Sessant’anni dopo Bardot, la bicicletta è ancora irresistibile

Una giornata intera dedicata alla bicicletta. È quella che l'ONU ha indetto nel 2018, scegliendo il 3 giugno. Una data che non commemora nessuna invenzione e nessuna vittoria sportiva, ma che esiste per ricordare una cosa semplice: la bicicletta è il mezzo di trasporto più democratico che l'umanità abbia mai prodotto. Oltre un miliardo di esemplari in circolazione nel mondo (dati Worldometer) fino ad arrivare in Olanda con ben 23 milioni di biciclette su una popolazione di 17 milioni di abitanti; cioè 1,3 biciclette a persona. Il segreto? Nessun motore, nessuna patente, nessun carburante.

Per celebrare questa giornata abbiamo scelto di partire da un'origine precisa: la Graziella. Perché è italiana, perché è bella, e perché la sua storia racconta qualcosa che va ben oltre le due ruote. Nel 1964. L'Italia è nel pieno del miracolo economico e il Paese si scopre capace di produrre cose belle oltre che funzionali. È in questo momento che Rinaldo Donzelli, designer della Carnielli di Vittorio Veneto, progetta qualcosa di radicalmente diverso: una bicicletta pieghevole con ruote da 20 pollici, telaio ad arco basso, seduta raccolta. Un oggetto compatto, quasi buffo nella sua grazia proporzionata. La chiamano Graziella.

Il nome è femminile, e non è un caso. La Graziella nasce con una vocazione urbana e quotidiana, pensata per la donna che si muove in città, che fa la spesa, che guadagna qualche chilometro di libertà senza dipendere dall'auto (del marito). Ma gli oggetti davvero riusciti smettono presto di appartenere a chi li ha pensati. La Graziella la guidano tutti: i bambini in bilico sul portapacchi, gli studenti universitari, gli operai, i turisti con le borse appese al manubrio. La bici da donna diventa la bici di tutti, e questo è già un indizio di qualcosa.

Un successo che si spinge Oltralpe: il mercato più difficile e più desiderabile d'Europa come i due personaggi scritturati dalla Carnielli: Brigitte Bardot e Salvador Dalí. L’immagine con BB gioca tutta su un contrasto. La piccola pieghevole accanto alla Rolls-Royce Silver Cloud con targa parigina, e lo slogan: «La Rolls-Royce di Brigitte Bardot». Così, la Graziella diventa la bici di chi ha già l'automobile e decide di non usarla perché il lusso vero è poter scegliere.