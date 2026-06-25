Capelli in viaggio: i prodotti da mettere in valigia per proteggerli da sole, sale e cloro

beauty 25 giugno 2026

Dal solare per il cuoio capelluto allo shampoo doposole, dal trattamento multifunzione al phon compatto: una routine beauty e tech pensata per prendersi cura della chioma in vacanza senza appesantire il beauty case

Di Giuditta Avellina

I capelli sono spesso i primi a raccontare che siamo in viaggio. Cambiano acqua, cambiano clima, cambiano abitudini. Una settimana di mare può lasciare le lunghezze più secche, il colore meno brillante e le punte più difficili da pettinare. A fare la differenza non è un singolo bagno, ma la somma di piccoli stress quotidiani: sole, salsedine, cloro, aria condizionata, code improvvisate, lavaggi ravvicinati e l’immancabile phon dell’hotel. La risposta non è riempire il beauty-case di prodotti, ma costruire una routine essenziale e ragionata. Proprio come un guardaroba, anche l’haircare da viaggio funziona meglio quando ogni prodotto ha un compito preciso: proteggere, detergere, trattare, disciplinare e restituire comfort quando la giornata è finita. La protezione invisibile: cute, riga e lunghezze sotto il sole La protezione estiva dei capelli dovrebbe cominciare dal punto che si dimentica più spesso: il cuoio capelluto. La riga, le tempie e la parte alta della testa sono esposte quanto il viso, ma raramente ricevono la stessa attenzione. ISDIN Fotoprotector Scalp & Hair Spray SPF 50 è pensato proprio per questa zona: uno spray ad alta protezione per cute e capelli, utile soprattutto con riga marcata, capelli fini, raccolti o cuoio capelluto facilmente esposto. Sulle lunghezze, invece, la scelta dipende dal tipo di texture che si tollera e dal tipo di vacanza. BioNike Defence Sun UVAdaptive Tech Olio Corpo Capelli SPF 50+ è una soluzione pratica per chi vuole ridurre il numero di flaconi, perché unisce protezione corpo e capelli in un olio spray dalla texture sensoriale, da dosare con attenzione soprattutto sui capelli sottili. Più evocativo, ma sempre nel territorio della fotoprotezione, Klorane Olio Secco Solare SPF 30 con Tamanu BIO e Monoï protegge pelle e capelli dai raggi UVA e UVB e aggiunge alle lunghezze una dimensione più luminosa e cosmetica. Il punto è non usarlo come semplice olio lucidante: resta un solare e va trattato come tale, applicandolo e riapplicandolo quando necessario.

Da sinistra: BioNike Defence Sun UVAdaptive Tech Olio Corpo Capelli SPF 50+; ISDIN Fotoprotector Scalp & Hair Spray SPF 50; Klorane Olio Secco Solare SPF 30 con Tamanu BIO e Monoï - Courtesy Press Office

Dopo mare e piscina: detergere, trattare, profumare La parte più importante della routine estiva comincia quando si rientra dalla spiaggia. È in quel momento che i capelli hanno bisogno di liberarsi da sale, sabbia, cloro, filtri solari, sudore e residui di prodotto, senza però subire una detersione troppo aggressiva. Phyto Plage Shampoo Doposole Reidratante è il prodotto più coerente per questo passaggio: elimina sabbia, sale e cloro reidratando la fibra, con malva bianca ed estratto di calendula per lasciare le lunghezze più morbide e facili da districare. Dopo il lavaggio, quando i capelli sono puliti, ma ancora vulnerabili, si può inserire un trattamento versatile come Ringana Fresh Hair Treatment, da usare come balsamo, leave-in o cura rapida sulle punte asciutte: un prodotto multifunzione è particolarmente utile in viaggio perché riduce i passaggi, evita sovrapposizioni e aiuta a ritrovare pettinabilità e morbidezza senza moltiplicare i flaconi. Il gesto finale, invece, appartiene più al piacere che alla necessità. Lancaster Jasmine Sunset Body & Hair Fragrance Mist è una brume profumata per corpo e capelli, con note di bergamotto, ribes nero e limone, cuore di gelsomino e osmanto, fondo di pralina, legni e musk. Non sostituisce mai la protezione solare né un trattamento, ma accompagna il passaggio dalla spiaggia alla sera, togliendo ai capelli quell’effetto ruvido e un po’ salmastro del post-mare.

Da sinistra: Ringana Fresh Hair Treatment; Phyto Plage Shampoo Doposole Reidratante; Lancaster Jasmine Sunset Body & Hair Fragrance Mist - Courtesy Press Office

Cura, colore e morbidezza: la routine intelligente Una routine estiva ben costruita non si limita a proteggere durante il giorno e detergere al rientro. Serve anche un gesto di mantenimento, soprattutto quando la somma di sole, vento, cloro, aria condizionata e lavaggi frequenti comincia a rendere le lunghezze meno elastiche e la cute più affaticata. NUXE Hair Prodigieux Siero Idratante Volumizzante Capelli e Cuoio Capelluto entra in questo momento: non è un solare, non è un termoprotettore e non è un prodotto da spiaggia, ma un trattamento leggero per cute e lunghezze, con acido ialuronico, estratto di amla e microsfere di olio fermentato di camelia rosa. Per la routine quotidiana, invece, un balsamo leggero resta spesso più utile di una maschera ricca: Weleda Balsamo Idratante Hydro Shine, con acido ialuronico e prodotti naturali come olio di cocco, olio di jojoba e lino alpino, lavora su morbidezza, idratazione e pettinabilità senza appesantire. Diverso il caso dei capelli biondi, decolorati, con mèches, bianchi o grigi: qui la necessità non è solo nutrire, ma mantenere il colore pulito. Hair Rituel by Sisley Masque Soin Sublimateur Cheveux Blonds, Blancs et Gris è una maschera che combina pigmenti viola e azione trattante per aiutare a neutralizzare i riflessi gialli indesiderati e valorizzare la luminosità del colore. La regola resta semplice: siero quando cute e lunghezze chiedono comfort, balsamo per la costanza quotidiana, maschera quando c’è una reale esigenza cromatica.

Da sinistra: Weleda Balsamo Idratante Hydro Shine; NUXE Hair Prodigieux Siero Idratante Volumizzante Capelli e Cuoio Capelluto; Hair Rituel by Sisley Masque Soin Sublimateur Cheveux Blonds, Blancs et Gris - Courtesy Press Office

Il beauty-case intelligente: travasare, asciugare, rinfrescare Il beauty case ben fatto non deve essere composto soltanto da novità. Spesso il prodotto migliore è quello che si usa già, che si conosce e che non sorprende cute e lunghezze nel momento sbagliato. Per questo un set di flaconi riutilizzabili può essere più utile di un travel kit preconfezionato: Muitomas propone contenitori in silicone in formato viaggio, con custodia trasparente, pratici per travasare shampoo, balsamo o maschera di fiducia e restare nella logica dei liquidi da bagaglio a mano, sempre verificando le regole della compagnia e dell’aeroporto. Accanto alla parte cosmetica, ci sono poi i device. Ghd flight+, per esempio, è un asciugacapelli da viaggio premium per chi non vuole affidarsi al phon dell’hotel: motore da 1.600 W, doppio voltaggio, manico pieghevole e formato più compatto rispetto a ghd air lo rendono adatto a chi cerca una piega ordinata anche lontano da casa. E poi c’è il gesto opposto all’asciugatura: rinfrescare. Nelle giornate più calde, Dyson HushJet Mini Cool può diventare un alleato inatteso. Non è un prodotto per capelli in senso stretto, ma in estate può diventare utile quando la cute suda sotto le lunghezze, dopo un tragitto al sole o prima di raccogliere i capelli e uscire. Il flusso d’aria localizzato restituisce freschezza senza bagnare né appesantire, con cinque velocità, modalità Boost e un’autonomia fino a sei ore. In viaggio, la vera intelligenza non è portare tutto: è scegliere ciò che serve davvero per combattere l'afa insistente in vacanza o in città.

Da sinistra: Muitomas; Ghd flight+; Dyson HushJet Mini Cool - Courtesy Press Office