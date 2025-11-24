Tre mostre di moda imperdibili in giro per il mondo

Mostra Catwalk - Credits: Courtesy Press Office

La moda non è solo tendenza: è racconto culturale, archivio di visioni e campo di battaglia di idee. Per capirlo basta guardare cosa accade nei musei: le esposizioni dedicate ai grandi couturier e ai momenti che hanno segnato la storia dello stile stanno diventando nuove mete per un weekend “fashion” in giro per il mondo. Dalla Parigi di Christian Dior e Azzedine Alaïa agli apparenti contrasti di Vivienne Westwood e Rei Kawakubo a Melbourne, fino al percorso immersivo del Vitra Design Museum dedicato alla nascita delle passerelle, le mostre di questa stagione raccontano il lato più profondo e più politico dell’abito. Tre tappe imperdibili (che valgono il viaggio), tra estetica e rivoluzione.

Azzedine Alaïa e Christian Dior: Two Masters of Haute Couture

Due couturier, due epoche, un’unica ossessione: la perfezione della forma. La mostra mette in dialogo quasi 70 creazioni provenienti dagli archivi di Alaïa, che per tutta la vita ha collezionato e salvato più di 500 abiti Dior. È un percorso che parte dal 1956, quando il giovanissimo Alaïa arrivò a Parigi con una lettera di raccomandazione e qualche giorno passato negli atelier della maison. Un incontro breve, ma sufficiente per imprimere nella memoria del designer tunisino il culto della costruzione sartoriale.

In mostra emergono i punti di contatto tra i due mondi: la vita stretta, le spalle scolpite, le gonne-scultura, il dominio del nero e del grigio. Dior come origine, Alaïa come evoluzione. Una celebrazione di come l’Haute Couture possa essere anche architettura.

Dove: Fondation Azzedine Alaïa, Parigi Quando: Fino al 24 maggio 2026