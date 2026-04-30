Shorts di tendenza, i 5 modelli Primavera/Estate 2026 su cui puntare ora

Corti, versatili, nostalgici e sorprendentemente sofisticati: gli shorts sono tornati protagonisti del guardaroba estivo con un’attitudine (tutta) nuova. Non più solo capi da vacanza o da weekend, ma veri e abilissimi passepartout a patto di trovare il mood giusto per l’occasione giusta.

Dal boho al minimal, dallo stile sporty allo spirito romantico: per questa Primavera/Estate 2026 sono tante le estetiche di riferimento, ma la loro essenza rimane unica: quella di pezzo must have. Questa stagione, le tante interpretazioni rileggono il desiderio di comfort e personalità: i classici shorts di jeans dal sapore vissuto, i modelli in camoscio che rievocano il fascino degli anni Settanta, quelli in seta e raso che trasformano il loungewear in un piccolo lusso quotidiano, i boxer e gli shorts effetto lingerie che portano la biancheria intima allo scoperto, e infine il grande ritorno degli shorts in maglia. Cinque tendenze, cinque possibilità unite da un massimo comune denominatore: gli shorts sono più interessanti che mai.

Ribelli ma chic, l’eterno fascino degli shorts di jeans

Tra tutti, i più iconici. Gli shorts in denim nascono da un atto radicale: il taglio. Quello stesso taglio che negli Ottanta e Novanta li rese il capo cult della cultura grunge e dei look da festival, dove ancora li ritroviamo indossati con texani o anfibi. Tra le proposte in denim più interessanti di questa stagione, gli shorts in jeans spaziano dal minimalismo di Jacquemus – la silhouette balloon, resa ideale con sandali gladiatore e crop top - al romanticismo di Blumarine: l’applicazione delle iconiche farfalle, signature della casa di moda, eleva il risultato finale con un effetto wow immediato. Non meno interessante è la liricità di Loewe: shorts con orli sfrangiati e tagliati a vivo, la cui texture è resa punto focale del look grazie al sapiente motivo floreale.