Cuscinetti addio: i trattamenti che affinano le gambe ispirati alla mesoterapia

La prima heatwave estiva ci ha fatto riporre nell’armadio definitivamente i capi più pesanti e coprenti, sostituendoli con abitini e gonne leggere che permettono di tollerare meglio le alte temperature, svelando le gambe. Queste, a causa dal caldo intenso, possono però risultare gonfie e pesanti: il termometro in ascesa, infatti, può favorire il ristagno dei liquidi nei tessuti, accentuando l'aspetto degli accumuli adiposi preesistenti. Già, proprio ora che il ritorno del sole permette di trascorrere i primi week-end al mare e vorremmo sentirci più leggere che mai.

Per contrastare gli effetti più fastidiosi delle alte temperature, in primis occorre osservare le solite buone abitudini, come bere molto e fare movimento fisico; il nuoto, in particolare, è di grande aiuto perché abbina all'attività sportiva il massaggio benefico dell'acqua. Per massimizzare gli effetti di buona alimentazione e sport, poi, la cosmesi ci viene in aiuto grazie a creme, spray e bende che permettono di mimare gli effetti dei trattamenti estetici più efficaci.

Trattamenti ispirati alla mesoterapia, come funzionano

Eliminare le scorie in eccesso, levigare e tonificare la pelle è l'obiettivo della procedura eseguita esclusivamente dal medico con la mesoterapia che, grazie a microiniezioni localizzate, permette di veicolare nello strato medio-profondo del derma piccole quantità di attivi che aiutano a ridurre la circonferenza delle zone trattate, migliorando la circolazione e l'aspetto della buccia d'arancia. Chi non desidera sottoporsi a quello che è un vero e proprio trattamento estetico, anche se poco invasivo, può ricorrere invece a prodotti effetto urto da applicare nella comodità del bagno di casa. La costanza nell'utilizzo è fondamentale, così come un approccio combinato, in grado di agire su più fronti contemporaneamente.

Bende drenanti, alleate delle gambe

I bendaggi estetici sono preziosi alleati chi desidera assottigliare la silhouette e attenuare l'aspetto di fastidiosi inestetismi della pelle. Si tratta di strisce di tessuto elasticizzato imbevute di sostanze riducenti, che vanno avvolte sulle gambe oppure su aree specifiche come addome e fianchi. Si tratta dunque di impacchi intensivi che, grazie agli attivi drenanti racchiusi in alte concentrazioni, attirano i liquidi ristagnanti, riattivando la circolazione.

Spesso racchiudono caffeina, che favorisce l'eliminazione dei grassi, betulla depurativa e diuretica oltre al sale di magnesio, ideale per smaltire le tossine. Vanno avvolte sulla pelle asciutta, iniziando dalle caviglie risalendo verso l'alto; in genere rimangono in posa 30-45 minuti, durante i quali è normale provare una sensazione di calore e persino sudare. Al termine, si rimuovono facendo assorbire il prodotto in eccesso. L'ideale, poi, è bere molta acqua per favorire lo smaltimento dei liquidi in eccesso.

Crio-taping Anticellulite di Collistar prevede due fasi da alternare per cinque settimane: prima si applica lo speciale cerotto in cotone elastico su ginocchia e retrocoscia, che esercita un'azione vasodilatatoria e rimane in posa per tre giorni. Dopo averlo rimosso, nei quattro giorni successivi si stende quotidianamente il Crio-Gel Anticellulite con fitoestratti di ananas, mirtillo e ippocastano, ingredienti che apportano freschezza e leggerezza.

Somatoline SkinExpert Bende Drenanti sfrutta il processo osmotico per drenare intensamente e favorire un'azione riducente: ideale per il trattamento di accumuli adiposi localizzati nella zona di gambe, cosce e glutei, racchiude un mix salino che combina solfato di magnesio e sale integrale ricco di oligoelementi che drenano i liquidi favorendo l'eliminazione delle tossine. Slim Me Bende di Veralab è un bendaggio salino drenante composto da garze monouso impregnate di sali naturali ad alta concentrazione che svolge un'azione detossinante e snellente.