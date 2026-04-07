Anti-age senza stress: le tre alternative al retinolo amiche delle pelli sensibili

Stimola il turnover cellulare, così come la produzione di collagene ed elastina, motivo per cui è tra le molecole più efficaci in circolazione per attenuare l’aspetto di rughe, macchie scure e segni dell’acne: il retinolo può però, al tempo stesso, indurre secchezza e, soprattutto, foto sensibilizzare la pelle. Ecco perché, ora che i raggi del sole stanno diventando più potenti, può essere un buon momento per aggiornare la skincare e passare a ingredienti in grado di ottenere risultati simili, ma senza potenziali effetti collaterali.
Chi utilizza già da tempo i derivati della vitamina A sa bene che si tratta di un ingrediente molto potente e sicuro che, però, richiede qualche aggiustamento: le prime applicazioni, infatti, possono portare in superficie imperfezioni e rossori, che scompaiono appena ci si è adattati al nuovo attivo. Anche chi usa questo ingrediente da tempo, però, spesso preferisce comunque sospenderne l’utilizzo quando arriva la bella stagione, specialmente se ha in programma di trascorrere qualche week-end fuori porta, magari proprio al mare. Se la pelle è sensibile o, semplicemente, si vuole mettere in pausa il trattamento al retinolo in vista dell’estate, ecco tre alternative che ne mimano gli effetti, ma sono gentili sulla pelle.
Bakuchiol, l’alternativa vegetale
Viene utilizzato sempre più spesso nella formulazione dei sieri antietà proprio per la sua azione retinol-like e la maggiore tollerabilità cutanea: estratto dai semi della pianta psoralea corylifolia, dal sanscrito bakuchi, è naturale al 100%. Proprio come il suo cugino sintetico, stimola la sintesi di collagene e riduce l’aspetto di rughe e linee d’espressione, donando alla pelle un aspetto più uniforme, ma è fotostabile, dunque non fotosensibilizzante, e utilizzabile in sicurezza anche in estate.
Il bakuchiol è protagonista di trattamenti che promettono un incarnato più liscio e compatto, come Notturna di Làvika, crema notte rigenerante che promuove i processi di riparazione e rinnovamento cellulare grazie al mix di niacinamide, acido ialuronico e attivi marini a supporto del microbiota cutaneo e, ovviamente, bakuchiol. Anche il contorno occhi beneficia di questo ingrediente, che distende l’aspetto delle linee sottili senza però irritare la delicata epidermide dello sguardo. Black Rice Bakuchiol Eye Cream di HaruHaru Wonder migliora l’elasticità cutanea e attenua le ombre scure perché combina niacinamide ed estratto di riso nero dalle proprietà illuminanti e lenitive. Racchiude bakuchiol anche il siero Lift Essentiel di Patyka, che lo abbina a peptidi, ginseng rosso e acido ialuronico per rimpolpare e ravvivare l’incarnato.
Olio di rosa canina, nutriente e rigenerante
Estratto dalle bacche rosse del piccolo arbusto selvatico, racchiude piccole quantità di acido retinoico (forma attiva della vitamina A) dunque può essere impiegato a scopo anti-age, per migliorare la luminosità della pelle; è inoltre ricco di vitamine e acidi grassi, essenziali per nutrirla e mantenerla morbida ed elastica. Il suo potere antiossidante è dovuto invece all’alta percentuale di vitamina C, che rende l’olio di rosa canina un alleato delle pelli sensibili, così come di quelle acneiche, proprio perché aiuta a lenire e a contrastare la comparsa di macchie. Si utilizza sulla pelle pulita, oppure al termine della skincare, per potenziare i trattamenti applicati in precedenza.
È adatto proprio alle cuti delicate e reattive Wild Rosehip Oil Bioregenerate di Pai, ottenuto grazie a uno speciale processo di estrazione a freddo che consente di ottenere alte concentrazioni di acidi grassi. Coccola la pelle con un mix di oli pregiati di rosa damascena, canina e melograno anche Rose Oil Blend di Pixi che protegge inoltre dalle aggressioni causate da stress, inquinamento e raggi UV.
Acido azelaico, uniformante e anti-imperfezioni
Il retinolo è apprezzato non solo per il suo potere antietà, ma anche per migliorare la grana della pelle, per esempio in caso di imperfezioni e pori dilatati. Chi è in cerca di un ingrediente in grado di dare risultati simili, può provare l’acido azelaico, che non solo aiuta a uniformare l’incarnato, ma diminuisce la produzione di cheratina che può occludere i pori e attenua al tempo stesso macchie e rossori. Delicato e sicuro anche in caso di rosacea, esfolia con estrema delicatezza e svolge un’azione lenitiva e calmante sull’epidermide, dalla quale è ben tollerato.
10% Azelaic Acid Serum di The Inkey List è un siero dalla sfumatura verde, leggermente correttiva, che racchiude un’alta concentrazione di acido azelaico, che contribuisce a ridurre i rossori, uniformare il tono della pelle calmandola al tempo stesso, ed è ideale in caso di infiammazione causata dall’acne. Azelaic Acid 10 + Hyaluron Redness Soothing Serum di Anua, invece, racchiude anche acido ialuronico e un complesso calmante a base di aloe vera che attenua eventuale discomfort e secchezza, dona luminosità e idrata la fondo. 10% Azelaic Acid Booster di Paula's Choice, infine, è una crema leggera che combina acido azelaico, salicilico e adenosina dall’effetto intensamente schiarente e uniformante.