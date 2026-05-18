Vienna, Lisbona, Istanbul: le 3 città europee da visitare (almeno) per i dolci

Ci sono città che si ricordano per un monumento e altre che restano addosso per un sapore intenso e preciso. Una crema ancora tiepida, una sfoglia spezzata con le mani, il profumo di zucchero e burro che esce da una pasticceria alle otto del mattino. E forse è proprio nei dessert che le città raccontano meglio la propria identità: perché lì dentro finiscono abitudini, rituali quotidiani, feste popolari e perfino il modo in cui un luogo decide di concedersi al piacere.

Abbiamo selezionatotre mete da scoprire attraverso il gusto, quello più dolce.

Vienna: la pasticceria come rito lento

A Vienna il dolce non è un finale, è una pausa strutturata della giornata. Le Kaffeehaus storiche funzionano ancora come salotti pubblici: si entra lentamente, si ordina un caffè servito su un vassoio d’argento e il tempo cambia ritmo. La città vive di stratificazioni dolci, letteralmente. La più famosa è la Sachertorte, nata nell’Ottocento quasi per errore, quando il giovane apprendista Franz Sacher dovette improvvisare un dessert per la corte di Metternich. Ancora oggi la disputa silenziosa è sempre la stessa: meglio quella dell’Hotel Sacher Wien o la versione della Demel?

Ma Vienna non è solo la torta più fotografata d’Europa. Nei banconi compaiono anche Apfelstrudel sottilissimi, spesso serviti tiepidi e Buchteln ripieni di marmellata. I posti da segnare sono Café Central, dove per decenni hanno scritto artisti e intellettuali, oppure Café Sperl, più quieto e ancora profondamente legato alla città reale. E poi c’è Naschmarkt, mercato storico dove si capisce quanto la cultura austro-ungarica abbia sempre mescolato spezie, creme e influenze diverse (qui vi spieghiamo perché ormai mangiare al mercato è un must). A Vienna il dolce non viene mai consumato in fretta. È un modo elegante di occupare il tempo.