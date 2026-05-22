Amfar Gala 2026, la serata benefica tra lusso e glamour

Ogni anno, l'ultimo giovedì del Festival di Cannes, l'amfAR Gala, l'evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sull'AIDS, trasforma l'Hotel du Cap-Eden-Roc in qualcosa che è insieme una serata di beneficenza e uno spettacolo irripetibile. Dal 1985, amfAR ha raccolto quasi 950 milioni di dollari a sostegno della ricerca sull'HIV/AIDS, distribuendo più di 3.800 grant a team scientifici in tutto il mondo. I tavoli per la cena costano fino a 300.000 dollari, e chi sale sul palco per i numeri d'asta si ritrova a battere lotti da capogiro, tra opere d'arte, gioielli Chopard, esperienze uniche al mondo. A condurre la serata Geena Davis, anche protagonista del manifesto ufficiale del Festival, tributo a Thelma & Louise, in abito bianco con una scollatura profonda. Gli ospiti sono stati accolti con un ricevimento sul prato dell'hotel, seguito dalle performance di Robbie Williams, Zara Larsson e Lizzo durante la cena.
Ecco i look e i momenti salienti della serata.
Da sinistra: Bar Refaeli, Heidi Klum e Coco Rocha - Crediti: Getty Images
Le top model: una reunion sul tappeto lilla
Il Gala è da sempre il momento in cui le supermodel si ritrovano e conquistano i riflettori, e l'edizione 2026 non ha fatto eccezione. Heidi Klum - una presenza costante - ha scelto un abito con gonna ampia di Sophie Couture al braccio di Henry Samuel: il corpetto sfidava apertamente le leggi della fisica, e lei lo ha affrontato con la stessa allegria con cui si presenta ogni anno, senza paura e con tutto l'entusiasmo del mondo. Natasha Poly ha portato la sua compostezza nordica in Brunello Cucinelli, elegante senza sforzo apparente, mentre Isabeli Fontana ha optato per Jacquemus, struttura e sensualità in dosi uguali. Izabel Goulart ha scelto Giorgio Armani Privé, un classico dell'eleganza sofisticata e non urlata, e Sara Sampaio ha puntato su Roberto Cavalli, un lungo abito nero con scollatura profonda sulla schiena su cui si stagliava un serpente gioiello.
Coco Rocha, event chair della serata, ha indossato Ilya Migmoon con quella sicurezza da veterana del red carpet che è difficile da imitare. Bar Refaeli ha scelto un abito glicine a collo alto firmato Stella McCartney, con spacco e volants sulla gamba: un'estetica da Barbie in versione haute couture, che ha funzionato alla perfezione con la sua disinvoltura.
Tra le performer della serata, Lizzo, in Robert Wun Couture blu cobalto, che in quest'occasione ha anche anticipato il suo nuovo album, e Zara Larsson in un vintage Roberto Cavalli arcobaleno abbinato a sandali con fiore.
Da sinistra: Sara Sampaio, Isabeli Fontana e Lizzo - Crediti: Getty Images
Da Hollywood alla Riviera
Sofia Carson, tra le event chair della serata, ha indossato Caroline's Couture con un corpetto traforato che scendeva fino ai fianchi, una gonna a strati di veli trasparenti e una parure di smeraldi che trasformava il tutto in qualcosa di prossimo alla scultura. Eva Longoria, ormai produttrice affermata e presenza fissa negli eventi di beneficenza più in vista, ha scelto Sophie Couture in rosso fuoco, strapless, ricoperto di paillettes come una sirena uscita direttamente dal Mediterraneo. Il collier di rubini e diamanti ha chiuso il look. Geena Davis, ha condotto la serata confermandosi un'icona senza tempo in cui la classe va a braccetto con il talento.
Tra le star ospiti anche Lisa Rinna e Rami Malek, quest'ultimo a Cannes per presentare il suo ultimo film The man I love.
Da sinistra: Geena Davis, Eva Longoria e Zara Larsson - Crediti: Getty Images
Le coppie della serata
Il Gala ha avuto anche una sua grammatica a due, con coppie che hanno deciso di affrontare i fotografi senza staccarsi mai. Tra queste, Robbie Williams e Ayda Field, entrambi in Dolce&Gabbana. Lui in smoking nero con una gigantesca broche, lei sempre in nero con paillettes, scollo vertiginoso e piume che profilano il bordo dell'abito. Il cantante è salito sul palco durante la serata confermando tutta la sua grinta pur nel contesto di una delle serate più glamour dell'anno.
Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl, ha indossato un classico smoking, accompagnato dalla moglie Amy Jackson in Paolo Sebastian, abito che giocava su struttura e romanticismo con quella qualità da sogno australiana che contraddistingue la maison. Infine, Robin Thicke con April Love Geary, coppia ormai rodata nel panorama degli eventi hollywoodiani, non hanno mancato occasione per mostrare ai fotografi il loro affiatamento.
Da sinistra: Robin Thicke e April Love Geary, Robbie Williams e yda Field, Ed Westwick e
Amy Jackson - Crediti: Getty Images