In abito a pois a Cannes 2026, Demi Moore e un’ossessione chiamata polka dot

Al Festival di Cannes 2026 sbarca Demi Moore e i riflettori sono già tutti puntati su di lei. Quest’anno però i ruoli si moltiplicano: non solo attrice e star hollywoodiana, ma anche membro della giuria presieduta da Park Chan-wook, insieme a Ruth Negga, Chloé Zhao, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty e Stellan Skarsgård.

Dopo il look d’arrivo sulla Croisette - un completo Gucci dall’eleganza rilassata, con bomber chiaro cropped, T-shirt bianca, pantaloni morbidi, mocassini lucidi, maxi occhiali da sole e la nuova Gucci Borsetto - Moore ha cambiato registro per il photocall ufficiale della giuria. Al Palais des Festivals, ha scelto un total look Jacquemus Fall/Winter 2026: abito bianco a pois multicolor, borsa coordinata, occhiali cat-eye bianchi e pumps bianche. Il punto forte è proprio la stampa: non il pois classico bianco e nero, ordinato e rétro, ma una costellazione colorata su fondo chiaro, un motivo immediato, pensato per distinguersi nel paesaggio molto fotografato della Croisette. L’abito lavora su un equilibrio preciso: da una parte la leggerezza quasi estiva della fantasia, dall’altra una silhouette molto definita e precisa.

I pois diventano l’elemento narrativo principale: danno movimento alla superficie, rompono la solennità del photocall di giuria e portano il look dentro un immaginario francese, solare, da Riviera. Demi Moore non usa la stampa come semplice decorazione, bensì come pattern distintivo capace di fissare il look nella memoria visiva del Festival. Dimostrando una vera ossessione per i polka dot. Negli ultimi anni, infatti, la star ha costruito attorno ai pois una piccola grammatica personale: il bianco e nero di Elie Saab a Cannes 2024 per The Substance, il colpo di teatro couture di Schiaparelli ai SAG Actor Awards 2026, fino al precedente più lontano della Berlinale 2009, con l’abito di Michael Kors. Il pois, nel suo guardaroba pubblico, è un modo per calcare photocall e red carpet con stile e ironia.