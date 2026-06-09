Otto abbonamenti insoliti (e stranamente utili)

Nell'epoca in cui ogni servizio richiede un abbonamento (la cosiddetta Subscription Economy), la libertà di scelta diventa quasi un peso. Per guardare un film, prima bisogna scegliere la piattaforma (Mediaset Infinity, va da sé), poi scorrere decine di locandine e trailer prima di posare il telecomando - spesso troppo tardi. Per cena senza cucinare, l'app di delivery apre un altro bivio: primo, secondo, hamburger, sushi, poké? Viviamo dentro un'abbondanza che nessuna generazione prima aveva, e proprio per questo scegliere è diventato faticoso. Non è un'impressione: la psicologa Sheena Iyengar stima che prendiamo circa settanta decisioni al giorno, e il suo celebre esperimento del 2000, il Jam study, ha mostrato che davanti a 24 vasetti di marmellata i clienti assaggiavano di più, ma acquistavano dieci volte meno rispetto a quando le opzioni erano solo sei. Troppa scelta paralizza.

I filosofi lo avevano intuito molto prima dei reparti marketing. Per Kierkegaard «l'angoscia è la vertigine della libertà»; Sartre ricordava che «l'uomo è condannato a essere libero». Insomma, la libertà di scegliere è vissuta come un peso, non come un privilegio. Ecco perché oggi la formula più confortante spesso non è quella che offre di più, ma quella che decide per noi.

Abbiamo pensato quindi di suggerirvi otto abbonamenti curiosi che eliminano “l'imbarazzo della scelta” e consegnino, a cadenza fissa, soltanto il meglio.

Il palato: bere e mangiare quello che sceglie un esperto

Il primo territorio è quello del gusto: pochi di noi sanno distinguere un microlotto premiato da un ottimo caffè qualunque. Good Life Coffee, torrefazione finlandese, lo mette in conto con la linea Rare & Exotic: ogni mese microlotti rari, processi sperimentali e partite che hanno vinto campionati nazionali e internazionali, accompagnati da schede su origine, metodo ed estrazione consigliata. Si compra la competenza di chi seleziona, prima ancora della tazza; ed è proprio quello il punto.