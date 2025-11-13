"Da Picasso a Van Gogh": in mostra il colore dell’anima, dall’astrattismo all’Impressionismo
Dal 15 novembre al 10 maggio 2026, il Museo Santa Caterina di Treviso si veste d’arte e di luce con capolavori che arrivano per la prima volta in Europa dal Toledo Museum of Art, in Ohio
Condividi:
Vincent Van Gogh, Campi di grano con falciatore, Auvers, 1890, olio su tela, cm 73,6 x 93 Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1935.4 - Courtesy Press Office
Storie di pittura, dall’astrattismo all’Impressionismo. In mostra a Treviso arrivano sessantuno capolavori dal Toledo Museum of Art, in Ohio, per la prima volta esposti in Europa. Un’occasione assolutamente speciale: il curatore Marco Goldin ha infatti ottenuto di esporre opere che escono per la prima volta dal museo americano e che, dopo questa occasione, non si potranno ammirare se non oltreoceano.
Il risultato è un viaggio sensoriale e intellettuale che attraversa decenni di pittura, dal tardo Ottocento all’America del Dopoguerra, tracciando un ponte ideale tra due continenti e due epoche, nel segno del colore e della libertà: "Da Picasso a Van Gogh: storie di pittura dall’astrazione all’Impressionismo. Capolavori dal Toledo Museum of Art".
Gustave Courbet, Ragazza con i fiori, 1863, olio su tela, cm 109.9 x 135.3, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1950.309 - Courtesy Press Office
Un percorso al contrario
La mostra costruisce un racconto “al contrario”: si parte dall’astrazione americana del secondo Novecento, per risalire, sala dopo sala, verso le origini della modernità.Il percorso della mostra va infatti a ritroso nella storia dell’arte, partendo da Richard Diebenkorn e Morris Louis, da Ad Reinhardt e Helen Frankenthaler, per passare all’astrazione europea, da Ben Nicholson e Josef Albers fino a Piet Mondrian e Paul Klee, per approfondire poi il passaggio dal Novecente all’Ottocento.
La mostra mette al centro tre grandi temi: la natura morta; le figure e i ritratti; i paesaggi.
Ecco dunque le tele che rappresentano frutta e fiori, oggetti di uso quotidiano o strumenti musicali, dipinte da Giorgio Morandi e Georges Braque, Henri Fantin-Latour e Camille Pissarro.
E poi le figure ambientate, con un’emozionante sequenza di opere, da Matisse, Bonnard e Vuillard, a De Chirico e Modigliani, fino al Picasso cubista del 1909. Ricchissima la parte sul tema delle figure all’aria aperta, tra gli impressionisti d’oltreoceano e quelli francesi, con le opere di William Merritt Chase, Berthe Morisot, Courbet, Millet, con Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet e Edgar Degas.
Nella parte dedicata al paesaggio spiccano, tra impressionisti e post-impressionisti, una delle più belle versioni delle Ninfee di Monet, accanto a capolavori di Gauguin, Whistler, Cezanne, Caillebotte, Renoir e Sisley.
Tele che raccontano la rivoluzione del linguaggio pittorico – la dissoluzione della forma, l’irruzione della luce, la vibrazione del segno – in un dialogo visivo che supera tempo e geografia.
Da Picasso a Van Gogh
Paul Cezanne, Viale a Chantilly, 1888, olio su tela, cm 81,3 x 64,8, Toledo Museum of Art, dono di Mr. e Mrs. William E. Levis, inv. 1959.13 - Courtesy Press Office
Paul Gauguin, Strada a Tahiti, 1891, olio su tela, cm 115,5 x 88,6, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1939.82 - Courtesy Press Office
Camille Pissarro, Contadine che riposano, 1881, olio su tela, cm 81,3 x 65,4, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1935.6 - Courtesy Press Office
Robert Delaunay, La città di Parigi, 1911 circa, olio su tela, cm 119.4 x 172.7, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1955.38 - Courtesy Press Office
Pierre-Auguste Renoir, Vaso verde (jardinière), 1882, olio su tela, cm 92.7 x 67.9, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1933.174 - Courtesy Press Office
Amedeo Modigliani, Paul Guillaume, 1915, olio su tela, cm 74,9 x 52,1, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi di Mrs. C. Lockhart McKelvy, inv. 1951.382 – Courtesy Press Office
Alfred Sisley, L'acquedotto a Marly, 1874, olio su tela, cm 54,3 x 81,3, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv.1951.371 – Courtesy Press Office
L’ultimo sguardo di Van Gogh
Il percorso si chiude con un dipinto che da solo vale la visita: "Campo di grano con falciatore, Auvers" (1890) di Vincent van Gogh, opera terminale e poetica del pittore, prestata eccezionalmente dal museo americano. Accanto, una sala immersiva accompagna il visitatore con suoni, immagini e parole negli ultimi giorni dell’artista, quando la pittura diventava vita, preghiera e necessità.
Il titolo "Da Picasso a Van Gogh" non è solo un elenco di nomi, ma la sintesi di un’idea: mostrare come l’arte pittorica sia un flusso continuo di esperimenti, rotture e ritorni. L’astrazione di Diebenkorn dialoga con i tagli di luce di Monet; la costruzione geometrica di Picasso nasce dal disfacimento impressionista; l’intensità di Modigliani trova la sua radice nei volti malinconici di Van Gogh.
Un viaggio emotivo e cromatico che restituisce la pittura alla sua essenza: un linguaggio dell’anima.
Claude Monet, Ninfee, 1914-1917, olio su tela, cm 200,7 x 213,4, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1981.54 - Courtesy Press Office