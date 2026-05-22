Cosa indossare nei primi weekend al mare?

Dalla sfilata di Luisa Spagnoli SS26, un abito in cotone a righe in perfetto stile marinière: l’ideale per vivere le prime giornate nei lidi più chic, si indossa da solo o sovrapposto a una t-shirt bianca - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
L’estate è quasi alle porte. E la voglia di trascorrere alcune ore in spiaggia comincia a farsi sentire. D’ora in poi ogni weekend è quello giusto per una fuga dalla città, tra coste selvagge e riviere baciate dal sole. Ma cosa indossare nei primi giorni di mare e come vestirsi per iniziare la summer season con lo stile giusto? Tra camminate sulla riva, bagni, aperitivi al tramonto e serate tra amici, affidarsi ai look giusti sarà il primo step per vivere l’estate in relax, lasciandosi alle spalle ogni stress. Abbiamo così selezionato idee moda, must have e ispirazioni dalle passerelle della Primavera/Estate 2026, perfetti per gustarsi l’arrivo della stagione calda, sfoggiando i look giusti per i primi weekend al mare.
Beach time, è tempo di mettersi in costume
Per assaporare appieno il primo sole sotto tende e ombrelloni è perfetto il costume intero Missoni che sembra un minidress: accompagnato da un gilet sottile, il look va in scena con l’iconica lavorazione a “zig zag” del brand. Ai piedi, sandali open toe azzurri richiamano le nuance del mare; immancabile una maxi bag per ospitare telo e creme solari. E se i fine settimana sono ancora incerti, ma si fa sentire il desiderio di trascorrere qualche ora sulla spiaggia, basterà portare con sé un blazer leggero con cui ripararsi in modo ultra chic dalla brezza di fine giornata. Un esempio? La giacca Ungaro in tonalità zabaione, che va a braccetto con un cappello piumato chiaro e le ciabattine. Chi ama le stampe a righe non potrà rinunciare al body/camicia by Isabel Marant, la cui palette cromatica si muove tra le sfumature dell’azzurro e del crema: indossato sopra un costume due pezzi chiaro - anch’esso a righe - è ideale in riva al mare, tra camminate e cocktail moment. Ai piedi, stivaletti arricciati alla caviglia sono perfetti per tornare a casa tra stradine selvagge.
Costumi interi o due pezzi sono pronti per conquistare le spiagge più belle, ancora meglio se accompagnati da capi che danno vita a look da rivista. Dalle passerelle SS26: da sinistra outfit Missoni; Ungaro; Isabel Marant - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Aperitivo al sapore di mare
Dopo i primi bagni e le ore trascorse sdraiate su lettino, è tempo di un aperitivo al tramonto. Di corsa, il costume diventa dettaglio di look da capogiro, pronti per serate pied dans l’eau. Le amanti dei costumi interi - come quello firmato Zimmermann color testa di moro e dallo scollo profondo - possono dare vita a mise dall’allure hippie: sopra, un chiodo di pelle nella stessa tonalità, accompagnato da una gonna bianca lunga, svasata e dal taglio asimmetrico. Il quid in più? I giochi di trasparenze. Ai piedi, sandali infradito in cuoio. I capi in pelle sono perfetti anche se portati legati in vita, come da Chloé, che propone gonne/stola color fumo di Londra per abbracciare la figura. Sandali trasparenti e rosa donano un tocco candy al look. Sotto, un costume in tonalità prugna con bottoni frontali sfoggia un’eleganza marina e sofisticata. Da Emporio Armani va in scena una combo raffinata, fresca e sbarazzina, in cui pantaloni in tessuto tecnico glicine si abbinano a un gilet brillante ton-sur-ton e a un top nero. Stivaletti neri a punta definiscono l’outfit.
Pronte a sorseggiare un cocktail all’imbrunire? Tra gonne e pantaloni il costume si reinterpreta e il gioco è fatto. Dalle collezioni PE26: da sinistra look Zimmermann; Chloé; Emporio Armani - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Prime sere d’estate
Le giornate all’insegna di mare e salsedine portano con sé anche la voglia di movida by night. Ecco che dopo l’aperitivo, per una bella cena carica di energia, sarà perfetto un completo giacca e pantalone nelle tonalità del mare: è blu elettrico da Giorgio Armani, dalle linee morbide e arrotondate. Il pantalone cade fluido e dona un’eleganza eterea alla figura. Ai piedi, stivaletti alla caviglia con laccetti dall’allure orientale.
Nel mix mare e bella stagione non può mancare la moda del kaftano. Per cominciare a viverlo appieno la nostra scelta cade sulla creazione a righe di Ferragamo, che si muove in una palette cromatica nei colori della sabbia e delle rocce: beige, marrone e grigio scendono lungo l’abito e si estendono su frange danzanti che toccano i piedi. Da Etro balze che sembrano onde si muovono leggiadre su un abito in stile hippie: la stampa fantasia azzurra - resa ancora più vivace da punte di colori accesi come il corallo - dona movimento al capo. Sopra, una micro felpa con cerniera dal taglio cropped e dallo stile sportivo sarà l’ideale per serate fresche e dall’aria ancora frizzante.
Le serate al mare sono pronte per essere vissute con stile tra completi e kaftani ricchi di charme. Dalle collezioni PE26: da sinistra mise Giorgio Armani; Ferragamo; Etro - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight