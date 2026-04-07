Anti-age senza stress: le tre alternative al retinolo amiche delle pelli sensibili

Isabel Marant SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stimola il turnover cellulare, così come la produzione di collagene ed elastina, motivo per cui è tra le molecole più efficaci in circolazione per attenuare l’aspetto di rughe, macchie scure e segni dell’acne: il retinolo può però, al tempo stesso, indurre secchezza e, soprattutto, foto sensibilizzare la pelle. Ecco perché, ora che i raggi del sole stanno diventando più potenti, può essere un buon momento per aggiornare la skincare e passare a ingredienti in grado di ottenere risultati simili, ma senza potenziali effetti collaterali.

Chi utilizza già da tempo i derivati della vitamina A sa bene che si tratta di un ingrediente molto potente e sicuro che, però, richiede qualche aggiustamento: le prime applicazioni, infatti, possono portare in superficie imperfezioni e rossori, che scompaiono appena ci si è adattati al nuovo attivo. Anche chi usa questo ingrediente da tempo, però, spesso preferisce comunque sospenderne l’utilizzo quando arriva la bella stagione, specialmente se ha in programma di trascorrere qualche week-end fuori porta, magari proprio al mare. Se la pelle è sensibile o, semplicemente, si vuole mettere in pausa il trattamento al retinolo in vista dell’estate, ecco tre alternative che ne mimano gli effetti, ma sono gentili sulla pelle.

Bakuchiol, l’alternativa vegetale

Viene utilizzato sempre più spesso nella formulazione dei sieri antietà proprio per la sua azione retinol-like e la maggiore tollerabilità cutanea: estratto dai semi della pianta psoralea corylifolia, dal sanscrito bakuchi, è naturale al 100%. Proprio come il suo cugino sintetico, stimola la sintesi di collagene e riduce l’aspetto di rughe e linee d’espressione, donando alla pelle un aspetto più uniforme, ma è fotostabile, dunque non fotosensibilizzante, e utilizzabile in sicurezza anche in estate.

Il bakuchiol è protagonista di trattamenti che promettono un incarnato più liscio e compatto, come Notturna di Làvika, crema notte rigenerante che promuove i processi di riparazione e rinnovamento cellulare grazie al mix di niacinamide, acido ialuronico e attivi marini a supporto del microbiota cutaneo e, ovviamente, bakuchiol. Anche il contorno occhi beneficia di questo ingrediente, che distende l’aspetto delle linee sottili senza però irritare la delicata epidermide dello sguardo. Black Rice Bakuchiol Eye Cream di HaruHaru Wonder migliora l’elasticità cutanea e attenua le ombre scure perché combina niacinamide ed estratto di riso nero dalle proprietà illuminanti e lenitive. Racchiude bakuchiol anche il siero Lift Essentiel di Patyka, che lo abbina a peptidi, ginseng rosso e acido ialuronico per rimpolpare e ravvivare l’incarnato.