80 anni di bikini (e non solo), la storia della moda beachwear dalle origini ai look più rivoluzionari

Quel filo si chiama bikini: l’abbigliamento più rivoluzionario e provocatorio della storia del costume capace di raccontare, in pochi centimetri di tessuto, le trasformazioni sociali, culturali e politiche dell’Occidente.

Parlare di beachwear non significa soltanto parlare di tendenze estetiche, bensì di libertà, di body consciousness, di emancipazione femminile e di identità. Oltre che di storia (letteralmente) del costume e di come bikini e costumi interi abbiano rivoluzionato la società.

Ogni costume da bagno è infatti uno specchio del proprio tempo e non l’assioma che in molti credono vero - ovvero più è ridotto, più è simbolico - perché l’evoluzione del bikini ha rappresentato in modo netto e significativo la trasformazione del nostro pensiero e delle nostre abitudini sociali.

Le controverse origini del beachwear

La storia del beachwear affonda le radici molto più lontano di quanto si possa immaginare. A Enna, nella Villa romana di Piazza Armerina, è conservato infatti un mosaico del IV secolo dopo Cristo che raffigura un gruppo di ragazze intente a fare sport con lo slip (il cosiddetto subligar) e una sorta di fascia a coprire il seno (strophium) che seppur non trattandosi di un vero e proprio costume da bagno ricorda inequivocabilmente quello che oggi chiamiamo bikini.