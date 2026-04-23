Balletcore, la danza nella moda Primavera/Estate 2026

Grand Ballet, la tendenza moda più poetica di stagione

Gonne tutù e tulle sono tra i simboli del mondo della danza: basta posarvi lo sguardo per volare con la mente ai meravigliosi abiti indossati da prime ballerine ed Étoile sui più grandi palchi del mondo. Dall’immaginario alle collezioni moda: il fascino di questo stile romantico e fiabesco continua a conquistare le collezioni dei grandi stilisti. E la moda Primavera/Estate 2026 non è da meno. La donna di Giambattista Valli danza come una farfalla tra crop top a fascia, con maniche che sembrano ali, e gonne ampie ed arricciate dal doppio tutù. La tonalità corvina va in scena da Carolina Herrerra, con gonne lunghe e pompose in cui il tulle trionfa, abbinate a bustini bianchi senza spalline e decorati con perline, per una combinazione black&wihite che unisce in un abbraccio il cigno nero e quello bianco e che balla su scarpette scure a punta. Camicie dal taglio “a scatola”, profili asimmetrici e stampe astratte - quasi a sembrare la tavolozza di un pittore - per Caroline Hu, che le unisce a maxigonne di tulle: grigio e nero si muovono in un equilibrato gioco di trasparenze che avanzano su scarpe chiuse e sportive. Per outfit che uniscono romanticismo e urban mood.