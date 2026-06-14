Che cos’è la hair skinification e perché è il nuovo rituale estivo per i capelli  

Per anni abbiamo preparato il corpo all’estate. Abbiamo prenotato scrub, trattamenti drenanti, percorsi detox e rituali viso. Abbiamo imparato a proteggere la pelle dal sole, a rispettarne i tempi, a considerarla qualcosa di più complesso di una semplice superficie da rendere bella. I capelli, invece, sono rimasti spesso l’ultimo pensiero. Eppure, sono proprio loro a subire alcuni degli stress più intensi della stagione: raggi UV, salsedine, cloro, vento, lavaggi più frequenti, umidità e inquinamento.

Da qui nasce una delle tendenze beauty più interessanti degli ultimi tempi: l’hair skinification, ossia l’idea che cute e capelli meritino la stessa attenzione che normalmente riserviamo alla pelle. Non è un caso che questo concetto stia conquistando le spa più sofisticate, i saloni di alta gamma e gli hotel di lusso, dove il benessere non è più soltanto un trattamento, ma un’esperienza costruita intorno al tempo, all’ascolto e alla personalizzazione. Tra i professionisti che da tempo lavorano in questa direzione c’è anche Giusy Cacciatore, hairstylist e imprenditrice nel settore hair&beauty di lusso, la prima in Italia a portare il concetto di salone all’interno di hotel cinque stelle, integrandolo in modo naturale nei contesti della luxury hospitality. Il suo percorso nasce nell’alta coiffure e si consolida accanto a figure centrali dell’hairstyling italiano, da Aldo Coppola, che lei considera un maestro di tecnica e disciplina, a Rossano Ferretti, con cui ha lavorato per dieci anni entrando in contatto con il mondo dell’hôtellerie di alta gamma. Da qui una visione che considera il capello non come un semplice elemento estetico, ma come il riflesso dello stato generale della persona.

“Prima ancora di guardare la lunghezza, bisogna guardare la cute”, ci racconta. “Perché se non hai una cute sana, il capello rispecchia inevitabilmente quella problematica”. È un cambio di prospettiva che dice molto del modo in cui sta evolvendo il concetto stesso di bellezza. Per decenni il parrucchiere è stato il luogo del taglio, della piega e del colore. Oggi sempre più spesso diventa uno spazio di diagnosi, ascolto e prevenzione. “Una seduta non risolve quasi mai il problema - precisa l'esperta- serve un percorso. Prima si capisce cosa sta succedendo, poi si decide come intervenire sulla cute e sulle lunghezze”.

La cute della testa è il nuovo viso

Se la skincare ci ha insegnato a conoscere il microbioma cutaneo, a distinguere tra pelle secca e sensibile, a esfoliare e idratare con costanza, la hair skinification applica la stessa filosofia al cuoio capelluto. La domanda non è più soltanto “come sono i miei capelli?”, ma “come sta la mia cute?”. “Una cute sana produce capelli sani - spiega l‘hairstylist - Se c’è un disequilibrio, il capello lo mostra immediatamente”. Uno dei segnali più sottovalutati riguarda la durata della sensazione di pulito: “Una cute equilibrata dovrebbe permettere ai capelli di restare puliti almeno tre giorni. Se il giorno dopo sono già pesanti, può esserci un problema di sebo, oppure si stanno usando prodotti non adatti”.

Radici lucide, lunghezze opache, perdita di luminosità, crespo persistente e sensazione di pesantezza sono campanelli d’allarme da non ignorare. “Se la radice è lucida e le lunghezze sono opache, il contrasto si vede subito: significa che il capello ha bisogno di essere riequilibrato”. È per questo che la preparazione estiva, secondo l’esperta, dovrebbe iniziare da una consulenza personalizzata e non dall’ennesimo cambio colore prima delle vacanze. Capelli naturali, colorati, decolorati o trattati non hanno infatti le stesse esigenze e non possono essere affrontati con lo stesso approccio. “Il prodotto per la cute e quello per le lunghezze non dovrebbero essere necessariamente lo stesso. Sono due aree diverse, con bisogni diversi”.