Cosa indossare nei primi weekend al mare?

L’estate è quasi alle porte. E la voglia di trascorrere alcune ore in spiaggia comincia a farsi sentire. D’ora in poi ogni weekend è quello giusto per una fuga dalla città, tra coste selvagge e riviere baciate dal sole. Ma cosa indossare nei primi giorni di mare e come vestirsi per iniziare la summer season con lo stile giusto? Tra camminate sulla riva, bagni, aperitivi al tramonto e serate tra amici, affidarsi ai look giusti sarà il primo step per vivere l’estate in relax, lasciandosi alle spalle ogni stress. Abbiamo così selezionato idee moda, must have e ispirazioni dalle passerelle della Primavera/Estate 2026, perfetti per gustarsi l’arrivo della stagione calda, sfoggiando i look giusti per i primi weekend al mare.

Beach time, è tempo di mettersi in costume

Per assaporare appieno il primo sole sotto tende e ombrelloni è perfetto il costume intero Missoni che sembra un minidress: accompagnato da un gilet sottile, il look va in scena con l’iconica lavorazione a “zig zag” del brand. Ai piedi, sandali open toe azzurri richiamano le nuance del mare; immancabile una maxi bag per ospitare telo e creme solari. E se i fine settimana sono ancora incerti, ma si fa sentire il desiderio di trascorrere qualche ora sulla spiaggia, basterà portare con sé un blazer leggero con cui ripararsi in modo ultra chic dalla brezza di fine giornata. Un esempio? La giacca Ungaro in tonalità zabaione, che va a braccetto con un cappello piumato chiaro e le ciabattine. Chi ama le stampe a righe non potrà rinunciare al body/camicia by Isabel Marant, la cui palette cromatica si muove tra le sfumature dell’azzurro e del crema: indossato sopra un costume due pezzi chiaro - anch’esso a righe - è ideale in riva al mare, tra camminate e cocktail moment. Ai piedi, stivaletti arricciati alla caviglia sono perfetti per tornare a casa tra stradine selvagge.