Trattamenti da fare a casa per contrastare la cellulite in vista dell’estate

La bella stagione fa rima con leggerezza: il sole, finalmente, torna a splendere e si può dire addio a calze e abiti pesanti che hanno difeso dal freddo fino ad ora. La pelle torna a essere esposta ed è necessario dedicarle cure extra, specialmente se si soffre di cellulite, una condizione estetica molto diffusa, dovuta a un rallentamento della circolazione che può finire per provocare ritenzione idrica e irregolarità nell’aspetto dell’epidermide, una sensazione che viene oltretutto accentuata dall’aumento delle temperature. Si tratta dunque di un disturbo complesso, che non scompare come per magia, ecco perché il primo step per contrastarlo consiste nell’adottare uno stile di vita corretto, che metta al centro una dieta sana e attività fisica.

Poi ci sono i trattamenti professionali, da valutare con l’estetista o, nel caso l’edema sia importante, con il medico, in modo da pianificare un protocollo efficace. Come sempre, quando si tratta di risultati cosmetici, però, la costanza è tutto. Motivo per cui, è importante ricorrere anche a casa a trattamenti rimodellanti, formulati appositamente per restituire all’epidermide un aspetto più liscio e uniforme: qui sotto quelli che, se usati con costanza, contribuiscono a stimolare la circolazione, drenare i liquidi in eccesso e levigare cuscinetti e irregolarità.