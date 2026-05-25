L’estate 2026 è in infradito, il sandalo più divisivo della moda torna sulla scena, tra tendenze e street style

fashion 25 maggio 2026

Le it-girl sdoganano le flip-flop in ogni luogo (e in ogni look) e consacrano i sandali infradito a nuovi must have. Rivisti e corretti in chiave ultra chic, oppure fedeli alla più democratica ciabatta in gomma, quest’anno non c’è brand che non li abbia in collezione. E voi da che parte state?

Di Giulia Pacella

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Siete pro oppure contro? Le amate o le odiate? Nessun accessorio più di ciabatte flip-flop, infradito e sandali con linguetta tra le dita è capace di smuovere reazioni così divisive e agli antipodi. C’è chi li reputa essenziali (anche) dell’estate in città, e chi non osa sfoggiarli nemmeno al mare. Intanto mentre il dibattito fashionista imperversa anche questa stagione, le flip-flop prendono il volo e diventano (in particolare le infradito Havaianas) viralissime su Tik Tok dove i creator si sfidano a colpi di like per mostrare le proprie versioni DIY personalizzate con charms e piercing vari. Le it-girl li hanno eletti a feticcio irrinunciabile dei propri look street-style, mentre i brand di moda li reintepretano nelle collezioni moda Estate 2026 in due chiavi stilistiche che - anche in questo - vanno in due direzioni totalmente opposte.

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Da un lato riproduzioni fedelissime delle più classiche ciabatte in gomma per andare al mare, ma con un logo del lusso imprimé sulla linguetta che ne cambia immediatamente la percezione, il mood (e anche il prezzo). Dall’altro lato gli infradito delle collezioni moda Estate 2026 si elevano letteralmente: nei materiali, nelle estetiche e nelle altezze. Le maison li propongono in pellami esotici o in velluto di seta, con tacchi vertiginosi o kitten heel per trasformarli in veri e propri sandali (anche) da sera. Le tendenze giocano così con il mix&match e i contrasti e allo stesso modo gli infradito più cool di stagione abbracciano un range ampissimo che va dai brand ultra lusso ai marchi più democratici. Ecco le ispirazioni di tendenza e i modelli da avere questa estate, tutti approvati a pieni voti dai look di celeb e it-girl. Con tacco e in velluto, non chiamatele ciabatte

Da sinistra: Christine Centenera indossa Alaia sandali infradito, Credits Getty Images; Alaïa - Courtesy Press Office

Il lusso e la sensualità in un infradito? Impossibile? Per ricredersi, prego vedere alla voce maison Alaïa che propone un sandalo minimalista e super sexy, con tacco a spillo e in velluto di seta nera, si indossa da giorno a sera con tailleur elegantissimi o sotto abiti e Capri Pants. Effetto flip-flop, ma griffatissima

Da sinistra: Credits Getty Images; Bottega Veneta Sampieri verde smeraldo - Courtesy Press Office

L’effetto ciabatta da spiaggia ha invaso non solo lo street style, ma anche le collezioni della maison più blasonate che non mancano di proporre per la loro clientela infradito ultraflat in stile flip-flop. Come le ormai già iconice Sampieri verde smeraldo di Bottega Veneta. L’upgrade è assicurato dal logo stampato sulla linguetta che spazza via ogni equivoco. Non stiamo certo parlando delle solite ciabattine! Con maxi fascia e nero

Da sinistra: Credits Getty Images; Farm Rio - Courtesy Press Office

La linguetta si allarga e diventa una fascia che veste il piede e dà carattere al look. Il tacco medio li rende poi perfetti anche con harem pants e abiti eleganti. I sandali infradito (come quelli Farm Rio) hanno tutte le carte in regola per essere versatili e passepartout. In corda, l’infradito must-have più copiato e desiderato

Da sinistra: Credits Getty Images; Miu Miu - Courtesy Press Office

Sono ormai un vero feticcio. Da quando Miu Miu li aveva presentati in passerella sono diventati must have dei look street style tra le varie capitali della moda, un modello carry on del brand talmente forte da aver lanciato un trend estetico copiatissimo. Un infradito con corde colorate è il tocco funny per ripensare i look preppy in città e l’accessorio indispensabile da portarsi dietro in vacanza. Infradito con la zeppa, un ritorno anche in città

Da sinistra: Credits Getty Images; Phoebe Philo - Courtesy Press Office

Il ritorno della zeppa, un trend che si declina anche sugli infradito. Quelli uber cool di Phoebe Philo sono amatissimi dalle fashion girl e sono in sintonia anche con il workwear look più classico. Mission impossible? Se il dress code aziendale lo consente, questo è il caso in cui vale la pena osare. In pelle rossa, il colore che dà carattere al look

Da sinistra: Credits Getty Images; Gucci - Courtesy Press Office

Un red touch e cambia il mood. Gli infradito in pelle rossa (come quelli Gucci) sono il sandalo che nobilita anche il più rilassato dei look street style. Provare per credere. Con tacco kitten, minimal chic

Da sinistra: Credits Getty Images; Toteme - Courtesy Press Office

Minimal, essenziali, chic. I sandali infradito con fascetta in pelle nera e tacco kitten (come quelli Toteme) sono tra i modelli più amati per completare look 9-to-9: daranno una svolta a look con bermuda e bluse orientaliste, a T-shirt con pantaloni mannish, a gonne a matita e jeans rilassati. Versatilissimi! Infradito bianchi, con tacco e sling back

Da sinistra: Credits Getty Images; Mango - Courtesy Press Office

Se il total white è un fashion mantra da qui fino a settembre, anche gli infradito non stanno a guardare, e diventano così gli alleati per esaltare abbronzatura e pedicure impeccabili. Si fanno super eleganti e comodi nelle varianti con fettucce sottilissime e cinturino slingback (come quelli Mango) da indossare su mise femminili e très chic. Infradito marroni in gomma, il basico da spiaggia che conquista lo street style

Da sinistra: Credits Getty Images; Havaianas - Courtesy Press Office