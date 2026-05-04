Gonne lunghe: 5 modelli di tendenza dalle sfilate Primavera/Estate 2026

fashion 04 maggio 2026

Maxi e vaporose, ricamate e sensuali, romantiche o minimaliste, le nuove collezioni riscrivono i codici della gonna lunga e del suo fascino senza tempo

Di Federica Caiazzo

Chanel S26 - Credits Getty Images

Custodi di un’eleganza innata, le gonne lunghe non smettono mai di esercitare il loro irresistibile fascino. Anzi, potrebbe essere proprio la loro attitudine - sospesa tra grazia e forza - a renderle così desiderabili in ogni possibile interpretazione stilistica delle sfilate Primavera/Estate 2026. Look di passerella alla mano, non si può che riconoscere la loro straordinaria capacità di evocare una femminilità multi-sfaccettata: urban, romantica, sensuale, minimalista. Dalle passerelle, emerge così per questa stagione una visione poliedrica e versatile della gonna lunga: si spazia dal minimalismo più chic all’audacia dei colori vibranti, dalla sensualità delle trasparenze all’audacia degli spacchi generosi. Ecco le 5 gonne lunghe di tendenza che raccontano l’evoluzione di questo grande classico del guardaroba femminile. 1. L’irresistibile fascino delle palette naturali Le tonalità ispirate alla terra, alla sabbia e alla vegetazione traducono in moda un desiderio di sofisticatezza riportata alla sua essenza più pura. In passerella da Calcaterra il verde military acquista una forza evocativa inaspettata: la gonna lunga si muove con dinamismo ed enfatizza la silhouette, indossata con mule grigie dal tacco stiletto, per un risultato chic da giorno a sera. Da Ermanno Scervino, il racconto si fa più poetico. La lavorazione in pizzo floreale, preziosa e quasi impalpabile, tesse una trama d’incanto sul corpo femminile, infondendo tutta l’energia sofisticata della nuance sabbia. Naturale ma raffinata è invece la proposta di Laura Biagiotti, che amplifica il fascino del beige attraverso il tessuto più umile per eccellenza, il lino. Il risultato è una gonna lunga ampia, con silhouette leggermente a ruota, che celebra la femminilità con evidente nonchalance.

Da sinistra: Calcaterra S26; Scervino S26; Biagiotti S26 - Credits Launchmetrics

2. Effetto vedo-non-vedo e total black: la gonna lunga più sensuale Tra le tendenze assolute della Primavera/Estate 2026 spicca la gonna see-through, che rievoca tutto il fascino del corpo sottostante lasciandolo intravedere appena. Una sensualità sottile e mai esplicita. Esempio tangibile è la proposta di Etro, che costruisce il proprio concetto di sofisticatezza con una gonna lunga in crochet a trama larga: la texture lascia emergere l’incarnato con discrezione e si abbina a ballerine flat per un contrasto leggero e rigoroso. Più audace la visione di The Attico, che scommette su un velo di tulle ricamato. La gonna sembra quasi un copricostume, con l’unica, provocatoria eccezione di essere indossata sopra un body. Sensuale, sì, e consapevolmente anche. Da Jean Paul Gaultier, prende forma invece un equilibrio perfetto tra forza e leggerezza, volumi scultorei e grazia. La gonna lunga diventa dichiarazione di eleganza e sensualità, soprattutto abbinata a un crop-top strutturato che definisce un mood provocatorio e squisitamente Gaultier.

Da sinistra: Etro S26; Attico S26; Gaultier S26 - Credits Launchmetrics

3. La gonna lunga bianca, il candore immacolato È l’apoteosi del minimalismo più chic. La gonna lunga bianca si impone come simbolo di purezza visiva e sofisticatezza assoluta. Da Sportmax appare come un velo avvolgente di leggerezza e femminilità, portata sotto una lunga canottiera morbida coordinata e con décolletées essenziali. Un total look impeccabile, costruito sul potere dell’essenziale. In passerella da Roberto Cavalli il diktat mescola invece il plissé a un generoso spacco: solo la cintura oro metallizzata, con l’iconico serpente della maison, separa la gonna dalla camicia bianca. Alaïa, infine, sperimenta la gonna lunga a vita alta mixandola con una silhouette a palloncino, arricciata e protesa verso l’alto. Un gioco ottico che invita a osare con le forme, pensato per look che non chiedono di passare inosservati.

Da sinistra: Sportmax S26; Roberto Cavalli S26; Alaïa S26 - Credits Launchmetrics

4. Spacchi generosi e audacia elevata al quadrato Gambe in vista? Presenti. E le sfilate chiedono proprio questo. Lo spacco diventa protagonista, trasformando la gonna lunga in una dichiarazione di self-confidence e personalità. Da Elie Saab, una gonna gialla con strascico si abbina a una camicia marrone a pois e sandali stiletto. Il risultato è formale, intellettuale, eppure seducente. Coperni osa di più con un doppio spacco su gonna bianca, indossata con cintura nera e camicia dalla fantasia optical. Risultato? Provocazione e precisione visiva convivono nello stesso look. Infine, Ottolinger punta su una gonna lunga di pelle nera con spacco, protagonista di una mise total black dal sapore urban e audace. Una visione più radicale della sensualità contemporanea.

Da sinistra: Elie Saab S26; Coperni S26; Ottolinger S26 - Credits Launchmetrics

5. La gonna rossa, per non passare inosservate Tra i colori vibranti della Primavera/Estate 2026 è il rosso a dominare lo spettro cromatico. Con la sua energia assertiva, non passa inosservato (praticamente) mai. Akris invita a sfoggiare il total red, con la gonna abbinata a una giacca cromaticamente en pendant: il risultato finale è monocromatico e potentissimo. Sono però Chanel e Balenciaga a contendersi il titolo di gonna must have. Da una parte, frange in movimento che moltiplicano il ritmo del passo, dall’altra volumetrie teatrali che trasformano la silhouette in architettura. Entrambe si indossano con top dalle linee radicali, lasciando che sia la gonna a dominare il look. Inutile dirlo: premio ex aequo