Cuscinetti addio: i trattamenti che affinano le gambe ispirati alla mesoterapia

La prima heatwave estiva ci ha fatto riporre nell’armadio definitivamente i capi più pesanti e coprenti, sostituendoli con abitini e gonne leggere che permettono di tollerare meglio le alte temperature, svelando le gambe. Queste, a causa dal caldo intenso, possono però risultare gonfie e pesanti: il termometro in ascesa, infatti, può favorire il ristagno dei liquidi nei tessuti, accentuando l'aspetto degli accumuli adiposi preesistenti. Già, proprio ora che il ritorno del sole permette di trascorrere i primi week-end al mare e vorremmo sentirci più leggere che mai.
Per contrastare gli effetti più fastidiosi delle alte temperature, in primis occorre osservare le solite buone abitudini, come bere molto e fare movimento fisico; il nuoto, in particolare, è di grande aiuto perché abbina all'attività sportiva il massaggio benefico dell'acqua. Per massimizzare gli effetti di buona alimentazione e sport, poi, la cosmesi ci viene in aiuto grazie a creme, spray e bende che permettono di mimare gli effetti dei trattamenti estetici più efficaci.
Trattamenti ispirati alla mesoterapia, come funzionano
Eliminare le scorie in eccesso, levigare e tonificare la pelle è l'obiettivo della procedura eseguita esclusivamente dal medico con la mesoterapia che, grazie a microiniezioni localizzate, permette di veicolare nello strato medio-profondo del derma piccole quantità di attivi che aiutano a ridurre la circonferenza delle zone trattate, migliorando la circolazione e l'aspetto della buccia d'arancia. Chi non desidera sottoporsi a quello che è un vero e proprio trattamento estetico, anche se poco invasivo, può ricorrere invece a prodotti effetto urto da applicare nella comodità del bagno di casa. La costanza nell'utilizzo è fondamentale, così come un approccio combinato, in grado di agire su più fronti contemporaneamente.
Bende drenanti, alleate delle gambe
I bendaggi estetici sono preziosi alleati chi desidera assottigliare la silhouette e attenuare l'aspetto di fastidiosi inestetismi della pelle. Si tratta di strisce di tessuto elasticizzato imbevute di sostanze riducenti, che vanno avvolte sulle gambe oppure su aree specifiche come addome e fianchi. Si tratta dunque di impacchi intensivi che, grazie agli attivi drenanti racchiusi in alte concentrazioni, attirano i liquidi ristagnanti, riattivando la circolazione.
Spesso racchiudono caffeina, che favorisce l'eliminazione dei grassi, betulla depurativa e diuretica oltre al sale di magnesio, ideale per smaltire le tossine. Vanno avvolte sulla pelle asciutta, iniziando dalle caviglie risalendo verso l'alto; in genere rimangono in posa 30-45 minuti, durante i quali è normale provare una sensazione di calore e persino sudare. Al termine, si rimuovono facendo assorbire il prodotto in eccesso. L'ideale, poi, è bere molta acqua per favorire lo smaltimento dei liquidi in eccesso.
Crio-taping Anticellulite di Collistar prevede due fasi da alternare per cinque settimane: prima si applica lo speciale cerotto in cotone elastico su ginocchia e retrocoscia, che esercita un'azione vasodilatatoria e rimane in posa per tre giorni. Dopo averlo rimosso, nei quattro giorni successivi si stende quotidianamente il Crio-Gel Anticellulite con fitoestratti di ananas, mirtillo e ippocastano, ingredienti che apportano freschezza e leggerezza.
Somatoline SkinExpert Bende Drenanti sfrutta il processo osmotico per drenare intensamente e favorire un'azione riducente: ideale per il trattamento di accumuli adiposi localizzati nella zona di gambe, cosce e glutei, racchiude un mix salino che combina solfato di magnesio e sale integrale ricco di oligoelementi che drenano i liquidi favorendo l'eliminazione delle tossine. Slim Me Bende di Veralab è un bendaggio salino drenante composto da garze monouso impregnate di sali naturali ad alta concentrazione che svolge un'azione detossinante e snellente.
Sali di magnesio, per donare leggerezza
Vaporizzati sulle gambe in base alla necessità o applicati con un leggero massaggio, possono essere usati quotidianamente per massimizzare gli effetti delle bende applicate in precedenza. In più, chi soffre di pesantezza a causa del caldo, può scegliere spray dal formato mini che si possono tenere in borsetta e usare al bisogno. I sali di Epsom, dall'alta concentrazione di magnesio, hanno per esempio un potente effetto depurativo: richiamano l'acqua per osmosi, eliminando i liquidi localizzati.
RVB Lab Meso Dren Sali di Epsom Iperosmotici in Gel, con escina e caffeina, stimolano la microcircolazione cutanea, favorendo l’allontanamento dei liquidi in eccesso. Body Strategist Light Leg Spray di Comfort Zone dona un'immediata sensazione di leggerezza: facile da applicare, ha una texture bifasica a rapido assorbimento a base di oli essenziali, sale di magnesio e mentolo che favoriscono un aspetto più tonico e compatto della pelle. Fresh Light Legs di Ringana allevia la ritenzione idrica e rinfresca gambe, caviglie e piedi grazie al mix di sali di magnesio, ippocastano, menta e zenzero.
Creme modellanti da stendere con movimenti mirati
Per potenziare ulteriormente la slimming routine estiva, è importante ricorrere a trattamenti leviganti ed elasticizzanti, da applicare insistendo sui cuscinetti più ostinati, in modo da 'smuovere' gli accumuli. Ci si può aiutare anche con appositi tool, progettati appositamente per amplificare l'effetto dei soin anticellulite: non bisogna dimenticare, infatti, che alla base della buccia d'arancia e di altri inestetismi c'è una circolazione rallentata, motivo per cui l'automassaggio, specialmente se eseguito ogni giorno, amplifica l'azione positiva degli attivi racchiusi nella crema.
Masvelt Advanced Body Shaping Cream di Clarins contrasta gli accumuli ribelli e frena il trasporto di grasso alle cellule adipose, limitandone lo stoccaggio grazie all'estratto di fermento artico, postbiotico di origine naturale dall'effetto snellente. Skinesis Body Lift di Sarah Chapman è uno strumento che favorisce il drenaggio linfatico e stimola la circolazione, da utilizzare sulle gambe e in tutte le zone che presentano accumuli ostinati. Body Sculpt Morpho Reshaping Cream di Lierac ha un effetto guaina, ovvero rassoda, tonifica e aiuta a modellare la figura, levigando la pelle e garantendo un effetto tensore.