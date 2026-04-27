Le minigonne della primavera 2026: 3 tendenze per indossarle ora

Non è certo un ritorno: d’altronde, la minigonna non è mai andata via. Eppure, con le tendenze della Primavera/Estate 2026, la miniskirt riaffiora al centro della scena femminile con un linguaggio rinnovato, più fresco e leggero, perfettamente in sintonia con il desiderio di versatilità tipico della stagione calda. I materiali si fanno impalpabili, le superfici si animano di texture e lavorazioni, mentre velluto e pelle cedono ora il passo a tessuti ariosi e tridimensionali. Tra drappeggi, fantasie geometriche e cromie un po’ più sperimentali, i codici stilistici evolvono senza stravolgere i canoni classici, e soprattutto senza mai perdere il proprio centro.

Dalle origini rivoluzionarie agli anni Sessanta

La storia della minigonna affonda le radici ben prima della sua esplosione negli anni Sessanta. Già Coco Chanel aveva contribuito ad accorciare gli orli, liberando il corpo femminile da costrizioni e formalismi dettati dai contesti sociali del tempo. Tuttavia, è proprio con Mary Quant che la minigonna diventa simbolo culturale: nella Londra degli Swinging Sixties, la stilista inglese rivoluziona il guardaroba femminile introducendo una (non) lunghezza audace, più giovane, fresca e provocatoria. In un contesto segnato dalla diffusione della pillola anticoncezionale e da un nuovo fermento femminista, la minigonna si afferma così come manifesto di emancipazione e autodeterminazione. Non è (più) solo moda, bensì espressione di una generazione tutta al femminile che rivendica una libertà conquistata.