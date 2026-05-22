Amfar Gala 2026, la serata benefica tra lusso e glamour

Ogni anno, l'ultimo giovedì del Festival di Cannes , l'amfAR Gala, l'evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sull'AIDS, trasforma l'Hotel du Cap-Eden-Roc in qualcosa che è insieme una serata di beneficenza e uno spettacolo irripetibile. Dal 1985, amfAR ha raccolto quasi 950 milioni di dollari a sostegno della ricerca sull'HIV/AIDS, distribuendo più di 3.800 grant a team scientifici in tutto il mondo. I tavoli per la cena costano fino a 300.000 dollari, e chi sale sul palco per i numeri d'asta si ritrova a battere lotti da capogiro, tra opere d'arte, gioielli Chopard , esperienze uniche al mondo. A condurre la serata Geena Davis, anche protagonista del manifesto ufficiale del Festival, tributo a Thelma & Louise, in abito bianco con una scollatura profonda. Gli ospiti sono stati accolti con un ricevimento sul prato dell'hotel, seguito dalle performance di Robbie Williams, Zara Larsson e Lizzo durante la cena.

Le top model: una reunion sul tappeto lilla

Il Gala è da sempre il momento in cui le supermodel si ritrovano e conquistano i riflettori, e l'edizione 2026 non ha fatto eccezione. Heidi Klum - una presenza costante - ha scelto un abito con gonna ampia di Sophie Couture al braccio di Henry Samuel: il corpetto sfidava apertamente le leggi della fisica, e lei lo ha affrontato con la stessa allegria con cui si presenta ogni anno, senza paura e con tutto l'entusiasmo del mondo. Natasha Poly ha portato la sua compostezza nordica in Brunello Cucinelli, elegante senza sforzo apparente, mentre Isabeli Fontana ha optato per Jacquemus, struttura e sensualità in dosi uguali. Izabel Goulart ha scelto Giorgio Armani Privé, un classico dell'eleganza sofisticata e non urlata, e Sara Sampaio ha puntato su Roberto Cavalli, un lungo abito nero con scollatura profonda sulla schiena su cui si stagliava un serpente gioiello.

Coco Rocha, event chair della serata, ha indossato Ilya Migmoon con quella sicurezza da veterana del red carpet che è difficile da imitare. Bar Refaeli ha scelto un abito glicine a collo alto firmato Stella McCartney, con spacco e volants sulla gamba: un'estetica da Barbie in versione haute couture, che ha funzionato alla perfezione con la sua disinvoltura.

Tra le performer della serata, Lizzo, in Robert Wun Couture blu cobalto, che in quest'occasione ha anche anticipato il suo nuovo album, e Zara Larsson in un vintage Roberto Cavalli arcobaleno abbinato a sandali con fiore.