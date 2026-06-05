Tutte pazze per le friulane, ma come si abbinano le babbucce più chic dell’estate?

fashion 05 giugno 2026

Hanno stile da vendere e non mancano mai nel guardaroba delle ragazze radical chic. Dai modelli classici alle Mary Jane, ecco 10 idee di stile per abbinare le babouche di velluto

Di Valeria Boraldi

Street Fashion - Credits: Getty Images

Nel XIX secolo nascono come scarpe da indossare la domenica. Durante il giorno di festa, infatti, lo zoccolo da lavoro viene messo a riposare e, al suo posto, ecco le friulane. I materiali sono basici: la suola è realizzata con vecchi copertoni di biciclette; la fodera interna con sacchi di juta usati per raccogliere il grano; la tomaia con i tessuti a disposizione. Il nome omen racconta una storia nata in Friuli, sì. Una narrazione che, poi, si estende verso Venezia, dove i gondolieri indossano le comode babbucce per solcare le acque davanti alle facciate dei palazzi patrizi della Serenissima. I vantaggi? Queste scarpine sono antiscivolo e permettono di preservare il legno delle barche. Passa il tempo, ma le furlane diventano presto un accessorio cardine dei guardaroba più chic. Forse perché sono l’immagine della semplicità raffinata? Si sa, less is more. Ma come abbinarle al meglio quest’estate? Ecco 10 idee di styling nate dalle collezioni Primavera/Estate 2026. Saint Tropez, mon amour L’aria della Costa Azzurra conquista cuore e mente. La soluzione? Creare una mise da vera tropeziènne. Protagoniste indiscusse, le friulane. Il modello Camogli in velluto firmato Le Orsine Milano rallegra la figura con una nuance rosso fragola, perfetta con la fascetta bicolore del Borsalino Giselle a tesa larga in treccia di carta. Il tutto cade a pennello sopra l’abito lungo e bianco Ines de La Fressange. Arricciato in vita e sulla gonna svasata, questa creazione porta con sé vibe bohemienne e sofisticate. Perfetta la borsa a mano in midollino Miu Miu con tracollina removibile. Un look ideale per quelle giornate di sole in cui ci si vuole sentire un po' Grace Kelly.

Abito, Ines de La Fressange; cappello Giselle, Borsalino; borsa, Miu Miu; friulane, Le Orsine Milano

Profumo di spiaggia Chi lo dice che in spiaggia si può andare solo in infradito? Le friulane sono compagne di viaggio ideali per calpestare la sabbia in grande stile. E allora cosa c’è di meglio che indossarle nel colore del mare scegliendo il modello Piscicina in blu firmato Velasca? Il velluto dalle tonalità vivaci le fa risplendere come le acque più belle. Ideali se abbinate a un caftano lungo e morbido dalla manica a tre/quarti, come quello in seta stampata a “bandana” azzurra e crema firmato Ermanno Scervino. La fila di bottoncini fasciati sul davanti - insieme alle plissettature sulla parte alta del capo e sulla gonna - donano alla creazione un tocco scultoreo, ma leggero. In testa è perfetto il cappellino da pescatore Veronica di Loro Piana, leggero e versatile, con la tesa asimmetrica dai lati sovrapposti. A definire l’ensemble, la borsa shopping Prada effetto rafia in crochet: con maxi logo lettering e portachiavi in pelle caramello è pronta a custodire tutti i nostri tesori.

Caftano, Ermanno Scervino; cappello, Loro Piana; borsa Prada; friulane, Velasca

Tuffo in Versilia con tocco campestre La bella stagione porta con sé il desiderio di rilassarsi in contesti bucolici come la campagna. Ecco che, allora, anche il look segue lo stesso mood con l’abito midi Luisa Beccaria bianco sporco e dalla delicata stampa floreale nei toni del rosso. La gonna, plissettata e con piccole balze, è perfetta per accompagnare friulane dal taglio babbuccia color avorio, come le Friù in velluto de Le Regine del Forte. A donare quel quid strong a una mise dall’aura angelica, ecco la borsa Rockstud di Valentino, che - con il suo rosso vivace e le borchie iconiche che ne profilano i bordi - rende il look un perfetto mix di opposti che si attraggono.

Abito, Luisa Beccaria; borsa, Valentino; friulane, Le Regine del Forte

Pomeriggi di shopping Estate significa “tempo di vacanze”. Via così alla leggerezza con l’abito midi Louis Vuitton con stampa Gateway, della collezione Flight Mode. Realizzato in delicato twill di seta marrone e arricchito da motivi grafici ispirati al tema del viaggio, il capo senza maniche comunica leggiadria e movimento con i suoi tagli squadrati e la gonna morbida al ginocchio stretta in vita con una coulisse. Ai piedi? Ovviamente friulane. Qui cadono a pennello le Mary Jane Canvas bicolore firmate Piedaterre, realizzate in tela di cotone e con rifiniture in gros-grain. Il tocco in più? La perlina in vetro veneziano cucita su un lato. E su una mise così chic non poteva mancare il cestino tanto caro a Brigitte Bardot e Jane Birkin, come la borsa “a secchiello” in vimini di Patou, azzurra e con medaglione dorato ad illuminare l’insieme.

Abito, Louis Vuitton; borsa, Patou; friulane, Piedaterre

Sogno di una notte… d’inizio estate Aria frizzantina e voglia di divertirsi con gli amici. Per brillare al calar del sole e andare incontro alla movida è perfetto il miniabito in jacquard floreale Dolce&Gabbana, senza maniche e dalla linea ad “A”. Un capo prezioso che guarda agli anni ’50, perfetto per abbinarsi con le furlane Mary Jane di VibiVenezia iper vivaci nel loro total red. A definire il look, la borsa Mini lady D-Joy di Christian Dior, adornata dagli iconici ciondoli che riprendono il nome della maison e da un fiocco removibile.

Abito, Dolce&Gabbana; borsa, Christian Dior; furlane VibiVenezia

I found my love in Portofino Sole, mare e passeggiate. Ma serve un look ad hoc, che però non rinunci allo stile. In primis, un foulard indossato come top fa la differenza. Un vero tesoro è il Carré 90 L’Esprit s’Envole di Hermès in twill di seta. Velieri, carte nautiche, taccuini, animali e fiori decorano questo raffinato accessorio facendo respirare quell’aria di libertà tipica dei pirati, muovendosi in un’atmosfera dai toni agrumati. Sotto, una minigonna di jeans Roberto Cavalli, che dona quel tocco disruptive e grunge al look e si conferma come ideale passapertout per momenti casual. Ai piedi tornano le nuance aranciate con le friulane Flabelus Lady Clair Orange modello Mary Jane, con doppio cinturino pronto ad abbracciare il piede a ogni passo. Il proprio necessaire è un fedele compagno. Al grido di Mini Andiamo ecco la borsa Bottega Veneta in nuance verde oliva, pronta a seguire le personalità più stilose durante le passeggiate più chic.

Foulard, Hermès; minigonna, Roberto Cavalli; friulane, Flabelus; borsa, Bottega Veneta

Tutti al Country Club Partite di tennis, incontri di polo o un veloce incontro con gli amici sotto il pergolato? Un look Hampton Style sarà l’ideale. Via libera a una camicia Oxford dall’allure preppy, come il modello Polo Ralph Lauren a righe blu e gli shorts Emporio Armani bianchi con sottili cuciture a contrasto, pronti ad accogliere una cintura sottile Fendi in cuoio color cognac. Dettaglio dog friendly le friulane Calita Shoes in velluto nero, su cui spiccano due Cavalier King ricamati. In spalla non può mancare, invece, una bag funzionale, capiente e versatile. Ideale quella della linea Le Pliage di Longchamps in nuance camoscio, a riprendere le cromie della mise.

Camicia, Polo Ralph Lauren; shorts, Emporio Armani; cintura, Fendi; friulane, Calita Shoes borsa, Longchamps

In viaggio con stile Viaggiare richiede comodità. Le fashioniste, però, non possono dire di no anche allo stile. Indossare una tuta morbida e funzionale (come quella Genny in raso di seta color vaniglia) è una buona scelta. Ai piedi sono perfette le friulane Petra in velluto di Scarosso nel modello Mary Jane. Il colore rosa antico rimanda al mondo del balletto, come anche la nuance della borsa Teen Triomphe di Celine - ideale per accompagnare l’ensemble - su cui brilla una fibbia dorata con le iniziali del marchio.

Tutina, Genny; friulane, Scarosso; borsa, Celine

Capri mood I personaggi del jet set hanno sempre ispirato lo stile di chi, per la moda, ha una grande passione. Ma non solo. Alcuni capi sono divenuti iconici, parte della storia della moda e protagonisti delle collezioni dei più grandi designer. Un esempio? I Capri pants, quelli indossati dall’elegante Jackie Kennedy Onassis durante i suoi soggiorni nell’isola del Tirreno. I modelli Akris in tonalità arancione acceso e dal taglio slim sono perfetti per chi ama farsi notare. Sopra, un gilet Tod’s blu in cotone porta al look la spensieratezza dell’effetto crochet, ideale per l’everyday look. Ai piedi non possono mancare le friulane. Vanno a braccetto con la palette cromatica del top le Twist di Cristina di Milano in tessuto denim. Infine, una pennellata color panna entra in gioco per donare un tocco avvolgente alla mise, con la Gaby Vanity Bag di Saint Laurent, perfetta per essere portata sia a mano che a tracolla.

Top, Tod’s; pantaloni, Akris; friulane Cristina di Milano; borsa, Saint Laurent

Hippie Style L’atmosfera anni ’70 conquista da sempre le personalità più fashion. Lo stile hippie vanta seguaci che non vedono l’ora di indossare capi dall’aura nostalgica, ideali per intonare canzoni dei Beach Boys. Esaudire i loro desideri è possibile. Come? Ecco il top corto Chloé in maglia e senza maniche. La lavorazione all’uncinetto ricorda il tanto amato granny style e la tonalità Iconic Milk porta una ventata di “aria di casa”. Lo scollo è squadrato, il profilo ondulato e sul davanti spiccano un fiore multicolore nei toni pastello e un ricamo con il nome del brand. Con i jeans Super Flare Luna di Zimmermann nasce la combo perfetta: a vita alta e arricchito da una cintura incorporata, questo capo vanta un orlo ampio e svasato, perfetto per cadere in un ampio abbraccio sulle friulane Brummel in pelle scamosciata color zafferano firmate Manebì. A definire l’outfit, ideale la tracolla Hermès Della Cavalleria Élan in cuoio marrone, su cuibrilla una fibbia a tema equestre, caratteristico della Maison.