Cos’è la Subscription Economy e perché (ormai) ci abboniamo a tutto

Negli ultimi anni ci siamo abituati ad abbonarci un po’ a tutto, dai servizi tv alle newsletter. Ma non solo, ci sono formule di abbonamenti più simili al noleggio, che fanno sì che avere qualcosa non equivalga più a possedere, né definitvo. Parliamo di dischi, ma anche di tecnologia, auto, persino elettrodomestici. Questa tendenza ha un nome: subscription economy. Ecco cos’è e come sta cambiando (neanche troppo lentamente) le nostre vite.

Cos’è la subscription economy

La subscription economy, o servitizzazione, è il passaggio – sottile ma radicale - dal possesso all’accesso. Non si paga più per avere una cosa, ma per il tempo in cui la si utilizza. Un cambio di prospettiva che ha già trasformato la mobilità. Nel mondo dell’auto, per esempio, il noleggio a lungo termine è diventato una scelta sempre più diffusa anche tra i privati. L’idea è semplice: un canone mensile che include tutto – manutenzione, assicurazione, gestione – e la libertà di cambiare vettura senza doversi preoccupare della rivendita o della svalutazione. In un mercato dove la tecnologia evolve rapidamente e l’elettrificazione rende incerto il valore futuro di un’auto, l’accesso diventa una forma di protezione oltre che di comodità.

Lo stesso principio sta scivolando dentro le case. Non è difficile immaginare un frigorifero o una lavatrice come servizi più che come oggetti: funzionano, vengono aggiornati, si sostituiscono quando serve. I numeri aiutano a capire la portata del fenomeno. Il mercato globale della subscription economy vale circa 492 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinato a superare i 1.500 miliardi entro il 2033, con una crescita annua del 13,3%. Tradotto: non è una tendenza, è una trasformazione strutturale.

Noleggi e abbonamenti: le piattaforme da provare

In questo scenario si inseriscono anche realtà italiane come Subbyx, che rappresentano bene il passaggio dalla teoria alla pratica. In poco più di due anni ha raggiunto 25.000 abbonamenti attivi. Inoltre, con Subbyx, un prodotto ricevuto per regalo (ma poco gradito) può essere permutato e trasformato in credito da utilizzare per sottoscrivere un abbonamento alla tecnologia più adatta alle proprie esigenze. L’opzione permuta può essere attivata direttamente in fase di sottoscrizione di un abbonamento, consentendo di trasformare un regalo “quasi giusto” in quello davvero adatto, evitando che resti inutilizzato o dimenticato in un cassetto.

Il modello è lineare. Smartphone, tablet, computer ed elettrodomestici si utilizzano con un canone mensile, con la possibilità di aggiornarli o sostituirli senza vincoli rigidi. La logica è quella già interiorizzata con le piattaforme digitali, solo applicata al mondo fisico. Non a caso l’azienda guarda già all’Europa, con l’obiettivo di espandere questo approccio oltre i confini italiani. Come sintetizza il fondatore Filippo Rocca, “la proprietà perde centralità, mentre flessibilità e accesso diventano sempre più importanti”. Una frase che sembra descrivere non tanto un modello di business, quanto un cambiamento di mentalità.