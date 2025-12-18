lifestyle 18 dicembre 2025

Fino al 1° febbraio 2026, Roma accoglie uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione autunnale: Dalí. Rivoluzione e Tradizione, una grande mostra di respiro internazionale che porta a Palazzo Cipolla

Oltre sessanta opere tra dipinti, disegni, documenti e materiali audiovisivi dedicati a Salvador Dalí (1904–1989), genio irriverente e figura chiave del Novecento. Un progetto ambizioso che ripercorre l’intera traiettoria creativa dell’artista catalano, mettendo al centro la tensione tra spirito rivoluzionario e radicamento nella grande tradizione della storia dell’arte. L'esposizione è ospitata a Palazzo Cipolla fino al 1° febbraio 2026.

Autoritratto con il collo di Raffaello / Autorretrato con cuello rafaelesco c. 1921, Olio su tela, 40.5 x 53 cm. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Roma, 2025 - Courtesy Press Office

La chiave per leggere Dalí Tutta la parabola artistica di Dalí è attraversata da una dialettica profonda, quasi drammatica, tra due poli apparentemente inconciliabili: la rivoluzione e la tradizione. È proprio questa tensione a costituire la cifra più autentica della sua opera. Da un lato, l’adesione esplosiva alle avanguardie storiche: cubismo, dadaismo, surrealismo, dall’altro, il dialogo costante e sempre più consapevole con i grandi maestri del passato, da Velázquez a Vermeer, fino a Raffaello. Negli anni della giovinezza Dalí si immerge nei linguaggi più radicali del suo tempo. L’incontro con Pablo Picasso, avvenuto a Parigi nel 1926 e vissuto come un vero pellegrinaggio artistico, segna una svolta decisiva: Picasso diventa insieme modello e antagonista, termine di confronto imprescindibile. Da questa relazione ambivalente nasce il celebre metodo paranoico-critico, con cui Dalí dà forma visiva ai pensieri irrazionali, creando immagini doppie, ambigue, destinate a diventare il suo marchio di fabbrica.

Salvador Dalí, Elementi enigmatici in un paesaggio / Elementos enigmáticos en un paisaje, 1934, Olio su tavola, 72.8 x 59.5 cm. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Roma, 2025 - Courtesy Press Office

Il desiderio di “diventare classico” Quando la fama di Dalí come surrealista è ormai consolidata, l’artista sente il bisogno di andare oltre. Negli anni Quaranta e Cinquanta proclama apertamente il desiderio di “diventare classico”. Non si tratta di un ritorno nostalgico, ma di una nuova sfida intellettuale: studiare con rigore i grandi maestri europei per rileggerli alla luce della modernità, della scienza e della spiritualità contemporanea.

Salvador Dalí, Dalí visto di spalle mentre dipinge Gala. Opera stereoscopica / Dalí de espaldas pintando a Gala vista de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas en seis espejos verdaderos. Obra estereoscópica, elemento derecho, 1972-1973, Olio su tela, 60 x 60 cm. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Roma, 2025 - Courtesy Press Office

Nasce così una riflessione teorica che culmina nel trattato 50 segreti magici per dipingere (1948), le cui illustrazioni sono esposte per la prima volta in Italia proprio in questa mostra. Con Velázquez, Dalí esplora lo spazio, la luce e l’aria come materia pittorica, arrivando persino a far propri i baffi del maestro spagnolo. Con Vermeer, attraverso la Merlettaia, individua la spirale logaritmica come chiave della sua mistica nucleare, fusione di scienza moderna e spiritualità. Con Raffaello, infine, si confronta con l’idea di perfezione e armonia, rielaborando i temi religiosi in chiave atomica e contemporanea.

Salvador Dalí, Maximum speed of Raphael's Madonna / Máxima velocidad de la Madonna De Rafael, c.1954, Olio su tela, 81 x 66 cm © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2025 Legado Salvador Dalí, 1990, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Courtesy Press Office

Il percorso espositivo Il percorso di Dalí. Rivoluzione e Tradizione, sotto la direzione scientifica di Montse Aguer, Direttrice dei Musei Dalí, e la curatela di Carme Ruiz González e Lucia Moni, si apre con una sezione introduttiva che mette subito in evidenza la dialettica tra sovversione e classicità. Già negli autoritratti giovanili, come Autoritratto con il collo di Raffaello (1921), emerge la volontà di dialogare con i giganti del passato. La sezione dedicata alla rivoluzione si concentra sul rapporto con le avanguardie e con Picasso, arricchita da documenti, fotografie e opere emblematiche come Tavolo di fronte al mare. Omaggio a Erik Satie (c. 1926) e Figure distese sulla sabbia, immagini sospese tra sogno e coscienza. La seconda parte del percorso è invece dominata dal ritorno alla tradizione: da La perla. L’infanta Margarita d’Austria secondo Velázquez (1981) all’omaggio a Vermeer, fino a La scuola di Atene / El incendio del Borgo (1979), opera stereoscopica che fonde Rinascimento, scienza e visione.

Francesc Català Roca, Salvador Dalí con i libri “The Paintings of Jan Vermeer” e “Juan de Herrera arquitecto de Filippo II” davanti alla chiesa di Cadaqués / Salvador Dalí con los libros "The Paintings of Jan Vermeer" y "Juan de Herrera arquitecto de Felipe II" delante de la iglesia de Cadaqués 1957, Riproduzione fotografica © FRANCESC CATALA ROCA, by SIAE 2025. Derechos de imagen de Salvador Dalí reservados. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2025 - Courtesy Press Office