L'abitacolo è il nuovo salotto: perché l'auto sta diventando un'estensione della casa

Quando si parla d'auto si parla sempre delle stesse cose: della tipologia di motori, delle performance, e con l’arrivo dell’elettrico di autonomia di percorrenza e sempre più di software. Quasi mai dell'unico luogo in cui, a bordo, passiamo davvero il nostro tempo: l'abitacolo. Eppure, è proprio lì che sta avvenendo la rivoluzione più silenziosa del settore. Per anni considerato un semplice posto di guida con il suo cruscotto, due pedali e poco altro, oggi l'interno dell'auto viene progettato come una stanza, con la stessa attenzione a luce, materiali, proporzioni e superfici che un architetto dedicherebbe a un salotto.

La tesi è semplice: l'abitacolo non è più una postazione, ma un'estensione della casa. E dietro questo cambio di paradigma c'è il lavoro, quasi sempre invisibile, di decine di designer. Se persino Ferrari, che della velocità ha fatto una religione, ha appena svelato la sua prima elettrica progettata anche per chi siede dietro, vuol dire che qualcosa, nel modo di concepire l'abitacolo, è cambiato per sempre.

"Home away from home": un brief di progetto

A dirlo non sono i critici di design, ma le case automobilistiche stesse, con parole quasi identiche. Lexus presenta la sua concept car LS come una casa lontano da casa. Lancia descrive l'abitacolo della nuova Ypsilon come un vero salotto, ispirato alle accoglienti abitazioni italiane.

Quando marchi così diversi (abbiamo giapponesi, coreani, italiani e tedeschi) convergono sulla stessa immagine, la casa, significa che non si tratta di un vezzo pubblicitario ma di un'intenzione progettuale condivisa. È lo stesso fenomeno che, fuori dall'auto, ha generato la cosiddetta carchitecture: l'automobile pensata come oggetto d'arredo, da esporre nel salotto come una scultura: tantissime nostre supercar finiscono al fianco di divani e librerie (e non nei box) di facoltosi milionari. Due mondi, quello dell'auto e quello dell'abitare, che da sempre condividono il culto delle linee e dell'ottimizzazione dello spazio, e che oggi si parlano più che mai.