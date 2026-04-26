The Antwerp Six in mostra ad Anversa: quando la creatività belga sconvolse il fashion system

Una mostra dedicata agli Antwerp Six, i sei creativi che tra gli Anni ‘80 e ‘90 hanno stravolto il fashion system con una creatività più attenta al sentire comune e un approccio totalizzante alla diffusione e comunicazione del brand. È quella organizzata al MoMu di Anversa in occasione dei 40 anni del loro debutto internazionale. Perché Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee non sono stati infatti soltanto degli stilisti, hanno portato una ventata di aria fresca, ridefinendo un sistema, il modo in cui la moda viene pensata, costruita e resa visibile.

Chi sono gli Antwerp Six

Nella seconda metà degli Anni ‘70 Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee intraprendono il loro percorso di formazione all’Accademia di Belle Arti di Anversa. Il contesto è particolare. In Regno Unito il punk travolge musica e stile: Vivienne Westwood e Malcom McLaren si fanno portavoci di un nuovo concetto di moda più attento agli umori della strada e all'estetica New Romantic che esplode in locali di culto come il Blitz.

La moda di quel periodo inizia a guardare ben oltre la couture parigina. In quegli anni Anversa è attraversata da una certa influenza anglosassone e da una scena culturale densa e sfaccettata, con spazi artistici indipendenti, club e performance. Una rete di relazioni e influenze che i sei vivono pienamente, nello stesso periodo in cui assimilano la tecnica accademica. Ma ben presto si rendono conto che la scuola non è ancora in grado di codificare certe spinte e che per cavalcare – e guidare – il cambiamento bisogna fare qualcosa di più. In quegli stessi anni, anche un giovanissimo Martin Margiela fa parte del gruppo, anche se poi prenderà una sua strada essendosi laureato prima e iniziando a lavorare per Jean Paul Gaultier.