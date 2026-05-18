In scarpe bianche, tra stile vintage e nuove declinazioni la moda Estate 2026 è radical chic

fashion 18 maggio 2026

Ballerine accollate, plimsoll rétro e dettagli pearlcore: le scarpe bianche della Primavera/Estate 2026 riscrivono il minimalismo chic con un fare intellettuale. I must have da non perdere per le prossime sessioni di shopping

Angelika Hanel Street Syle 2026 a Francoforte sul Meno - Credits Getty Images

Candide, essenziali, apparentemente semplici. Eppure, loro sì che sanno (ri)definire da sole l’intero equilibrio di un look. Le scarpe bianche tornano protagoniste della moda Primavera/Estate 2026 accompagnando il guardaroba femminile attraverso infinite declinazioni di stile: dalle ballerine accollate alle loafer morbide, passando per sneaker leggere in versione plimsoll fino ai sandali impreziositi da dettagli perlati. Il mood dominante? C’è nell’aria un ritorno a un minimalismo radicale e chic, attraversato da accenti bon ton e da quel languore rétro che sembra riaffacciarsi dalle decadi passate per dialogare con la contemporaneità. Le silhouette si fanno sottili, pulite, più che mai disciplinate. Le ballerine si stringono attorno al piede con punte sospese tra una silhouette a mandorla e una squadrata, i mocassini perdono rigidità e rigore, mentre le plimsoll (le storiche sneaker da ginnastica, leggere e con suola piatta in gomma, nate nell’universo sportivo britannico) diventano improvvisamente sofisticate. E poi ci sono le perle, piccoli dettagli preziosi che trasformano décolleté, slingback e sandali chunky in oggetti del desiderio pronti a fuggire dall’estetica bridal tradizionale. Ecco la guida di stile definitiva alle scarpe bianche dell’Estate 2026, pensate per riscrivere l’attitudine dei look di questa stagione. Come si indossano le scarpe bianche adesso, le idee dallo street style Nello street style delle capitali della moda, le scarpe bianche diventano trait d’union tra i look più rigorosi e quelli decisamente più disinvolti. Le ballerine accollate con punta morbida sbucano sotto lunghe gonne nella nuance del borgogna, abbinate a giacche voluminose dallo spirito prettamente utilitario. Tra i look da ufficio più idonei, spiccano le tute jumpsuit nelle nuance del ruggine (o del marrone), sempre portate con scarpe bianche dall’attitudine versatile e l’animo chic. Interessante anche come la loafer accollata riesca (quasi) a rubare la scena sotto uno styling che destruttura il tailleur da ufficio. Con il blazer evidenziato dalla cintura in vita, una lunga gonna in tessuto a rete va a completare la mise e lascia in evidenza il candore immacolato della scarpa bianca. Tre idee di stile da non lasciar passare affatto inosservate.

Da sinistra: Marlies Pia Pfeifhofer Street Style 2026 a Monaco; Lydia Zacharis durante la Milano Design Week 2026; Charlene Davies durante l'Australian Fashion Week 2026 a Sydney - Credits Getty Images

Stringate bianche con lacci: il ritorno della plimsoll chic Celine, Jacquemus e Prada riscrivono il (nuovo) destino della plimsoll trasformandola nella sneaker più desiderabile della stagione. La maison francese guidata da Michael Rider riesplora un’estetica quasi dimenticata: quella della scarpa bianca essenziale tanto amata da Serge Gainsbourg, il cantautore e icona francese che negli anni ‘70 aveva trasformato le sneakers candide in una dichiarazione del suo stile intellettuale (e unico). Le scarpe bianche con lacci di Celine sono in assoluto il modello definitivo della stagione secondo le fashion girl parigine. Prada spinge verso una visione più sporty, fatta di linee pulite e richiami tecnici, mentre Jacquemus addolcisce il modello con proporzioni sottili e tacco a contrasto.

Da sinistra: scarpe bianche Celine; scarpe bianche Jacquemus; scarpe bianche Prada - Courtesy Press Office

Dalle mules alle ciabatte bianche: le perle sono protagoniste Romantica, preziosa, decisamente fatta per chi ama sognare (in grande). Questa stagione, anche il #pearlcore – la tanto famigerata estetica che ruota attorno all’utilizzo di perle come elemento decorativo caratteristico – fa parlare di sé tra le tendenze scarpe della moda Primavera/Estate 2026. E lo fa trasformando décolleté, slingback e sandali chunky in pezzi dall’effetto Wow. Jimmy Choo e Magda Butrym mostrano chiaramente come la scarpa da sposa possa uscire dall’universo del matrimonio per entrare nei look serali più chic (d’altronde, chi ha detto che la scarpa bianca occorra solo per la navata della chiesa?). Le perle, così, decorano tacchi, cinturini e orli: un tripudio di opulenza, ma senza esagerare nemmeno troppo. Nota interessante, anche Birkenstock applica lo stesso concetto e impreziosisce di perle il sandalo chunky per antonomasia, trasformando una silhouette funzionale e votata al comfort in un nuovo must have. Due mood agli antipodi coniugati alla perfezione

Da sinistra: scarpe bianche perle Jimmy Choo; scarpe bianche perle Magda Butrym; scarpe bianche perle Birkenstock - Courtesy Press Office

Ballerine bianche: pratiche, democratiche, sempre chic Il micro-trend più permeante e trasversale di questa tendenza? Le ballerine bianche. Democratiche nel prezzo, versatili nell’utilizzo, intuitive nello styling. Funzionano con tutto e soprattutto non chiedono layering complessi. Parfois le immagina morbidissime e arricciate, quasi cucite direttamente sul piede, pensate per la nuova collezione bridal sono in realtà il passepartout che non ha limite d’occasione. Mango punta invece sugli intrecci crochet per donare leggerezza ai look estivi; mentre & Other Stories aggiunge lacci incrociati e stringhe da fare salire dalla caviglia in su. Sono modelli incredibilmente furbi: scarpe pensate per essere indossate continuamente, dal lunedì alla domenica, senza mai perdere quella sensazione di eleganza spontanea che oggi sembra essere il vero lusso.

Da sinistra: scarpe bianche ballerine & Other Stories; scarpe bianche ballerine Mango; scarpe bianche ballerine Parfois - Courtesy Press Office

Radical chic: quando la scarpa bianca diventa anche un concetto visivo Da un opposto all’altro, la scarpa bianca sa essere anche radical chic. Punta a mandorla, accollatura alta, eventuali lacci sottili: non esattamente una ballerina, non proprio una loafer. Piuttosto un ibrido trasversale che sfugge alle definizioni. È qui che prendono forma le visioni stilistiche di Dries Van Noten, Lemaire e Toteme. Ogni profilo diventa dettaglio, ogni linea nel design applica un esercizio di sottrazione. Basta osservarle per comprendere che non cercano l’effetto “wow” immediato, eppure costruiscono un linguaggio estetico ben preciso, che è più sofisticato della classica ballerina per tutti i giorni. E chissà che non sia proprio questa straordinaria prerogativa a renderle così tanto interessanti.