Le borse bisaccia, i modelli di tendenza della Primavera 2026

In passato venivano indossate montando a cavallo, attaccate alla sella mentre si percorrevano lunghe distanze, per portare con sé acqua e cibo e tutto il necessario per la sopravvivenza, oltre ad attrezzi da lavoro. Erano accessori che rispondevano alle necessità più basiche, le bisacce, borse più o meno capienti caratterizzate da una paletta frontale chiusa da una o due cinghie. Nel tempo, questo oggetto è entrato a far parte della storia del costume e della moda, divenendo - a fasi alterne - protagonista delle collezioni dei più grandi designer. Come per questa Primavera/Estate 2026.

Le bisacce con doppia chiusura

Ampie e spaziose, le borse “bisaccia” rendono omaggio a quello che, un tempo, era un accessorio di carattere prettamente funzionale, sono perfette anche per outfit più ricercati. I modelli dalle sagome rettangolari e che si chiudono grazie a due cinghie frontali ricordano un po' il mondo dei collegi e dello stile preppy. I modelli total black in pelle firmati Prada possono essere indossati a tracolla o portati a mano. Versatili e senza tempo, grazie alle linee classiche e alla tonalità passe-partout, accompagnano i look più variegati. Il marchio di Maranello, Ferrari, porta le bisacce nell’universo del denim. La tela nata per vestire la working class unita alla robustezza della pelle di cinghie e tracolla dà vita ad accessori perfetti per viaggiare e vivere le giornate in outfit sporty chic con il piede sull’acceleratore.