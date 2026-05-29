Tendenza animalier, il volto felino della moda nelle sfilate Primavera/Estate 2026

L’animalier è tornato: sulle passerelle delle sfilate moda Primavera/Estate 2026 si ode forte e chiaro il ruggito delle stampe feline. Dal leopardato al tigrato, fino alle derive più ibride, i motivi ispirati al mondo animale più fiero e selvaggio infondono nei look femminili un mood graffiante e al tempo stesso sensuale. Forse eccentrico? Sì, ma sempre stemperato da quel pizzico di minimalismo e glamour che dà vita a contrasti ben calibrati. La declinazione della tendenza si traduce così in un vademecum di capi chiave - abiti, top, giacche e borse - che svelano con precisione e accuratezza il nuovo volto di questo diktat pronto per essere contestualizzato nel guardaroba femminile.

Vestiti animalier: un’immersione totale nello spirito felino

È sicuramente il vestito animalier a celare un je ne sais quois di istintivo e potente, dotato di carattere e personalità. Da Blumarine, la femminilità si plasma su un immaginario spagnoleggiante e da vera flamenquita: il vestito con ruches richiama la silhouette tipica degli abiti caratteristici della danza spagnola, reinterpretati ora attraverso una stampa felina privata della sua palette originaria e ricalibrata su un’inaspettata tonalità di verde.

Tod's sceglie invece la via del minimalismo estremo: il mini-tubino animalier sembra quasi una piccola tunica, che sussurra grinta senza eccedere troppo. Con GCDS la stampa felina si contamina invece di colori pop e lingerie: fluo e pizzo convivono in uno slip dress corto e dall’allure notturna.