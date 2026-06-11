Il beauty-case dell’estate: i primi weekend di sole

beauty 11 giugno 2026

Ecco cosa portare con sé per coccolare la pelle in vista di un fine settimana fuori città, dedicato solo a relax e tintarella

Di Valentina Bottoni

Le temperature si alzano, e con loro anche la voglia di trascorrere finalmente qualche giorno di riposo. Unico obiettivo, destreggiarsi tra tuffi, buone letture e aperitivi con vista. Che siate al lago oppure al mare, poco importa: le regole per esporsi al sole in sicurezza rimangono le stesse. Prima di tutto, è d'obbligo stendere un buon SPF, rimanendo comunque all'ombra nelle ore centrali della giornata, quando gli UV sono più intensi. Fondamentale poi idratare la pelle, specialmente se è esposta a salsedine e cloro, così come i capelli, senza dimenticare di esaltare l'incarnato scaldato dai primi raggi con un tocco leggero di make-up. Per la perfetta beauty routine da viaggio non occorre portare con sé l'intero armadietto del bagno, specialmente se abbiamo in programma di trascorrere solo pochi giorni fuori casa: bastano pochi prodotti chiave, sufficienti per coccolare l'epidermide, dalla testa ai piedi.

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Protezione solare per viso, corpo e capelli Che abbiate in programma di regalare alla pelle un leggero effetto sunkissed o che preferiate al contrario trascorrere tutto il tempo sotto l'ombrellone, un buon foto protettore non può mancare nella vostra summer bag. Non ci sono più scuse per non spalmarlo, perché in commercio esistono formule per tutte le esigenze e i tipi di pelle. Da non dimenticare, poi, che anche i capelli vanno protetti, specialmente se sono stati sottoposti di recente e decolorazione. Per il viso, Fusion Gel Sport SPF50 di ISDINha una texture impalpabile, trasparente e rinfrescante che dura a lungo ed è ideale anche per chi ama praticare attività sportiva all'aperto. Per il corpo, Defence Sun UV Adaptive Tech SPF50 di Bionike è un olio protettivo per corpo e capelli che difende dallo stress ossidativo, così come dalla salsedine. UV Expert Supra Screen Invisible Sun Stick di Lancômeoffre un'alta protezione per favorire la prevenzione e la correzione dei segni del fotoinvecchiamento su tutti i tipi di pelle, incluse le zone più esposte come collo, viso, orecchie.

Da sinistra: ISDIN, Fusion Gel Sport SPF50; Lancôme, UV Expert Supra Screen Invisible Sun Stick; Bionike, Defence Sun UVAdaptive Tech SPF50 - Courtesy Press Office

Idratare la pelle con delicatezza Tra nuotate e passeggiate all'aria aperta, arrivati a sera l'epidermide ha bisogno di essere coccolata grazie a formule nutrienti e lenitive: dimenticate le texture più pesanti e oleose, a meno che non siano le vostre preferite, ovviamente, e puntate invece su prodotti in grado di infondere idratazione sì, ma in leggerezza. Non dimenticate di portare nel beauty case un balsamo ricco, perfetto per donare lucentezza alla chioma, così come un latte corpo da stendere all-over, perfetto quando fa molto caldo perché idrata senza ungere. Per chi non rinuncia a un tocco profumato neppure in vacanza, poi, il suggerimento è di usare mist prive di alcool, che possono essere vaporizzate liberamente sia sul corpo che sui capelli. Skin Food Body Lotion di Weleda idrata e rafforza la barriera cutanea perché abbina estratto di calendula, camomilla e burro di karité. Balsamo Idratante e Illuminante al Fico d'India di Kloranedistrica e favorisce la chiusura delle cuticole per isolare meglio la fibra capillare e mantenere un’idratazione ottimale; così, i capelli diventano immediatamente facili da modellare e rivelano tutta la loro brillantezza. Scent Me Body and Hair Mist Positano Vanilla di Darlingè una bruma leggera e ultra-fine, che avvolge pelle e capelli: laformula water-based,adatta sia a corpo che capelli, dona una piacevole sensazione di freschezza e comfort ed è perfetta per essere applicata più volte durante la giornata.

Da sinistra: Weleda, Skin Food Body Lotion; Darling, Scent Me Body and Hair Mist Positano Vanilla; Klorane, Balsamo Idratante e Illuminante al Fico d'India - Courtesy Press Office

Make-up effetto bonne mine Per esaltare l'incarnato scaldato dai primi raggi solari non è necessario ricorrere al full-glam d'ispirazione Kardashian: meglio mettere da parte fondotinta e contouring per stendere giusto l'essenziale, come un velo di bronzer, mascara e lip balm colorato. I must-have per creare il perfetto beauty look estivo, facile e veloce da realizzare. Cryo Bronzing Powder di Clarinsè una terra in edizione limitata dalla texture leggerissima, effetto seconda pelle, arricchita da estratto di cocco, che scalda l'incarnato e definisce i tratti. Reflection Gloss di Prada è un balsamo colorato con acido ialuronico idratante che nutre le labbra donando brillantezza. Vamp!Mascara Lash Extender di Pupa volumizza, solleva ed estende il ventaglio delle ciglia intensificando lo sguardo con una sola passata.