Il Diavolo veste Prada 2: il significato simbolico del cibo nel film

Ci sono film che si ricordano per una battuta, altri per un abito. E poi ci sono quelli che, senza dichiararlo, costruiscono un immaginario anche attraverso il cibo. Il Diavolo veste Prada 2 (qui la nostra recensione) è uno di questi: un racconto di potere, estetica e disciplina dove anche ciò che si mangia, o si rifiuta di mangiare, diventa linguaggio.

Non è un caso che sia Stanley Tucci, nel ruolo di Nigel, a parlare di una delle ricette iconiche della gastronomia italiana: il baccalà mantecato. Non una preparazione milanese, come è invece convinta Andy (Anne Hathaway). È un altrove che irrompe nel cuore della città della moda, il baccalà, montato fino a diventare crema, è trasformazione pura: come la protagonista, che impara a stare in equilibrio tra sostanza e superficie, tra ciò che è e ciò che deve sembrare.

Milano e il cibo de Il Diavolo veste Prada

Nonostante il piatto tutt’altro che meneghino, Milano, però, resta sempre lì, a fare da scenografia concreta. Tra le riprese si intravede il Salumaio di Montenapoleone, luogo quasi sospeso tra artigianalità e lusso, dove il gesto antico convive con l’ossessione per l’immagine. È lì che il mondo reale sfiora quello patinato: accanto a Emily, presenza nervosa e affilata, compare Donatella Versace. Stesso tavolo, stessa condivisione.

Ma non solo il pranzo nel Quadrilatero della Moda di Milano è al centro della scena, anche la cena. Quella che non vediamo davvero, ma che pesa come una dichiarazione di intenti: l’invito con Tom Ford al Ristorante Giacomo. Un luogo simbolo, dove Milano si racconta attraverso una cucina che è insieme tradizione e rappresentazione.

All’opposto, c’è ciò che non viene concesso. Un bicchiere di champagne negato in economy durante un volo per Miranda Priestly. Un dettaglio minimo, quasi invisibile, che però definisce una gerarchia con precisione chirurgica. Nel suo mondo non esistono mezze misure: o sei dentro, o resti a guardare.

E poi ci sono i dettagli che addolciscono la grammatica del film. A strappare un sorriso è un’insolita Emily che, parlando con Andy, si lascia sfuggire una frase destinata a diventare cult: “Lo sai che i carboidrati condivisi non hanno calorie?”. Un’ironia fulminea, sospesa tra leggerezza e ossessione.