che non chiedeva attenzione perché l'attenzione era già sua, da sempre, per diritto acquisito. Non è una scelta casuale. E non lo è nemmeno oggi, nel sequel. E nemmeno solo al cinema.
Il rosso porta con sé una simbologia antica e senza mediazioni - sangue, pericolo, desiderio, potere – che nella contemporaneità restituisce qualcosa di più preciso: il rosso come postura e come significato. Non una sfumatura, ma una presenza che arriva prima del corpo o dell’oggetto. È esattamente questa logica ad attraversare il design del 2026. Il rosso ha abbandonato le buone maniere. È diventato viscerale, architettonico, a tratti elettrico. Quello che i critici chiamano già Punk-Bourgeois si porta come un abito couture con l'anfibio nascosto sotto il tavolo: la forma è impeccabile, l'intenzione è sovversiva. Il colore non interpreta più lo spazio. Lo costruisce. Lo occupa. Lo dichiara suo.
Il rosso come struttura
C'è chi lavora per sottrazione estrema, come la sedia a slitta BOB di Park per Billiani. Un profilo netto, ridotto all'osso, dove forma e colore coincidono senza appoggi. Miranda Priestly avrebbe approvato: il potere vero non ha bisogno di ornamenti. All'opposto, ma con pari intensità, la collezione Pachamama di Debonademeo Studio per Adrenalina scava in una dimensione più profonda. Le forme si fanno archetipiche, quasi votive. Il rosso qui avvolge e protegge, ma resta attraversato da una tensione primordiale.
Anche i materiali più industriali cambiano passo. Con Linnéa, Luca Nichetto per Infiniti lavora sul polipropilene come fosse materia nobile, portando il colore dentro una dimensione fluida, capace di muoversi tra interno ed esterno senza perdere forza.
Da sinistra: Sedia BOB, Billiani - Courtesy Billiani; Collezione Pachamama, Adrenalina - Courtesy Adrenalina; Linnéa Chair, Infiniti - Courtesy Infiniti
Lo stesso principio governa la Nolo Table di S-CAB: una superficie che assorbe il rosso senza cedergli tutto, trovando nell'equilibrio tra geometria e colore la propria ragione di esistere. Poi c'è il lato teatrale, dichiarato, della collaborazione tra Antonio Aricò e Paulicelli: il Rosone Corallina trasforma la luce in presenza scenica, un elemento che illumina - certamente - ma costruisce attorno a sé l'atmosfera.
È la stessa logica del cinema: non si tratta di vedere, ma di essere visti. Sul piano orizzontale, la Tobie Round Dining Table di Caracole porta il colore al centro della convivialità: la forma rotonda non addolcisce, amplifica, trasformando il tavolo in un punto di gravità cromatica attorno a cui tutto il resto si dispone.
Da sinistra: Nolo Table, S-CAB - Courtesy S-CAB; Rosone Corallina, Paulicelli - Courtesy Paulicelli
Il controllo torna con la collezione Cult Classics di Gianfranco Ferré Home, dove la tinta si misura con la pelle e con un'idea di lusso più trattenuta. Un equilibrio calibrato, mai esibito. Lo stesso rigore si ritrova nella sedia Nuy di Marco Acerbis per et al., dove la struttura a "Y" rovesciata diventa un segno chiaro, senza concessioni. Un punto di colore che non urla. Che non ha bisogno di farlo. Anche all'esterno, il tono non abbassa la guardia. La collezione Stelo di FAST porta il rosso fuori dai confini dell'interior, dimostrando che la forza non dipende dal contesto, ma dall'intenzione con cui viene usato.
Da sinistra: Collezione Cult Classics, Gianfranco Ferré Home - Courtesy Gianfranco Ferré Home; Sedia Nuy, et al. - Courtesy et al.; Stelo Collection, FAST - Courtesy Mattia Toselli
Persino sotto i piedi, il tono non si abbassa. Il tappeto Nazar della collezione Tracing Forward di Ruya Akyol Studio porta dentro lo spazio una densità fatta di lana e gesti antichi, una profondità che non è decorativa, ma quasi geologica. E poi c'è la dimensione del salotto all’aperto, dove il rosso diventa rituale quotidiano: l'Egadi di Unopiù traduce questa tensione in un oggetto che vive di conversazioni, tra dentro e fuori, senza mai perdere il proprio carattere.
E infine la luce, con la riedizione della versione parete della Sintesi di Ernesto Gismondi per Artemide: un sistema nato negli anni Settanta che oggi torna a dimostrare come il rosso, quando è parte del progetto, attraversa il tempo senza perdere presa. Come certi personaggi cinematografici: non invecchiano, si stratificano. Mettendo insieme questi pezzi, il messaggio è chiaro: il rosso è diventato un dispositivo che altera gli equilibri. Sposta i pesi, ridefinisce i centri, costringe tutto il resto a prendere posizione. È qui che il "Punk-Bourgeois" trova la sua nuova vita: non nello stile, ma nel comportamento. Con l'intento preciso di cambiare le regole del gioco. That's all.
Da sinistra: Tappeto Nazar, Ruya Akyol Studio - Courtesy Ruya Akyol Studio;Egadi Table, Unopiù - Courtesy Unopiù; Lampada Sintesi, Artemide - Courtesy Artemide