Il nuovo vocabolario del beachwear per l’Estate 2026, guida ai costumi da bagno dalle passerelle

L’era dei colori pop, aciduli e sgargianti anche in spiaggia potrebbe essersi conclusa. Le passerelle delle sfilate Primavera/Estate 2026 dettano tendenza, e mostrano il volto di una nuova direzione swimwear che si muove con coerenza verso una ritrovata forma di sottrazione. Nonostante la moda continui a concedere spazio a incursioni vitaminiche e a cromie pop (quasi un riflesso inevitabile dell’immaginario estivo), il cuore dei diktat sembra orientarsi altrove: verso un’estetica più essenziale, anche più facilmente fruibile, fatta di bianco candido, tonalità sabbiate e righe à la marinière.

L’implicazione che ne consegue è chiara: il bikini non si limita più a definire (solo) il look da spiaggia o da piscina, ma si inoltra in un territorio ibrido e più trasversale. Il leisurewear quotidiano va così a sovrapporsi, creando un compromesso valido anche in contesti urban. Questa stagione, il costume da bagno esce allo scoperto anche nelle mise da città, e quasi sembra voler costruire una nuova identità. Una volta in spiaggia tornerà però sempre alla sua essenza più autentica: quella di capo funzionale, per il tradizionalissimo bagno estivo (e per essere chic anche sotto l’ombrellone).

Il bikini bianco, basic sì, ma desideratissimo

Si è detto per stagioni che il costume nero fosse il passepartout definitivo del beachwear, la soluzione più sicura, la conditio sine qua non della versatilità. Eppure, questa Primavera/Estate 2026 ribalta con decisione il presupposto: è il bianco a prendersi la scena, esplorato in passerella sia come swimwear sia in associazione con capi che - decisamente sì - vorremmo indossare anche per andare al mare. Contaminando il guardaroba daily, il costume da bagno bianco si lascia anche stratificare (e intravedere) sotto abiti ton sur ton.

Da Rabanne emerge da crop-top destrutturati con dettagli cut-out netti, scenici: il risultato finale porta completamente il pezzo di sopra al centro dell’attenzione. Da Miu Miu e Simkhai, il gioco è quello del vedo-non-vedo costruito su abiti traforati e sovrapposizioni in palette: si va al mare, sì, ma con questo styling si è perfette anche per l’aperitivo a bordo piscina.