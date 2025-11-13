"Da Picasso a Van Gogh": in mostra il colore dell’anima, dall’astrattismo all’Impressionismo

lifestyle 13 novembre 2025

Dal 15 novembre al 10 maggio 2026, il Museo Santa Caterina di Treviso si veste d’arte e di luce con capolavori che arrivano per la prima volta in Europa dal Toledo Museum of Art, in Ohio

Vincent Van Gogh, Campi di grano con falciatore, Auvers, 1890, olio su tela, cm 73,6 x 93 Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1935.4 - Courtesy Press Office

Storie di pittura, dall’astrattismo all’Impressionismo. In mostra a Treviso arrivano sessantuno capolavori dal Toledo Museum of Art, in Ohio, per la prima volta esposti in Europa. Un’occasione assolutamente speciale: il curatore Marco Goldin ha infatti ottenuto di esporre opere che escono per la prima volta dal museo americano e che, dopo questa occasione, non si potranno ammirare se non oltreoceano. Il risultato è un viaggio sensoriale e intellettuale che attraversa decenni di pittura, dal tardo Ottocento all’America del Dopoguerra, tracciando un ponte ideale tra due continenti e due epoche, nel segno del colore e della libertà: "Da Picasso a Van Gogh: storie di pittura dall’astrazione all’Impressionismo. Capolavori dal Toledo Museum of Art".

Gustave Courbet, Ragazza con i fiori, 1863, olio su tela, cm 109.9 x 135.3, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1950.309 - Courtesy Press Office

Un percorso al contrario La mostra costruisce un racconto “al contrario”: si parte dall’astrazione americana del secondo Novecento, per risalire, sala dopo sala, verso le origini della modernità. Il percorso della mostra va infatti a ritroso nella storia dell’arte, partendo da Richard Diebenkorn e Morris Louis, da Ad Reinhardt e Helen Frankenthaler, per passare all’astrazione europea, da Ben Nicholson e Josef Albers fino a Piet Mondrian e Paul Klee, per approfondire poi il passaggio dal Novecente all’Ottocento.

Pablo Picasso, Donna con cappello nero, 1909, olio su tela, cm 73 x 60,3, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, e con fondi dal Lascito di Florence Scott Libbey in memoria del padre, Maurice A. Scott, inv. 1984.15 © Succession Picasso - Courtesy Press Office

I tre grandi temi La mostra mette al centro tre grandi temi: la natura morta; le figure e i ritratti; i paesaggi. Ecco dunque le tele che rappresentano frutta e fiori, oggetti di uso quotidiano o strumenti musicali, dipinte da Giorgio Morandi e Georges Braque, Henri Fantin-Latour e Camille Pissarro. E poi le figure ambientate, con un’emozionante sequenza di opere, da Matisse, Bonnard e Vuillard, a De Chirico e Modigliani, fino al Picasso cubista del 1909. Ricchissima la parte sul tema delle figure all’aria aperta, tra gli impressionisti d’oltreoceano e quelli francesi, con le opere di William Merritt Chase, Berthe Morisot, Courbet, Millet, con Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet e Edgar Degas. Nella parte dedicata al paesaggio spiccano, tra impressionisti e post-impressionisti, una delle più belle versioni delle Ninfee di Monet, accanto a capolavori di Gauguin, Whistler, Cezanne, Caillebotte, Renoir e Sisley. Tele che raccontano la rivoluzione del linguaggio pittorico – la dissoluzione della forma, l’irruzione della luce, la vibrazione del segno – in un dialogo visivo che supera tempo e geografia.

Da Picasso a Van Gogh Paul Cezanne, Viale a Chantilly, 1888, olio su tela, cm 81,3 x 64,8, Toledo Museum of Art, dono di Mr. e Mrs. William E. Levis, inv. 1959.13 - Courtesy Press Office

Paul Gauguin, Strada a Tahiti, 1891, olio su tela, cm 115,5 x 88,6, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1939.82 - Courtesy Press Office

Camille Pissarro, Contadine che riposano, 1881, olio su tela, cm 81,3 x 65,4, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1935.6 - Courtesy Press Office

Robert Delaunay, La città di Parigi, 1911 circa, olio su tela, cm 119.4 x 172.7, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1955.38 - Courtesy Press Office

Pierre-Auguste Renoir, Vaso verde (jardinière), 1882, olio su tela, cm 92.7 x 67.9, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1933.174 - Courtesy Press Office

Edward Hopper, Figure a teatro, 1927, olio su tela, cm 101.9 x 122.6, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1935.49 © Heirs of Josephine N. Hopper - Courtesy Press Office

Amedeo Modigliani, Paul Guillaume, 1915, olio su tela, cm 74,9 x 52,1, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi di Mrs. C. Lockhart McKelvy, inv. 1951.382 – Courtesy Press Office

Alfred Sisley, L'acquedotto a Marly, 1874, olio su tela, cm 54,3 x 81,3, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv.1951.371 – Courtesy Press Office

L’ultimo sguardo di Van Gogh Il percorso si chiude con un dipinto che da solo vale la visita: "Campo di grano con falciatore, Auvers" (1890) di Vincent van Gogh, opera terminale e poetica del pittore, prestata eccezionalmente dal museo americano. Accanto, una sala immersiva accompagna il visitatore con suoni, immagini e parole negli ultimi giorni dell’artista, quando la pittura diventava vita, preghiera e necessità. Il titolo "Da Picasso a Van Gogh" non è solo un elenco di nomi, ma la sintesi di un’idea: mostrare come l’arte pittorica sia un flusso continuo di esperimenti, rotture e ritorni. L’astrazione di Diebenkorn dialoga con i tagli di luce di Monet; la costruzione geometrica di Picasso nasce dal disfacimento impressionista; l’intensità di Modigliani trova la sua radice nei volti malinconici di Van Gogh. Un viaggio emotivo e cromatico che restituisce la pittura alla sua essenza: un linguaggio dell’anima.

Claude Monet, Ninfee, 1914-1917, olio su tela, cm 200,7 x 213,4, Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1981.54 - Courtesy Press Office