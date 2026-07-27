Beauty-case per una giornata in spiaggia, tra sole e relax

beauty 27 luglio 2026

Finalmente in vacanza e finalmente al mare. Ma per proteggersi da salsedine e raggi UV l'SPF non basta: ecco gli essenziali di bellezza per pelle e capelli. Senza dimenticare il make-up

Di Valentina Bottoni

C'è chi si concede un breve fine settimana al mare e chi, invece, è già in ferie, pronto a godersi la vita lenta, tra buone letture e nuotate rinfrescanti.

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Quando finalmente ci si ritaglia dei momenti off, tutto sembra andare in stand by: i tempi si dilatano e ci si può finalmente dedicare alle canoniche ore di relax fronte mare. Quando si passa tutta la giornata in spiaggia, però, bisogna attrezzarsi, e portare con sé un nutrito beauty-case per affrontare sole, vento, salsedine e cambi di programma. Per prima cosa è importante ricordare sempre che i raggi sono buoni alleati, fonte di vita e buonumore, ma possono anche creare problemi alla pelle. Mai dimenticare, quindi, di stendere un buon SPF sulla pelle, da rinnovare ogni due ore, senza escludere zone a volte dimenticate come l'attaccatura dei capelli, le orecchie e le labbra. L'abbronzatura più bella, infatti, è proprio quella ottenuta in sicurezza. Anche la chioma ha bisogno di attenzioni particolari, specialmente se è decolorata o è stata sottoposta a trattamenti chimici. Ecco perché è bene applicare un olio protettivo e nutriente, che difende i fusti dall'azione aggressiva di sale e sole. E se la giornata si prolunga per un aperitivo con i piedi nella sabbia? Basta avere nella beach bag gli essenziali per un beauty look naturale e radioso.

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SPF, la vera alleata della tintarella C'è ancora chi ritiene che mettere la crema solare ostacoli l'abbronzatura: nulla di più sbagliato, anzi è vero proprio il contrario perché l'effetto dorato ottenuto in modo graduale è altrettanto intenso e, anzi, dura più a lungo. Niente scuse per non usare il foto protettore, dunque, soprattutto ora che la scienza cosmetica ha permesso di mettere a punto formule leggere come sieri, che non si limitano a filtrare gli UV, ma fanno anche bene alla pelle. Ultra Siero SPF50+ Attiva Luminosità di Avène, per esempio unisce efficacia e leggerezza: dalla consistenza di un siero, è arricchita con Vitamin Cg Complex dall'effetto illuminante e protegge contro i raggi UVB, UVA e la luce blu HEV. Soleil Protect SPF50 di RoC è un latte protettivo leggero dalla texture vellutata a rapido assorbimento che nutre la pelle grazie al complesso a base di vitamina B5. Per rinfrescarsi quando l'aria si fa bollente, è utile avere a portata di mano uno spray lenitivo e rinfrescante come Acqua Termale di La Roche Posay dalle proprietà lenitive e anti arrossamenti.

Avène, Ultra Siero SPF50+ Attiva Luminosità; La Roche Posay, Acqua Termale; RoC, Soleil Protect SPF50 - Credits: Courtesy Press Office

Gli alleati della chioma sotto l'ombrellone Anche se la salsedine regala le perfette beach waves, non bisogna dimenticare che il sale, in primis, secca e disidrata. Lo sa bene chi ha capelli colorati, che al termine di una giornata in spiaggia hanno nettamente perso elasticità e morbidezza. Per proteggere i fusti, dal beauty-case da spiaggia non può mancare un buon olio protettivo, come Plage Olio Protettivo di Phyto che nutre la fibra capillare e la protegge dai raggi UV, salsedine, cloro e sabbia, preservando al tempo stesso il colore grazie al mix di estratto di calendula e olio di karanja protettivi. Fondamentale, inoltre, avere un pettine a denti larghi come quello di La Bonne Brosse per riuscire a sciogliere i fitti nodi che si vengono a creare complici vento e nuotate. Un alleato insospettabile per la chioma è poi il gel di aloe come Aloe Vera Gel di Dr Barbara Sturm: dato che non appiccica, può essere steso come trattamento idratante che, al tempo stesso, tiene in ordine la chioma e lenisce il cuoio capelluto che può irritarsi a causa della salsedine. Inoltre, è utile in caso di scottature e eritema.

Phyto, Plage Olio Protettivo; Dr Barbara Sturm, Aloe Vera Gel; La Bonne Brosse, Pettine Districante - Credits: Courtesy Press Office

Gli essenziali per un rapido make-up al mare Se al tramonto dall'ombrellone si passa direttamente all'aperitivo, per creare un beauty look semplice e fresco bastano pochi prodotti chiave. Niente fondotinta o skin tint, naturalmente: il viso già risplende dopo una giornata all'aperto e non c'è motivo di coprire la pelle delicatamente abbronzata. Per avere un aspetto in ordine, invece, basta disciplinare le sopracciglia con un gel leggero e long lasting come Lasting Shape Eyebrow Fixer di Naj Oleari Beauty, che ha una formula leggera e resistente all'acqua ed è disponibile in quattro tonalità, inclusa la trasparente. Per accendere l'incarnato e far risaltare l'aspetto sun kissed della pelle, si può sfumare su guance e palpebre un blush dalla texture cremosa e idratante, come Cherry Glaze Bar di Dolce & Gabbana, che regala al viso una sfumatura radiosa e inoltre è waterproof e resistente al sudore. Infine, per idratare la bocca e darle un aspetto glassy e rimpolpato, Unreal Lips Glow Nectar Oil di Charlotte Tilbury è un olio labbra nutriente infuso con estratti di frutta, acido ialuronico e vitamina E.