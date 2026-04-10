Trattamenti da fare a casa per contrastare la cellulite in vista dell’estate
Dai gommage ai fanghi, passando per creme e sieri, ecco la body routine per avere gambe più leggere e levigate
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Di Valentina Bottoni
La bella stagione fa rima con leggerezza: il sole, finalmente, torna a splendere e si può dire addio a calze e abiti pesanti che hanno difeso dal freddo fino ad ora. La pelle torna a essere esposta ed è necessario dedicarle cure extra, specialmente se si soffre di cellulite, una condizione estetica molto diffusa, dovuta a un rallentamento della circolazione che può finire per provocare ritenzione idrica e irregolarità nell’aspetto dell’epidermide, una sensazione che viene oltretutto accentuata dall’aumento delle temperature. Si tratta dunque di un disturbo complesso, che non scompare come per magia, ecco perché il primo step per contrastarlo consiste nell’adottare uno stile di vita corretto, che metta al centro una dieta sana e attività fisica.
Poi ci sono i trattamenti professionali, da valutare con l’estetista o, nel caso l’edema sia importante, con il medico, in modo da pianificare un protocollo efficace. Come sempre, quando si tratta di risultati cosmetici, però, la costanza è tutto. Motivo per cui, è importante ricorrere anche a casa a trattamenti rimodellanti, formulati appositamente per restituire all’epidermide un aspetto più liscio e uniforme: qui sotto quelli che, se usati con costanza, contribuiscono a stimolare la circolazione, drenare i liquidi in eccesso e levigare cuscinetti e irregolarità.
Fango termale
Di solito produce una sensazione di calore e, in alcuni casi, è arricchito con attivi che contribuiscono a migliorare la circolazione: se prima era esclusiva di Spa e centri estetici, ora invece è disponibile nelle pratiche confezioni monodose oppure in barattolo, che lo rendono utilizzabile con regolarità anche a casa. Le formule più all’avanguardia, poi, non necessitano dell’antipatico bendaggio, che imponeva di applicare il prodotto sulla parte interessata per poi avvolgerla nella pellicola trasparente, un metodo efficace, ma da molti considerato un po’ scomodo.
Ora i trattamenti sono pronti all’uso: si stendono sulle aree da trattare e, dopo un tempo di posa variabile, si risciacquano. Esistono però anche formule per chi ha poco tempo (o pazienza) che vengono assorbite proprio come una normale crema, tanto che non è necessario rimuoverle. Defence My Body ReduxCELL Fango Tonificante di Bionike, per esempio, racchiude argilla bianca, rossa e rosa dall’effetto levigante e detossinante, ed estratto di garcinia, attivo vegetale protettivo del microcircolo: si applica uno strato generoso sulle aree da trattare e si mantiene in posa per 30 minuti, 3-4 volte a settimana per almeno due settimane consecutive.
Jelly Mud di Recharge Me System, invece, è un fango-gel senza risciacquo con argilla verde, olio di soia e riso che lavorano in sinergia per purificare, idratare e restituire vitalità alla pelle. Body Strategist Osmotic Cream Mud di Comfort Zone è una crema-fango senza risciacquo con escina, sali di magnesio e cloro dall’azione drenante che avvolge il corpo con un velo invisibile, effetto guaina, che fa apparire la pelle più compatta e levigata.
Da sinistra: Bionike, Defence My Body ReduxCELL Fango Tonificante; Recharge Me System, Jelly Mud; Comfort Zone, Body Strategist Osmotic Cream Mud - Credits Courtesy Press Office
Gommage, spazzole e device elettronici
Per dare un’ulteriore sferzata d’energia alla cute di gambe, cosce e addome si possono inoltre alternare i classici scrub in granuli, da applicare sotto la doccia con movimenti circolari, al dry brushing, ovvero la spazzolatura a secco, che, oltre a rimuovere le cellule morte, stimola il sistema linfatico e il microcircolo aiutando a rimuovere i liquidi in eccesso. Si parte dalle caviglie, per poi risalire verso l’alto, fino ad arrivare ai glutei, con mano ferma, ma delicata al tempo stesso, in modo da non irritare la pelle. Il rituale, molto amato anche da star come Gwyneth Paltrow, è particolarmente indicato al mattino prima della doccia, per risvegliare la circolazione delle gambe.
Sculptorea Draining Thalasso Scrub di Diego dalla Palma è un gommage che rimuove le cellule morte e stimola la circolazione, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso grazie all’elevata concentrazione di sale marino, oltre a zucchero e burro di karitè. Body Brush di Làvika, invece, ha un manico in bambù ergonomico e setole in fibra naturale ideali per eseguire il rituale del dry brushing a secco, così come in abbinamento a un olio trattante.
Per chi desidera abbinare i benefici dell’esfoliazione a quelli della spazzolatura, infine, Luna™ 4 Body di Foreo è un dispositivo che può essere utilizzato sotto l’acqua: permette non solo di eliminare le cellule morte, ma anche di svolgere un massaggio drenante e levigante grazie alle speciali pulsazioni T-Sonic che, oltretutto, dilatano temporaneamente i pori, favorendo un migliore assorbimento di oli e lozioni.
Da sinistra: Diego dalla Palma, Sculptorea Draining Thalasso Scrub; Foreo, Luna™ 4 Body; Lávika, Body Brush - Credits Courtesy Press Office
Gel ed elisir che migliorano l’aspetto dell’epidermide
Dopo aver stimolato la circolazione ed esfoliato la cute, è il momento perfetto per stendere trattamenti mirati, che rappresentano l’ultimo step della body routine anticellulite da fare a casa. In grado di agire in profondità per detossinare e rimodellare gli accumuli adiposi, vanno massaggiati con cura sull’intera superficie delle gambe oppure solo dove serve, in base alla formula. Cellulite Multi-Action Emulgel di Miamo, per esempio, è un trattamento ad effetto caldo/freddo che combina mentolo, escina e collagenasi, che aiutano a stimolare la circolazione favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso, mentre caffeina e carnicina promuovono il metabolismo dei grassi riducendo la formazione di nuove cellule adipose.
Reshaper Body Serum di VeraLab è invece un siero indicato per le zone critiche, ad azione rimodellante ed elasticizzante, che mescola estratto di fiore di loto ad azione lipolitica, oli vegetali elasticizzanti ed estratto di centella asiatica drenante. Huile Tonique di Clarins, infine, è un olio arricchito da estratto di menta, rosmarino e geranio che aiuta a rassodare, tonificare e migliorare l’elasticità cutanea, lasciando al tempo stesso l’epidermide morbida e vellutata.
Da sinistra Miamo, Cellulite Multi-Action Emulgel; Veralab, Reshaper Body Serum; Clarins, Huile Tonique - Credits Courtesy Press Office