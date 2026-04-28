Cosa tenere in auto: gli oggetti indispensabili e gli accessori di stile

L’auto racconta molto meglio di un profilo social. Basta aprire il bagagliaio o il cassettino davanti al passeggero per capire che tipo di persona siete: quelli che viaggiano come se stessero andando a un gala, quelli che partono come per una spedizione alpina, quelli che si affidano alla sorte e poi cercano il triangolo sotto una borsa della palestra. Eppure la questione è meno frivola di quanto sembri. Capire cosa tenere in auto significa distinguere tra ciò che la legge impone, ciò che l’esperienza suggerisce e ciò che la tecnologia ha reso intelligente. Il punto non è riempire l’abitacolo di oggetti, ma scegliere quelli giusti: pochi, sensati, possibilmente belli da vedere e piacevoli da usare.

Quello che il Codice pretende, ma con un minimo di stile

Partiamo dalla base, cioè da ciò che in auto deve esserci per forza. Il triangolo di emergenza resta il grande classico della mobilità prudente, ma oggi può perfino assumere una forma più evoluta e meno mesta. Aurivee ne ha prodotto una versione luminosa, quasi teatrale, da 1500 lumen, ricaricabile via USB o persino a energia solare, impermeabile e con funzione torcia integrata. Siamo lontani dall’idea del triangolo triste e mal riposto: qui si entra nella categoria degli oggetti che fanno il loro dovere con una certa ambizione scenica.

Accanto a lui, il gilet ad alta visibilità, che in Italia va tenuto a bordo e indossato prima di scendere dall’auto in caso di fermata d’emergenza. Anche in questo caso si può evitare l’effetto “dotazione da cantiere dimenticata in un sacchetto”. Il modello più accessoriato è di Hycoprot con un’infinità di tasche, bande regolabili, rete traspirante e una visibilità a 360 gradi di notte e di giorno. In pratica, una specie di haute couture della prudenza stradale: molto giallo neon, molto pratico, sorprendentemente meno goffo del previsto.

Poi ci sono i documenti: patente, libretto e assicurazione devono essere in ordine e a portata di mano. Non sono glamour, però evitare la caccia al tesoro durante un controllo resta una delle forme più eleganti di civiltà automobilistica.