Dalla spiaggia alle serate chic, i caftani must-have di questa estate in 12 idee shopping

fashion 30 luglio 2026

Versatile, sofisticato e incredibilmente elegante, il caftano è il capo più ibrido del guardaroba estivo

Di Federica Caiazzo

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Fluido nelle linee, scenografico nell’effetto e sorprendentemente d’impatto, il caftano è la tendenza moda dell’estate 2026 che trascende di gran lunga i confini di un semplice copricostume per elevarsi a must-have in ogni occasione della stagione calda. Al mattino come di sera, in città come a una cerimonia: tutto ciò che occorre è contestualizzare il suo design nell’occasione d’uso più specifica. Quanto alla versatilità, la conditio sine qua non per un look impeccabile resta indiscussa: lo si indossa in spiaggia sopra bikini e costumi interi, lo si abbina ai sandali gioiello per un aperitivo vista mare, lo si porta in città con sneakers o ballerine durante le giornate più calde. Nelle versioni più preziose (e laboriose) del caftano, eccolo diventare persino la risposta alla domanda che ogni estate torna puntuale: cosa indossare a una cerimonia d’estate? In questa guida shopping abbiamo racchiuso tutto, ma proprio tutto, per valutare l’acquisto di un caftano nuovo (e chic) in modo furbo e astuto. Come abbinare il caftano: tre idee street style da copiare È lo street style a dimostrare quanto il caftano possa cambiare personalità semplicemente attraverso gli accessori. Il caftano in raso celeste dalla finitura lucida diventa perfetto per un aperitivo elegante o una cena estiva se indossato con mule nere open-toe dal design essenziale e una borsa nera dalle linee impeccabili. Risultato? Un contrasto cromatico che valorizza la luminosità del tessuto e dona all’insieme un'allure raffinata. Per il giorno, invece, il caftano in cotone color crema acquista carattere grazie a un inaspettato abbinamento con décolleté animalier leopardate. La maxi pouch tono su tono mantiene il look cromaticamente bilanciato, lasciando che sia la scarpa a diventare il punto focale dello styling. Infine, il caftano lungo da cerimonia, costruito come una scenografica cappa con fantasia optical nelle sfumature del celeste su fondo bianco, riscrive i codici dell’eleganza nelle grandi occasioni. Come si abbina? Con tacchi stiletto e maxi pouch celeste, rievocando sempre la palette cromatica.

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Il caftano da giorno: il protagonista chic anche in città Ebbene sì, chi pensa che il caftano appartenga soltanto al guardaroba vacanziero dovrà (ben) ricredersi. Reinterpretato a mo’ di abito urban, diventa il must-have perfetto anche per affrontare agosto in città. La maison Valentino punta su una versione fucsia dall'anima pop, illuminata da stelle bianche che rendono il look ancor più vivace. Johanna Ortiz interpreta invece il caftano attraverso una silhouette morbida rifinita dal cordino arricciato frontale, dettaglio pratico e funzionale. Le stampe dalle sfumature animalier trovano inoltre il loro equilibrio insieme a sandali in pelle color cuoio e una borsa a secchiello portata a spalla. Immancabile il caftano firmato Missoni, riconoscibile dall'iconica fantasia a zig-zag. Di giorno lo si abbina facilmente a sandali flat o espadrillas in corda, completando il look con una shopping bag in rafia o una borsa in pelle morbida.

Da sinistra: Valentino, Johanna Ortiz, Missoni - Courtesy Press Office

Il caftano trasparente: il copricostume più elegante per l'aperitivo al mare La tendenza see-through torna sotto i riflettori e trova nel caftano una delle sue interpretazioni più raffinate. Leggero, impalpabile e trasparente, si indossa sopra bikini e costumi interi diventando un copricostume che non passa inosservato. Balmain sceglie un caftano nero trasparente impreziosito da profilature in pelle effetto metallizzato color argento. L'ideale è completarlo con gioielli silver, sandali metallici e una clutch minimale, per un look dal carattere deciso (perfetto per l'aperitivo al tramonto). Dries Van Noten gioca invece sul dialogo tra le tonalità intense del rosso e del blu. Le sfumature a contrasto creano movimento e profondità, rendendo il caftano protagonista assoluto del look. Etro firma una versione arancione luminosa ed elegante, perfetta per un apericena vista mare. Il consiglio di styling è richiamare il calore della palette attraverso accessori nelle tonalità del beige, del crema e dell'oro.

Da sinistra: Balmain, Dries Van Noten, Etroi - Courtesy Press Office

Il caftano da sera: eleganza assoluta per una cena chic È quando cala il sole che il caftano si veste di dettagli preziosi, tessuti fluidi e silhouette ancor più scenografiche (nonché da vera diva). Gucci propone un modello lungo impreziosito dall'iconico monogramma della maison, dove la doppia G si alterna a delicati orli in piume che regalano movimento e teatralità. Taller Marmo sceglie invece un'intensa nuance cioccolato e un raffinato drappeggio che ricorda una morbida stola appoggiata sulla spalla. Tom Ford punta infine sul verde intenso, interpretandolo attraverso linee fluide che scivolano elegantemente lungo il corpo. Da indossare decisamente con gioielli in oro, per un accento luminoso e sofisticato.

Da sinistra: Gucci, Taller Marmo, Tom Ford - Courtesy Press Office

Il caftano da cerimonia: la risposta più elegante ai matrimoni d'estate Se ogni estate torna il dubbio su cosa indossare a una cerimonia, il caftano rappresenta una delle soluzioni più certe. La DoubleJ firma una versione con fantasie astratte su fondo rosa pastello dal fascino regale e bon ton. Un capo già ricco di personalità che richiede uno styling misurato: meglio scegliere accessori in una sola tonalità e limitare i gioielli, lasciando che sia la stampa a dominare la scena. Per le cerimonie serali, Norma Kamali propone un caftano metallizzato in argento e dall'estetica futuristica. L'abbinamento ideale è con clutch e sandali neri, contrasto che valorizza la brillantezza del tessuto. Romantica e senza tempo la proposta di Carolina Herrera, che veste il caftano di una delicata fantasia floreale trasformandolo in un raffinato omaggio ai giardini estivi. Il non plus ultra dello styling? Provare per credere: anche con semplici sandali flat argentati conserverà la sua eleganza.